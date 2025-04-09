位於香港灣仔克街上的「靠得住粥麵小館」，連續15年(2011-2025)都獲得米其林必比登推薦，其招牌粥品「心肝寶貝粥」的豬肝跟干貝都超嫩，相當令人驚艷。搭地鐵在灣仔站下車，走路7分鐘就可以到。

香港灣仔美食 靠得住粥麵小館 店家資訊

靠得住粥麵小館地址：香港灣仔克街7號

電話：+85228823268

營業時間：每天11:00–21:00

網站：FB粉專，IG

香港灣仔美食 靠得住粥麵小館 外觀與內部環境

「靠得住粥麵小館」位於灣仔的克街上，店面明亮乾淨，早上11點開張就有人在排隊。

「靠得住粥麵小館」連續11年獲的米其林必比登推薦，被評為具素質且經濟實惠的美食。

「靠得住粥麵小館」店裡的空間不大，不接受訂位，但翻桌率很高，排隊等一下就可以有座位。

香港灣仔美食 靠得住粥麵小館 美食菜單

粥品、撈麵、雲吞麵，都是推薦品項。

另外還有一些單點的小食，像是蘿蔔糕、肉粽等。

或是直接鎮店四寶點下去，人家都說是鎮店肯定是「冇問題」(粵語：沒問題)。

香港灣仔美食 靠得住粥麵小館 美味上桌

調味料有辣椒油、紅醋、胡椒粉等。

白灼薑蔥珍珠蠔，就是川燙蚵仔，味道很鮮美，蚵仔肉也不小顆。

灼郊外油菜遠，在香港吃飯也是很少有青菜，點一盤來補一下。

蘿蔔糕，港式的口感，磨得很細，外表煎的脆脆的。

靠得住鹹肉粽的個頭挺大的。

內餡有五花肉及鹹蛋黄，吃起來不膩口。

心肝寶貝粥，顧名思義就是豬肝與干貝烹製而成，豬肝與干貝都很大，吃起來口感十足。

招牌鮮蝦雲吞麵，是端到桌旁才倒入高湯。

麵條很有彈性，就是港式的那種撈麵沒錯。

一碗有四顆雲吞，每個的份量都很大。

每顆雲吞裡面都有一尾蝦子，明顯可見，用料十足。

整體來說「靠得住粥麵小館」真的很好吃，尤其它的心肝寶貝粥相當美味，不但熬煮的細緻，豬肝厚實滑嫩，干貝飽滿鮮甜，都十分到位。

另外，鮮蝦雲吞麵也是大推，雲吞真的好大好實在，每顆都有飽滿的餡料，讓人回味無窮，值得再訪。

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