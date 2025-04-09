東市場周邊的公明路是我很常假日透早來逛逛的一條路

除了採買糧食，還會光顧我的愛店苜見 ‧ 好吃不胖苜蓿芽捲和懶的想早餐

當然偶爾也會試試周邊餐廳，常常意外發現好幾家口味真不錯的美食呢

這次要來推薦越南料理「阿英的店」

居然有義大利麵通心粉？還有分量超大的40元大骨湯！直接收買我的心，決定下次要來點好幾碗大口喝湯、大口啃肉了

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商家名稱：阿英的店(嘉義市東區忠孝路143號)

營業資訊：05-2236728 0970108196 週六至四9:00-14:30 16:30-20:00；週五休

餐點介紹：麵類/飯類/湯類/小吃/火鍋/涼拌小菜/飲料

用餐日期：2025.04



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▲阿英的店 店面

位在忠孝路，接近公明路的路口

對面就是著名的嘉義排隊店北回水晶餃

(客串演出: J哥)

▲阿英的店 用餐環境

座位約6組四人桌，間距蠻寬的；店內沒什麼裝潢，但明亮乾淨

自助區有餐具和調味料，調味料有越南進口的三太子牌(Tam Thái Tử)大哥醬油(Tam Thái Tử Nhất Ca)、厚生牌(HẬU SANH)海鮮醬(Tương ăn phở)、厚生牌辣椒醬(Tương ớt)、辣椒醬和檸檬汁

▲阿英的店 用餐環境

牆上有餐點照片可參考，但各種口味的乾或湯麵類都只有「麵條」版的照片，沒有米線、通心粉、冬粉等的版本

鮮蝦生春捲(Gỏi cuốn) NT 80

到越南餐廳或是逛夜市要吃越南小吃攤的話，肯定要來點一份清爽低熱量的越南生春捲啦

他們家的生春捲每一捲內容有萵苣生菜、米線、熟豆芽菜、生小黃瓜條、蝦子兩隻和肉豬肉片

米紙皮薄Q、略帶黏性，包捲得厚度均一，好咬開和咀嚼；內餡就都是食材本身味道；醬汁微甜微酸、完全不辣，魚露味道很輕，相對清淡，推薦可自行加調味料區的厚生辣椒醬和檸檬汁

目前看到或吃過的生春捲其實大同小異，不外乎就是用米紙包捲生菜、米線和清燙的肉類(蝦子、瘦豬肉片、午餐肉片)，可能會多其他生菜或清燙熟菜；必定搭配魚露醬汁

味道口感也是大可預期，不會差太多

炸春捲(Chả giò) NT 80

三捲炸春捲各分切成三段，搭配一片萵苣生菜和一碗沾醬；醬汁跟生春捲一樣

之前偶有在其他越南料理店點過炸春捲，雖然我喜歡芋頭和絞肉的搭配，但印象都是口味好但是肥肉多又油膩

他們的炸春捲相對吃不膩，外衣是用米紙包捲，炸得香酥脆、 不泛油；內餡則是看起來肉末和芋頭都攪打得非常細緻，分辨不太出豬肉和芋頭，但著實能吃到豬肉和芋頭的香氣，也沒什麼肥油粒口感

海鮮湯米苔目(Hải sản Bánh Canh) NT 120

Hải sản=海鮮；Bánh Canh=米苔目

姐姐大人點的，海鮮包含完整一隻蝦、數顆蛤蜊和魷魚腳

雞肉湯通心粉(Gà nui) NT 100

Gà=雞肉；nui=通心粉

內容有通心粉、雞肉、豆芽菜、九層塔、韭菜、洋蔥段、小貢丸半顆

「通心粉」正是我當初從GoogleMap上看到菜單，便想來吃這家越南料理的主因

越南料理的米麵食不外乎河粉、米線、麵條，而他們菜單上卻還有通心粉(Nui)，我就很好奇通心粉是否也是越南常見的麵食?而這通心粉是否就是那個義大利麵的通心粉，還是其實是另一種完全不同的越南麵食? 去之前我還事先上網搜尋「Nui 越南」，除了搜尋到義大利麵通心粉以外，還有一些管狀脆餅零食

好，公布結果，越南通心粉就是義大利麵的通心粉(或筆管麵)啦

麵體厚度偏薄，長度約3 cm，煮到很軟但不糊爛或易破，全部麵條都是完整的

▲ 雞肉是水煮雞胸肉，是很粗的手撕條狀雞肉，沒什麼調味，很軟嫩不乾硬

湯頭也是很清爽無油，但比大骨湯略濁一點點，且多了一股麵粉澱粉味

大骨湯(Súp) NT 40 👍

Súp就是湯(Soup)的意思

一看到這一大碗上桌，真的又驚又喜

這樣40元?我還懷疑會不會是剛才看錯菜單價格了?(其實是140元之類的)

清爽無油的湯頭，清爽，有淡淡的大骨熬煮的骨肉香和香草的回甘，完全不油膩或死鹹，喜歡酸的我則推薦可以加檸檬汁

▲湯內有三大塊骨頭肉，包含脊椎骨和大腿骨

其中兩塊骨頭為主，但還是有些骨邊肉；另一塊則扎扎實實滿滿的肉，而且肉質還非常軟嫩、也沒什麼肥肉

超愛啃骨頭肉的我覺得，下次可以直接只點個五碗大骨湯就好啦

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阿英的店 菜單(拍攝日期：2025.04)

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以上。