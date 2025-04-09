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桃園網美景觀餐廳【秘覓良品山上花兒開了】挑高三層樓玻璃屋景觀餐廳/桃園蘆竹南天宮旁五酒桶山上/招牌必點南洋咖哩春雞/適合姐妹聚餐Chill餐廳

2025-04-09 09:21:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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久聞桃園五酒桶山上有間絕美景觀餐廳，這裡不僅有美景佳餚還有美酒饗宴，桃園秘覓良品的山上花兒開了挑高三層樓，擁有大片的落地窗，採光明亮，座位環境溫馨舒適，不管室內或室外都有座位區，超美的用餐環境，喜歡拍照來這就對了，招牌必點南洋咖哩春雞，份量很大建議可以多人分食，擺盤精緻又美味，真是視覺與味覺雙重饗宴，適合姐妹聚餐超Chill的餐廳。

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讓人驚豔的南洋咖哩春雞超大份，一次滿足你所有的味蕾。

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拿鐵居然除了有拉花還有店名，也太有創意了～

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秘覓良品山上花兒開了就位在桃園蘆竹南天宮旁，五酒桶山上相當顯眼好找。

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你今天喝咖啡了嗎？一起來山上花兒開喝咖啡吧～

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每個角落都超好拍的，根本就是網美景觀餐廳。影片分享

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二樓貨櫃屋包廂區用餐環境超美的。

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二樓戶外用餐區視野超好～可以欣賞桃園巿區美景。

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一樓用餐區擁有大片的落地窗可以欣賞窗外風景。

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最新DM，實際DM以店家為主。

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每人低消一杯飲品，客滿或假日限定120分鐘。茶水、餐具自取不收服務費。

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不知道點什麼，點熱銷王者就對了，總匯海陸雙拼、南洋咖哩春雞佐時蔬、野味炸物拼盤。 

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招牌必點：總匯海陸雙拼560元，有啤酒牛腩、鱈魚排、橄欖油炒菇、起司烘蛋、櫛瓜、馬鈴薯、綜合生菜等，擺盤精緻又美味，一次滿足視覺與味覺雙重享受。

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招牌必點：南洋咖哩春雞佐時蔬680元，烤的金黃酥脆的春雞加上季節時蔬和黃金薯條，超好吃的～

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野味炸物拼盤460元，有雞塊、薯條、起司棒、檸檬雞柳。

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吃飽別忘了到3樓走走，這裡有個突出去的玻璃屋，Tiffany綠超美超好拍的～

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跟上流行，變身吉卜力動畫主角，結果真的太夢幻了，現實場景瞬間變成動畫，一秒進入宮崎駿的世界。

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這是一間可以讓人放鬆的藝文咖啡廳，還可同時享用美味的餐點，適合姐妹聚餐好選擇。

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秘覓良品 山上花兒開了咖啡景觀餐廳：桃園市蘆竹區長興路一段230巷89號；營業時間：10:00-22:00

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秘覓良品 山上花兒開了咖啡景觀餐廳

phone03-3126667
place桃園市蘆竹區長興路一段230巷89號
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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
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