我最喜歡的築間最近又推出全新品牌啦！

這次是主打平價路線的 「芡芳石頭火鍋」，以現炒爆香湯底為特色，喜歡石頭火鍋的朋友絕對不能錯過～

順帶一提，「芡芳」在台語中就是爆香的意思喔，很有在地味吧！

目前芡芳在新北已有兩間分店，分別位於 永和 和 樹林，我們這次選擇到 樹林秀泰店 用餐。

剛開幕就已經吸引大批人潮，用餐時間門口排滿了人，幸好我們有事先訂位，不然可得等上好一陣子。

平價又澎湃！商業午餐只要 $198 起

芡芳主打親民價格，平日 11:00~16:00 推出 商業午餐，只要 $198 起，就能享用海陸雙拼，CP 值超高！





用餐環境 & 點餐方式

整體空間寬敞明亮，動線規劃得很不錯。

訂位時可選擇 共鍋或一人一鍋，如果大家都想吃石頭火鍋，推薦直接選共鍋，氣氛更熱鬧！

點餐步驟簡單：先選湯底

湯底有 芡芳經石頭湯 ＄25元、雙份魷魚石頭湯＄45元、山珍海味湯＄59元現炒系列湯底；

蒜香海鮮干貝白湯＄59元、白胡椒豚骨＄39元、奶香帕瑪森＄59元經典麻辣鍋59元 等５款湯底可選。

我們選了 雙份魷魚石頭湯＄ 45元 、白胡椒豚骨＄39元

接著選主餐、附餐，就可以去自助吧倒飲料調醬料了。

醬料區 選擇多樣，可以依個人口味自由調配

飲料部分 提供多種冷熱飲，最驚喜的是與「大苑子」聯名的 芒果綠茶，酸甜爽口超搭石頭火鍋！

甜點冰品 為泰國進口的 明果冰淇淋，飯後來一球真的超滿足！

菜盤品項豐富，食材新鮮當季蔬菜。

白胡椒豚骨 湯底有紅棗、枸杞提香，帶有豬骨香但不油膩，白胡椒的辛香讓湯頭層次十足，單喝也很好喝！

白胡椒豚骨湯 搭配雪花牛





雪花牛 油花均勻、肉質軟嫩

涮熟後沾特調醬料，一口接一口超涮嘴～

海鮮三拼 鮮蚵、軟絲、鮮蝦，只要$99，新鮮又好吃大推必點

深海魷魚翅 會員點數贈送

梅花豬 會員點數贈送

築間對會員超大方的， 只要是會員，累積點數就能免費兌換！

築間對會員真的超大方，時不時還會送兌換券，根本寵到不行～

雙份魷魚石頭湯底，先加熱麻油

放入雙份魷魚爆炒

接著下洋蔥、蒜頭、蔥段 炒香

爆炒後香氣撲鼻，香到讓人難以抗拒

接著放入雪花牛、雞里肌等主餐食材爆香至五分熟

撈起稍微靜置，想吃時再下鍋煮熟，更添風味

最後加上高湯與原湯，一鍋熱騰騰的石頭火鍋就完成了！

加了雙份魷魚 的石頭火鍋， 魷魚的鮮香融入湯底，越煮越濃，湯頭喝起來更甜更有層次～

吃飽喝足後，再來一球冰淇淋，真的是完美啊！

整體體驗超讚，芡芳不但平價、食材新鮮、湯頭講究，還有會員福利可以領，讓人一試成主顧！

店家資訊

芡芳石頭火鍋 - 樹林秀泰店

地址：新北市樹林區樹新路40-6號7樓

電話：02 2686 2999

營業時間：11:00-22:00

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