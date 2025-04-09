隱身三多商圈巷弄的法式餐酒館
2.0的莎杜璐質感更升級
非常適合情侶/夫妻/朋友 約會小酌品酒
一旁的酒窖擺滿了多種紅白氣泡酒
店家資訊｜
高雄市前鎮區林森三路193巷20號
12:00-02:00
0937-812-688
本次餐點｜
美國牛板腱套餐 $990
美國牛翼板套餐 $1199
以套餐的方式呈現不用千元
可選擇美國牛板腱、台灣豪野鴨、經典斧藏豬肩
套餐含 麵包/前菜/湯品/湯品/甜點/飲料
也可加價升級肉品或加點主食
一季會調整一次餐點品項唷！
主食選擇了美國牛板腱、美國牛翼板
都是原肉炭火烤 完全無舒肥
將外表烤的焦脆深邃
切開後透紅不帶血水的粉色感
大概是五分熟熟度🤔🤔
美國牛翼板
油花美Q彈嫩多汁
吃的到表面微焦脆口感
牛脂油香餘韻甜美
美國板腱牛
帶有筋油相比下會更軟韌Q
吃的到梅納反應後的燻烤香
主廚的烤功很厲害👏
溫度控制精準 將主食完美呈現
可搭配一旁略帶微酸的阿根廷青醬醃沾取
或是玫瑰鹽/鹽之花/松露鹽
套餐品項
麵包/前菜/湯品/湯品/甜點/飲料
麵包-
自家栽種香草佛卡夏佐油封蕃茄
抹上蒜頭加番茄一起入口
微濕軟口感跟香氣 很有層次
前菜-
炭焙生火腿溫沙拉佐老醋橄欖油
生火腿鹹Q炭焙香搭上清爽的水果
還有果乾跟碎堅果及溫泉蛋
這道很清爽!很喜歡入口後的層次口感
湯品-
胭脂蝦膏濃湯佐卡菲爾萊姆葉
萊姆葉油點綴胭脂蝦
深橘紅色澤的蝦膏濃湯
鹹香味極為濃郁濃厚
甜點-
手作提拉米蘇
苦甜滑順不膩口
大人味的甜點好喜歡😍
更多美食資訊可關注IG
IG LICAMI82