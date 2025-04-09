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SATU莎杜璐歐陸餐酒館｜前鎮區美食｜不用千元的歐法套餐｜2.0版隱身三多商圈內｜約會首選

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2025-04-09 12:17:00 文字：李太陽日嚐
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李太陽日嚐

李太陽日嚐

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隱身三多商圈巷弄的法式餐酒館

2.0的莎杜璐質感更升級

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非常適合情侶/夫妻/朋友 約會小酌品酒

一旁的酒窖擺滿了多種紅白氣泡酒

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店家資訊｜

高雄市前鎮區林森三路193巷20號

12:00-02:00

0937-812-688

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本次餐點｜

美國牛板腱套餐 $990

美國牛翼板套餐 $1199

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以套餐的方式呈現不用千元

可選擇美國牛板腱、台灣豪野鴨、經典斧藏豬肩

套餐含 麵包/前菜/湯品/湯品/甜點/飲料

也可加價升級肉品或加點主食

一季會調整一次餐點品項唷！

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主食選擇了美國牛板腱、美國牛翼板

都是原肉炭火烤 完全無舒肥

將外表烤的焦脆深邃

切開後透紅不帶血水的粉色感

大概是五分熟熟度🤔🤔

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美國牛翼板

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油花美Q彈嫩多汁

吃的到表面微焦脆口感

牛脂油香餘韻甜美

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美國板腱牛

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帶有筋油相比下會更軟韌Q

吃的到梅納反應後的燻烤香

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主廚的烤功很厲害👏

溫度控制精準 將主食完美呈現

可搭配一旁略帶微酸的阿根廷青醬醃沾取

或是玫瑰鹽/鹽之花/松露鹽

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套餐品項 

麵包/前菜/湯品/湯品/甜點/飲料

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麵包-

自家栽種香草佛卡夏佐油封蕃茄

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抹上蒜頭加番茄一起入口

微濕軟口感跟香氣 很有層次

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前菜-

炭焙生火腿溫沙拉佐老醋橄欖油

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生火腿鹹Q炭焙香搭上清爽的水果

還有果乾跟碎堅果及溫泉蛋

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這道很清爽!很喜歡入口後的層次口感

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湯品-

胭脂蝦膏濃湯佐卡菲爾萊姆葉

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萊姆葉油點綴胭脂蝦

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深橘紅色澤的蝦膏濃湯

鹹香味極為濃郁濃厚

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甜點-

手作提拉米蘇

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苦甜滑順不膩口

大人味的甜點好喜歡😍

 

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SATU莎杜璐餐酒館

phone0937-812688
place高雄市前鎮區林森三路193巷20號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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