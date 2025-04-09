哈囉大家好！一年一度、每逢佳節胖三斤的全民運動會（誤），喔不！是中秋節又來啦！大家是不是已經開始摩拳擦掌準備烤肉大吃一頓了呢？😋 今天不跟大家推薦烤肉啦，反而要來推坑一下我的中秋烤肉好夥伴、解膩神隊友——大王檸檬汁！🍹 這家大王檸檬汁喝起來真的是清香又解渴，而且他們家是嚴選屏東檸檬新鮮現榨的喔，喝起來對身體也比較不會有負擔，跟那些手搖飲比起來，大王檸檬汁真的是中秋節配月餅或是烤肉的最佳選擇啦！👍

這次發現大王檸檬汁竟然推出了中秋特惠活動耶！一箱裡面有六瓶，每一瓶都是950毫升的大容量，原價一箱要960元，現在特價只要780元喔！是不是超划算der！而且而且！他們現在還有全台低溫冷凍宅配到府的服務，竟然還享有全館免運費220元的優惠活動！🤩 這麼好康當然要趕快跟大家分享一下

說到我跟大王檸檬汁的緣分，上次跟Coco去宜蘭玩的時候，偶然喝到一次就整個愛上他們家那完美比例又帶著天然清香的檸檬汁了！😍 這次知道他們推出中秋特惠活動，特價$780還免運，當然要立馬訂一箱來囤貨啦！📦

這次他們是用新竹貨運的低溫冷凍宅配寄來的，下訂之後很快就收到了，一箱拿起來還真的有點份量，可能是因為在慢慢解凍的關係，箱子摸起來有點濕濕的，所以收到之後我趕緊把它們放到冰箱冷凍庫裡面冰起來，聽說-18度C才是最佳的保存溫度喔！🧊

大王檸檬汁最佳飲用方式

他們家是嚴選來自屏東九如的檸檬，因為九如是台灣檸檬種植面積跟出貨量最大的地方，他們直接從產地製作，然後急速冷凍，這樣才能夠完全保存新鮮檸檬汁的風味喔！💯 而且因為大王檸檬汁已經調配好完美的比例了，所以只要從冰箱拿出來解凍之後，就可以直接開瓶飲用，不用再另外加水稀釋，超級方便！😎

偷偷跟大家說，大王檸檬汁加氣泡水或是啤酒也超搭的！🥂 尤其是跟氣泡水Mix在一起，喝起來的口感很像在喝雪碧，但是又多了檸檬那獨特的清香，真的會讓人一杯接一杯停不下來！🍋 有人可能會擔心喝檸檬汁會不會牙齒酸酸的？其實他們家的大王檸檬汁不會喔！因為他們的成分很簡單，就是檸檬原汁、水、砂糖、煉乳和鹽，這個完美的黃金比例連小朋友都很喜歡喝呢！👧👦

炎炎夏日總是覺得口乾舌燥、心浮氣躁嗎？🔥 或是烤肉月餅吃多了覺得有點膩？來一杯冰涼好喝的大王檸檬汁就對了！不僅可以消暑解膩，真的是吃烤肉或月餅的最佳良伴！👍

大王檸檬汁訂購方式