這次發現大王檸檬汁竟然推出了中秋特惠活動耶！一箱裡面有六瓶，每一瓶都是950毫升的大容量，原價一箱要960元，現在特價只要780元喔！是不是超划算der！而且而且！他們現在還有全台低溫冷凍宅配到府的服務，竟然還享有全館免運費220元的優惠活動！🤩 這麼好康當然要趕快跟大家分享一下
說到我跟大王檸檬汁的緣分，上次跟Coco去宜蘭玩的時候，偶然喝到一次就整個愛上他們家那完美比例又帶著天然清香的檸檬汁了！😍 這次知道他們推出中秋特惠活動，特價$780還免運，當然要立馬訂一箱來囤貨啦！📦
大王檸檬汁最佳飲用方式
他們家是嚴選來自屏東九如的檸檬，因為九如是台灣檸檬種植面積跟出貨量最大的地方，他們直接從產地製作，然後急速冷凍，這樣才能夠完全保存新鮮檸檬汁的風味喔！💯 而且因為大王檸檬汁已經調配好完美的比例了，所以只要從冰箱拿出來解凍之後，就可以直接開瓶飲用，不用再另外加水稀釋，超級方便！😎
炎炎夏日總是覺得口乾舌燥、心浮氣躁嗎？🔥 或是烤肉月餅吃多了覺得有點膩？來一杯冰涼好喝的大王檸檬汁就對了！不僅可以消暑解膩，真的是吃烤肉或月餅的最佳良伴！👍
大王檸檬汁訂購方式
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