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花蓮限定！花蓮台鐵便當超人氣懷舊排骨便當，在地人才知道的鐵路美味。

2025-04-13 00:19:00 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

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花蓮限定！花蓮台鐵便當超人氣懷舊排骨便當，在地人才知道的鐵路美味。

哈囉大家好，今天小編要來跟大家聊聊一個搭火車時的必備好朋友，也是很多朋友就算沒搭火車也會特地去買來吃的美味喔！那就是鼎鼎大名的台鐵便當啦！尤其是從花蓮出發的朋友們，你們絕對不能錯過這個花蓮限定的美味——花蓮台鐵便當！說到搭火車啊，是不是就覺得一定要配個鐵路便當才夠味？而且邊吃花蓮限定便當，邊欣賞窗外的美麗風景，真的是搭火車最享受的時刻之一了！ 你是不是也常常這樣，就算沒有要搭台鐵，偶爾也會想買個台鐵便當來回味一下？ 甚至有時候搭高鐵，也會忍不住買個台鐵便當來吃，對吧！

花蓮限定！花蓮台鐵便當超人氣懷舊排骨便當，在地人才知道的鐵路美味。

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大家知不知道其實台鐵鐵路便當是由不同的地方各自製作的，所以每個地方的口味都有自己的特色喔！ 像這次小編要介紹的這款花蓮台鐵便當，可是由花蓮鐵路餐廳用心製作的。 而且啊，現在連EMU3000新自強號的騰雲座艙，還有獨家特製版的便當可以享用，不過那個就只有搭乘騰雲座艙的朋友才吃得到囉。

花蓮限定！花蓮台鐵便當超人氣懷舊排骨便當，在地人才知道的鐵路美味。

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今天要跟大家重點介紹的是這款經典中的經典——懷舊排骨便當，它可是用圓盒裝的喔！ 裡面的配菜也是相當豐富，有鬆軟的蒸地瓜、入味的滷豆干、酸甜解膩的洛神花，還有一顆香噴噴的滷蛋和清爽的蔬菜。 其中那個滷排骨真的是很有咬勁，鹹香味十足，超級下飯！ 豆干也滷得非常入味，一口咬下去滿滿的滷汁在嘴裡爆開。

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特別要說一下這個配菜洛神花，原本小編超愛便當裡面配的酸菜，這次吃到洛神花，那種酸酸甜甜的滋味，真的是很開胃又解膩，讓人印象深刻！ 雖然說它可能還是沒辦法完全取代酸菜在我心中的地位啦，但是偶爾換換不同的配菜，也是很棒的體驗呢。

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說到吃便當，當然不只是顧著填飽肚子，還可以滑手機追劇，但更別忘了欣賞窗外的美景喔！ 不管是看到遼闊的海洋、翠綠的田園風光，還是遠方的壯麗峽谷，搭配著美味的便當一起享用，真的是讓這一餐變得更加美味又滿足！ 而且啊，不同地方製作的台鐵便當，都會加入一些當地的食材和獨特的製作方式，所以吃起來的口感和口味都會有所不同。 像是同樣是排骨肉，有的軟嫩，有的帶勁，各有各的特色，相信大家都有自己喜歡的口感和口味。 但不管怎麼樣，排除掉口感上的偏好，每一款台鐵便當都是鹹香下飯又好吃的啦！

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臺鐵夢工場 花蓮店
花蓮縣花蓮市國聯一路100號花蓮站

營業時間:09:00–19:00

 

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