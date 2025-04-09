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台南火車站美食｜揪丼日式丼飯吃到飽配菜＋生日優惠太超值

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2025-04-09 13:58:00 文字：樂福人生
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樂福人生

樂福人生

【台南丼飯推薦】揪丼-平價日式丼飯│朋友聚餐中西區丼飯專賣│

好不容易約到幾個平常忙到飛天的老朋友，我們決定到台南Focus大樓裡面的揪丼聚餐。這家平價日式丼飯的位置真的很方便，就在台南火車前站附近，吃完飯還能直接在百貨大樓裡或周圍逛街，不用再跑來跑去。
 

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四月份活動，歡慶兒童節

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▼我們幾個人各自點了不同的丼飯，準備大開吃戒！看來戰力不減當年啊！

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▼飲料、味噌湯、小菜、飲料、越光白米飯，這些都可以無限續杯、續盤、續碗吃到飽

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炸牛排定食

▼我點的炸牛排定食挺特別的，它附了一個小烤爐，可以自己決定牛排幾分熟，也可以讓牛排保持熱度。牛排外面酥酥的，裡面還保持著嫩度，搭配醬汁和白飯真的很對味。

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炸豬排丼飯

▼炸豬排超大片的，覆蓋了整個碗！外皮炸得金黃酥脆，豬排本身很嫩很多汁，配上醬汁和白飯，吃起來很滿足。

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日式慢燉牛筋丼飯

▼日式慢燉牛筋丼飯是揪丼的招牌之一，牛筋燉得很軟爛，一咬就化了，醬汁的味道也很入味，滲入白飯中，整體很下飯。

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其他兩位朋友都點了熔岩起司系列的丼飯，一個是炸雞丼，一個是海鮮蒸蛋丼，當起司融化流在丼飯上，看起來超級犯規！

 

熔岩起司炸雞丼飯

▼當炸雞覆蓋上熔岩起司的時候，大家都忍不住拍了照，起司的香濃配上炸雞的酥脆，吃起來層次感很豐富。

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熔岩起司海鮮蒸蛋丼

起司被加熱融化，和蒸蛋融為一體，香濃起司與滑嫩蒸蛋，滿滿裹著各種海鮮，越吃越對味。

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我們吃完都覺得揪丼是在台南很不錯的平價日式丼飯選擇，份量給得很足，品質卻毫不馬虎。如果你在台南想找個CP值高、環境舒適又好吃的日式丼飯，揪丼值得一試！

揪丼-台南日式丼飯

優惠活動看揪丼粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064132323793

地點：台南市中西區中山路166號（focus7樓）

電話：06-2130680

營業時間：11:00-22:00

 

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揪丼

phone06-2130680
place台南市中西區中山路166號7樓
4.98 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.88
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 編輯 鄭亦庭
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