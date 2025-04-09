今天我要分享一場色彩繽紛、風味豐富的春季素食料理。這家仙桃素蔬食餐廳，是我和家人的定期來訪的餐廳，這次春季菜單以彩色命名每道菜，從開胃前菜到甜點、茶飲，每一道都展現了對台灣在地食材的巧妙運用與創新思維。

▼仙桃素的用餐環境乾淨明亮，服務也很貼心，讓人感覺吃一頓蔬食料理，身心靈都被放鬆了。

▼限定春季菜單。

《橙》蒿筍／蔭油／細葉碎米薺

開胃小塔精巧，底層是香脆腰果搭配特製金桔美乃滋作為基底。中間層是煙燻蒟蒻與發酵菜心的組合，內含台灣特有野菜「細葉碎米薺」，帶有淡淡芥末香氣。頂部則是晶瑩剔透的檸檬葉凝膠。整體口感是鹹甜交織，建議直接用手拿起連殼一起品嚐。

《赤》西瓜／洛神／甜菜／聖女果

這道冷前菜的主角是經過特殊處理的台灣西瓜。西瓜先用昆布熟成三天，再經過稻草煙燻與輕微炙燒，切片後呈現類似生魚片的質感。底部是甜菜根醬汁與自製鼠尾草油的搭配，頂部點綴著新鮮的「鳳梨鼠尾草」葉片，帶有清新的鳳梨香氣。

▼這道菜完全顛覆了我對西瓜的印象！經過昆布熟成的西瓜沒有原有的甜膩，反而呈現出不一樣的鮮甜，口感卻保留了西瓜的多汁。

《皎》蘿蔔／山藥／麥仁／刺瓜／米

這道濃湯選用台灣白蘿蔔（白娘與永祥兩個品種）為基底，加入山藥與白米一起熬煮，特別保留了食材原有的口感。湯面上飄著一片精緻的野薑花瓣，帶有淡雅的椰香，與湯品完美融合。

▼濃湯散發著淡淡的蘿蔔清香，入口綿密卻不厚重，白蘿蔔的鮮甜味被完美釋放。

《墨》麻腐／腰果／金棗／老菜脯

這道料理使用日本絹羽二重穀麻和葛粉製成的黑色麻腐球，外層裹上竹炭粉輕炸，製作過程需手工攪打半小時才能呈現出理想的口感。底部搭配炒過的綠竹筍與秘製金棗，醬汁則是用台灣傳統老菜脯熬煮而成，展現濃郁的鮮味與鹹香。

▼黑色麻腐球外層酥脆，內部卻很柔軟細膩，最驚艷的是老菜脯熬煮的醬汁，鹹香中帶著一絲發酵的多重風味，與麻腐的淡雅形成強烈對比。

《青》青花／海菜／香檳天鵝絨

這道菜以青花菜為主體，完全使用整株植物，展現了全食利用不浪費的理念。

將青花菜較硬的外皮部分熬煮成濃郁高湯，並以奶油、茵陳蒿等香料熬煮，製作成底層的香檳天鵝絨醬汁；青花菜梗則以炭烤方式呈現，保留其爽脆口感與天然風味；最精華的花朵部分，則與綠海藻一同打製成輕盈柔滑的慕斯，帶來清新滋味。頂部點綴著烘乾的梅干菜，經過烘乾後鮮味更加濃郁，建議慢慢咀嚼品味其與其他食材的融合。

▼慕斯質地輕盈，入口即化，青花菜的鮮甜與海藻的鮮味完美融合，讓我重新認識了青花菜的多樣可能。

《金》白龍王／靈芝蛋／刺蔥

這道蒸蛋使用白龍王玉米和靈芝蛋製成，上面覆蓋著一層半透明的高湯。高湯是用玉米皮和玉米須熬煮而成，加入刺蔥提味，完整保留了玉米的風味與草本香氣，搭配炭烤的玉米粒和素食魚卵。

▼蒸蛋的質地絲滑如絲綢，入口即化，每一口都能感受到主廚對玉米這一食材的尊重與巧思。

《褐》胡汁猴頭菇／照燒猴頭菇（主菜擇一）

展現了猴頭菇的多變風味，讓人深刻體會到素食料理的無限可能！

▼胡汁猴頭菇：使用黑胡椒熬煮的醬汁搭配猴頭菇，口感紮實，猶如頂級牛排，醬汁帶有濃郁的黑胡椒香氣和微辣感。配菜是碳烤時蔬和經典奶油薯泥。

▼照燒猴頭菇：在炭火上慢烤的同時，不斷刷上特製全素照燒醬，讓醬汁逐層滲透，增添濃郁風味。猴頭菇上撒有開心果粉末，增添堅果香氣。底部的醬汁是義大利葡萄醋與蔬菜熬煮而成，搭配發酵四季豆和燉草莓，與後續的甜點和茶飲相呼應。

《紫》芋頭／薰衣草／白巧克力

這道甜點以芋頭西米露為概念，底層是自製蜜芋頭搭配椰奶和黑糖西米露，上層是芋頭白巧克力慕斯與脆餅，最後加入薰衣草椰奶冰沙。整體帶有淡淡的奶香和薰衣草花香，建議將各層食材一起享用。

▼我通常不太愛甜食，但這道甜點的甜度恰到好處，連我這樣的人也忍不住吃得一乾二淨！

檸檬／芭樂／冰糖雪燕

以台灣檸檬和芭樂為基底，中間是冰糖雪燕——來自樹上的天然膠原蛋白，是比燕窩更環保友善的替代品。

▼檸檬的酸與芭樂的甜完美平衡，雪燕的晶瑩剔透與Q彈口感讓人愛不釋手，每一口都帶來滿滿的膠質感，洗去前面菜餚的濃郁，讓人神清氣爽。

仙桃素本季首次推出佐餐茶飲搭配，精選由主廚親自挑選的台灣茶，經過多次試驗後精心搭配每道料理。即使不飲酒，也能享受餐飲搭配的層次與風味變化。

《小葉紅茶》發酵液／甘蔗

這款茶飲以台灣小葉紅茶為基底，加入蔬菜發酵液和烘烤甘蔗，經過冷發酵和過濾澄清，帶有微酸的風味。

第一口就能感受到小葉紅茶的香氣撲鼻而來，比普通紅茶來得層次豐富，每一口都是不同的風味體驗。

《蜜香烏龍》老梅釀／小麥

這款茶飲使用台灣蜜香烏龍茶搭配烘烤小麥，呈現淡淡麥香。特別之處在於加入了釀製約11年的老梅汁，帶來陳年梅香與微妙的發酵酒香風味。

▼茶湯順口不苦澀。最令人驚艷的是那一滴老梅釀，滴入茶中後整個風味瞬間提升。

《手採白茶》接骨木／草莓

這款茶飲選用阿里山白茶，搭配接骨木風味，口感滑順且帶有淡淡花香，同時加入自釀草莓醋，以台灣冬季新鮮草莓釀造，展現草莓清香與微酸感，與主餐「照燒猴頭菇」中的燉草莓相呼應，帶來微酸的清爽，寫下完美句點。

這場春季饗宴讓我重新認識了素食料理的無限可能，來仙桃素真的不只是吃一頓飯，而是每次來都能感受到他們對蔬食的用心與熱情。餐後主廚特地出來和我們聊天，分享了許多關於食材選擇和料理創作的想法，也分享了未來搬遷的計劃，新的地點將會有更舒適的空間，讓我們非常期待！

仙桃素·創新蔬食美學

地址：高雄市鼓山區明倫路496號

用餐時段：中午1130／1220、晚上1800／1850

目前僅開放以上四個時間的訂位

公休日：每週一、二跟周三中午公休

👉不定時公休日歡迎查看IG限時動態

預約電話：07-5227700

LINE@官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@xiantaosu

IG：https://www.instagram.com/xiantaosu_tw/

粉專：https://reurl.cc/2WKDZ4