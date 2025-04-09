這個週末的家庭聚餐，我又帶著我那群超愛嚐鮮的家人，一起去探索台南美食地圖啦！

這次我們把目標鎖定在一家聽說是印度人開的弗拉弗米印度餐廳，想說一定要來試試看夠不夠道地，結果我們都超愛！想和大家分享一下這次的用餐經驗。

▼用餐座位是在二樓跟三樓，整個環境弄得還滿有氣氛的，很適合家庭聚餐、朋友聚會或情侶約會，坐在樓上還可以感受到一些悠閒的氛圍。

▼幫我們服務的都是印度人哦！他們的中文溝通基本上沒問題，關於餐點的介紹都很OK，能夠讓我們了解每道菜的特色。不過如果想跟他們聊一些比較深入的話題，可能就會有點卡卡的，畢竟中文不是他們的母語，這點大家可以稍微注意一下。

▼一坐下來，服務人員就很親切幫我們倒水，還問我們要不要聽聽他們的推薦菜色，服務態度真的是滿熱情的。

▼看到其他桌上菜時還有火焰秀！不知道這是哪道菜色！

接下來，就是最期待的美食時間！

阿富汗雞 (Afghani chicken)

這道雞肉一上桌就是視覺秀！可說是開胃菜界的顏值擔當了XD

雞肉烤得很嫩，裹著濃郁的奶油醬汁，而且還帶有一點點優格的酸味，和腰果的碎堅果口感，吃起來清爽又不膩，很開胃！

（雞肉周圍的圖樣可不是盤子的彩釉！而是各種口味的優格醬，有甜菜根優格、菠菜優格、紅蘿蔔優格、薄荷優格，都可以搭配著雞肉吃。）

芥末魚 (Ajwani Fish)

這道魚肉很特別，雖然取名芥末魚，但完全沒有芥末XD

魚肉本身很新鮮，肉質細緻，經過胡蘆巴籽醃製，經坦都爐烹調，香料滲透得剛剛好，風味十足，愛吃魚的我納入必點印度特色料理！

肉串 (Seekh kebab)

印度風味的肉串，是用羊肉、雞肉加上香料去烤的，口感紮實又多汁，香氣濃郁，可以直接吃，也可以搭配他們附的醬料，風味更佳！

阿姆利則炸魚 (Amritsari Fish Fry)

來自旁遮普的經典美味！這個炸魚跟我們平常吃的很不一樣，外皮酥脆，裡面的魚肉卻還是很嫩，裹著薄薄的鷹嘴豆粉糊，讓整道炸魚既不油膩又保留了食材原有的鮮美，而且調味很棒，搭配清爽的沙拉和酸甜沾醬，單吃或搭配印度烤餅（Naan）都很棒。

雞肉燉炒飯 (Chicken dum biryani)

用優格和香料調味的雞肉與印度長米，密封慢燉，這道燉飯打開蓋子，還有一層烤餅封蓋，這個烤餅是不能吃的！是用來密封香氣的，所以一打開熱氣就撲鼻而來！印度長米吸飽了雞肉和香料的精華，每一口都很有味道，雞肉也很入味，份量也很夠，我們大家都分著吃，還能把咖哩拌入，變成咖哩飯！

（大家來吃的話，推薦一定要嘗試看看印度長米，米粒真的非常長！比泰國香米還長，而且口感完全不同，印度長米更加鬆軟。）

▼印度咖哩來了！

菠菜奶酪咖哩 (Palak Paneer)

菠菜打得很細，融入咖哩之中，搭配Q彈的印度茅屋奶酪（Indian cottage cheese），吃起來滑順又帶有菠菜的清甜，茅屋奶酪的口感也很有嚼勁，吃起來很像帶有奶香的豆腐！整道咖哩並不會辣，紅辣椒是點綴用，綠色咖哩口感順滑，帶有淡淡的大蒜與香料香氣，整體風味濃郁卻不失溫和。

堅果雞肉庫爾瑪咖哩 (Badami Chicken Korma)

莫臥兒風格的經典咖哩料理！

這道咖哩的口感比較溫潤，帶有濃濃的杏仁堅果香氣，雞肉燉煮得很嫩，醬汁濃稠香甜，碎堅果增添了層次感，很適合搭配烤餅一起吃！

拉巴達爾雞咖哩 (Chicken Lababdar)

這道雞肉咖哩的醬汁比較濃郁，以番茄醬汁為基底，顏色也比較紅，薑絲點綴則是拉巴達咖哩的經典特色。口味上是濃厚的香料風味，奶酪與奶油的融合讓咖哩更加醇厚順滑，帶有一點點的辣度，和微微的酸甜感與淡淡的煙燻香氣，雞肉一樣是燉得很軟嫩，非常夠味！

傳統印度雞肉咖哩 (Chicken Rara)

來自旁遮普的美味咖哩，結合了雞肉塊與絞碎雞肉的濃郁的口感，融合多種印度香料，紅棕色的醬汁厚實且辛香，薑絲與青辣椒的點綴也增添了微微的辛辣感。

傳統印度羊肉咖哩 (Gosht rara)

這道是北印度羊肉咖哩，羊肉處理得很好，沒有什麼腥味，肉質軟爛入味，搭配濃郁的咖哩香料、洋蔥番茄醬汁，酸甜中帶辣度，喜歡羊肉的朋友一定要試試看！

（印度咖哩的辣度我覺得應該是台灣人能接受的「微辣」，第一口會覺得辣度不明顯，但越吃、辣度越堆疊，但不會不舒服，辣度會讓身體，慢慢從體內到全身溫暖起來，暖到吃完還有點昏昏欲睡XD當然要更辣也可以跟店家說！）

烤餅系列：

鐵板烤餅 (Tandoori roti)

左邊是北印度的全麥烤餅，吃起來有麥香，口感外脆Q彈，很適合搭配各種咖哩一起吃。

辣椒奶油餅 (Chilly Garlic Naan)

這個烤餅多了辣椒和蒜頭的香氣，吃起來微辣提味，而且還帶有奶油的滑順，單吃也很好吃！

奶油餅 (Butter Naan)

奶油烤餅塗上了香濃的奶油，吃起來鬆軟帶有奶香味，香香鹹鹹的，小朋友也會很喜歡！

▼烤餅包裹著咖哩雞肉，用手拿起大口咬下！

飲品系列：

荔枝莫吉托 (Lychee mojito)

這杯調酒帶有荔枝的甜味和薄荷的清爽，喝起來酸酸甜甜的很解膩，而且顏值也很高！

特調酒飲

他們還有一些沒有在菜單上的特調酒飲，即興點了一杯來試試，味道還不錯，口感清新，在濃郁的印度料理中帶來一絲清涼感。

壽星特調

這杯特調是送給壽星的禮物，恭喜我妹獲得一杯特調，喝起來跟另一杯特調稍微不同，這杯酸甜清爽，女生也會喜歡的調酒味道。

這次在弗拉弗米印度餐廳吃的每一道印度菜都很有特色，而且口味真的很道地，可以感覺到店家對食材和香料的用心！而且每種咖哩的味道很鮮明，不會讓人覺得吃起來都是很雷同的咖哩味道，如果你也喜歡印度料理，或是想找一家特別的異國餐廳跟家人朋友聚餐，這家真的是一個不錯的選擇！下次有機會我一定會再帶家人來試試看其他的菜色！

弗拉弗米印度餐酒館flavorflame

地址：台南市南區西門路一段503號

電話：0983 008 732

營業時間：11:00–14:30、17:00–22:00

休息日：週一公休