北部朋友難得南下找我，剛到台南火車站就嚷嚷著說已經餓到快昏倒了，我這個地主當然立刻安排，剛好車站附近FOCUS大樓有間鬥牛士牛排，走路就到，又以肉量大聞名，完全符合他們愛吃肉的需求！

還有2人同行・當日壽星的活動！！(需出示實體證件)

・2人同行整組最便宜餐點半價（雙人套餐不適用）

・當月壽星送薯條

四月份活動，歡慶兒童節！！

▼還沒上主餐，先來掃蕩自助吧，飲料選擇多，果汁、咖啡等等，想喝什麼自己來，竟然還有罐裝汽水可以直接拿。

▼醬汁也有很多種，想吃都可以拿。

▼再來暖暖胃，羅宋牛肉湯跟玉米濃湯都是喝到飽，而且不是那種水水的湯品，羅宋湯裡面牛肉塊給得很大方，玉米濃湯也是料多實在，這群吃貨朋友連喝了三碗，喝完直接加滿血復活！

▼玉米濃湯裡面除了常見的玉米和火腿，居然還有肉！真的是料給很足。

▼這裡的冰淇淋可以自己裝飾，小餅乾、棉花糖，想怎麼玩就怎麼玩，還能無限續碗，所以記得留點胃給自助吧的冰淇淋。

▼副餐的香蒜麵包，這個size根本不副！超大一塊，烤得外酥內軟，香氣撲鼻，一口咬下，幸福感爆棚！

▼再來是清爽的副餐，鮮蝦生菜沙拉，蝦肉Q彈，生菜新鮮，搭配任選三種醬汁，開胃又解膩！

主餐登場

▼鬥牛士經典牛排（雙人海陸特餐）

朋友驚呼：「X！(某語助詞XD) 這塊肉會不會太厚了？」

確實驚人的厚！而且厚歸厚，吃起來還很鮮嫩多汁，切開來粉嫩的肉面，一口咬下肉汁在嘴裡爆發，爽度破表！

▼海鮮三拼（雙人海陸特餐）

有魚排、整隻魷魚、北海道干貝，魚排鮮嫩多汁，北海道干貝甜到不行，魷魚也是嫩彈有勁，三種海鮮一次滿足朋友海鮮控的夢想，完全值回票價！

▼雙層去骨雞腿排

另一個朋友愛吃雞，雙層雞腿排讓他一次吃個爽，雞腿外皮煎得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，搭配滑順的鐵板麵，吃完超級滿足。

這頓吃完，朋友們直接飽到不行！肉量大、選擇多、品質也不錯，還有自助吧、湯品、冰淇淋吃到飽，而且還有不少優惠活動，這價格真的沒話說。北部朋友已經說好下次還要來二刷，看來台南牛排的魅力，連外地人都擋不住！

鬥牛士經典牛排（台南Focus店）

地址：台南市中西區中山路166號8樓

電話：06 220 7366

營業時間：11:00-22:00

▼鬥牛士牛排菜單

▼雙人海陸特餐

▼兩人同行活動、壽星活動。

▼會員集點活動。