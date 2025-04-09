

第四天上午在飯店享受鄰近湖畔的悠閒早餐時



10點半一行人退房後，我們準備前往大象村啦~~~

往大象村的路上，我們會先經過當地著名的咖啡工廠Doi Chaang Café，但品嘗咖啡香之前，還是要先顧好飢腸轆轆地一群老少，

一路蜿蜒崎嶇的山路，足以讓我們身體有些吃不消，就算上車前已先吞了暈車藥，但似乎對於平常在市區移動習慣的我們來說還是有點挑戰的



不過到了位於象山半山腰上的U AND ME 6395後，一切的身體不適頓時舒展開來了，幾近居高臨下的木造房舍，遠看還不知道是間咖啡廳，開放式的用餐環境，

可一覽整個山頭風景，有別於山腳下市區的炎熱，山上的溫度明顯落差極大，一開始還覺得有點”寒冷”??!!抓緊時間的我們，點了餐、選了位、拍了照，就坐等上餐啦~~~







點了牛排、烤豬肉還有熱湯(稍微驅驅寒)，餐點現點現做也花了些時間，



上餐後又是一種驚艷，簡單的木盤上頭擺上烤好的牛排、沙拉

烤豬肉也是以木盤盛裝，另外附上一小盆生菜可包著吃(可解膩?!)

泰北甜菜肉末湯??(忘了叫啥名了)，一碗公大裏頭滿滿的菜及肉末都快淹沒了清湯底，微辣的口感剛好驅寒?!不過因為是開放式的座位區，熱湯的溫度很快就降下來了



享受完徜徉在大自然裡的午餐時光，接著就是下山去鄰近的Doi Chaang Café啦~~

有著泰國第一品牌的Doi Chaang Café(大象山咖啡莊園)，在原是鴉片猖獗的禁區將嗎啡華麗轉身，成為享譽國際的咖啡並坐擁現在超過200家咖啡連鎖店的咖啡莊園



工廠內的空地上還有兩座木造的~~遊樂器材??!!



當地稀有的微型氣候，造就出三種阿拉比卡品種，天然混豆的特殊風味，吸引了不少咖啡同好慕名前來，而他們的咖啡豆更被CoffeeReview評選為排名全球1%的頂級咖啡



點了一杯熱拿鐵，好像是中深烘焙，與牛奶非常搭，整體風味很濃郁，到尾韻會有淡淡的甜味會跑出來

在這裡短暫停留半小時後，繼續上車趕路往大象村Chai Lai Orchid前進啦~~

在抵達今晚的住宿前，我們在市區做最後的補貨(買零食、買酒水之類的)，司機大哥跟我們說，剛好我們補貨的停留點是他們當地人最熱鬧的地方，

有著像是我們黃昏夜市的地方，可以順便買點熟食帶上山去吃



我們在超商前面看到烤豬肉的攤販，那被炭火烤得透香的豬肉，肉香油亮，實在讓人無法不停留大肆採買一番，想吃多少就請攤販老闆幫你秤重計費，覺得沒問題再幫你分切、打包



另一攤的炒Pha Thai香味也是讓我們在攤位前看得目不轉睛，每個人看著老闆現炒的熟練模樣，馬上人手一包外帶上路!

沒想到前往大象村的路途比從清邁市區到白廟的車程還遙遠、更加顛簸，抵達時太陽早已下山不知多久了，原本想說如果還早，還能參加一下村內的一些體驗活動

進村需要另外搭他們的接駁小巴，一行人先把行李卸下，然後分兩台車陸續上山進村，進去的路面也是崎嶇不堪，就這麼一路抖抖抖地到了門口



但這裡還只是算check in跟體驗活動的報到處以及用餐的地方，在這裡登記完後，還要再搭車進到裡面，也就是今晚要入住的園區

因為這次我們有20個人，所以被安排的地方算剛好就是包了一整區的概念

在大廳登記的時候順便有先點晚餐(雖然在山下也有買了，但怕上來吃不夠，索性還是點一下以防萬一)





房間設計我想應該是為了不過度開發及保育當地生態，所以沒有過多的裝潢及擺設就連浴室也是走一個極簡風格

第一次看到洗澡水是透過竹筒導引流下，床鋪上方有掛蚊帳(要睡覺時可以放下來)



晚餐就在園區內的一處開放大廳，吃著在山腳下跟攤販買的烤肉、Pha Thai以及跟園區點的鳳梨腰果炒飯



今日也是一天舟車勞頓~~聽說明天大象會來叫大家起床，趕緊梳洗睡去吧，晚安!



明天繼續跑行程啦~~~

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