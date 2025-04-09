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台北市內湖區芋艿川 內湖店｜市場的豆花小攤子賣到開店面啦，日本風稻草屋簷超吸睛，有機豆花一吃圈粉。內湖美食

2025-04-09 19:33:00 文字：小咪ma．吃喝玩樂趣
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小咪ma．吃喝玩樂趣

小咪ma．吃喝玩樂趣

台北市內湖區芋艿川 內湖店｜市場的豆花小攤子賣到開店面啦，日本風稻草屋簷超吸睛，有機豆花一吃圈粉。內湖美食

前一陣子分享文德黃昏市場裡的稻草度假風的豆花店大家還記得嗎?! 昨天到家附近的便利商店買完東西，走回家時就發現它搬家了，芋艿川 內湖店搬到江南街上了，而且還有了自己的一樓店面，更開心的事還設置了3桌露天用餐座位，天氣好的時候可以坐下來吃碗涼涼的豆花了

原來，芋艿川11/1才遷址過來，超大的布製招牌超顯眼，加上原本的稻草屋頂也搬了過來，坐落在大樹旁邊真的很有度假的氣息，昨晚跟老闆聊了一下，它們還沒有裝潢完成啦，之後還會陸續布置一些花花草草，讓這裡更有都市裡的小綠洲氛圍，超期待的捏，以後吃豆花只要轉角就能看到它了

有了芋艿川的加入江南街71根本是美食聖地了，來~這一條就有北一家拉麵明吉食堂老潼關肉夾饃好運殿通通在這條街上，之後芋艿川的營業時間可以會提早一點，內科人中午用餐時間又多了甜點可以吃了，下午茶點心也可以點這個喔

台北市內湖區芋艿川 內湖店｜市場的豆花小攤子賣到開店面啦，日本風稻草屋簷超吸睛，有機豆花一吃圈粉。內湖美食

芋艿川 內湖店

台北市內湖區江南街71巷65弄15號

0976 826 529

二~日 15:00-21:00

公休日：周一

台北市內湖區芋艿川 內湖店｜市場的豆花小攤子賣到開店面啦，日本風稻草屋簷超吸睛，有機豆花一吃圈粉。內湖美食

芋艿川 內湖店▵環境

芋艿川延續原本的木製小攤位，配上手寫字型的招牌布簾真的很有日本氣息，芋艿川的全名其實叫做"芋艿川之雲上花豆花店"，雲上花就是老闆用來形容豆花名詞，手打豆花雪白綿密的模樣真的宛如天上的雲朵呢，加上每日自製的手工芋圓、自熬的黑糖水，在黃昏市場那裏已經有滿滿的死忠鐵粉

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大家一看到裝飾跟招牌都會跑進來跟老闆說「你們搬來這裡嚕」、「離我好近喔」，而且一開店就有顧客來等，我本來想等裝潢布置完畢再來，但今天出現了好久不見的太陽，啊~離我家那麼近，就跑過來吃一碗豆花啦

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他們家的豆花料就是固定三種，芋圓、紅豆、花生，芋圓是採用五大產區芋頭製作，手工製作雖然耗時，但大家可以吃到一粒粒的芋頭顆粒，光是口感就跟機器的不一樣喔

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紅豆綿密中還能吃到一粒粒的口感，我們也很喜歡

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花生不是綿綿的那種，但香氣十足，如果你喜歡粒粒口感的人會超愛

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一碗豆花包含固定三種配料，有紅豆、芋園、花生，一碗六十元，不管哪一種料不要都還是六十元喔，以市場價格來說算是中上

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這碗豆花的靈魂就是黑糖水，用了5~6種黑糖下去熬煮，還跟碎冰拌在一起，香甜卻不膩口

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芋艿川 內湖店▵餐點介紹

現在可以內用真的很不錯，豆花用了有機黃豆製作，比較有彈性，跟一般手工豆花爛爛的口感不一樣，豆會也不會太濃烈，配上甜甜的黑糖水，還沒有吃到料就有夠涮嘴，而且它的黑糖水還加了碎冰進去，吃起來還會多了卡滋卡滋的口感喔

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豆花真的還不錯，加上度假放的裝潢，天氣涼涼的坐在這裡真舒服

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芋圓真的非常有Q勁，手工製作的每一顆都可以吃到細細的芋頭塊，裹上綿綿的紅豆很好吃捏

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外帶的話還會附上一碗黑糖水讓你回家自己添加，這點真的好細心呢

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以後要吃豆花不用跑到市場，太開心了，希望下次可以吃到珍珠，之前去有限定隱藏版的珍珠可以加，我覺得加進去口感層次更豐富

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芋艿川 內湖店▵資訊

❖所在地址：台北市內湖區江南街71巷65弄15號

❖店家電話：0976 826 529

❖營業時間：二~日 15:00-21:00

❖公休日：周一

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芋艿川豆花店

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place台北市內湖區江南街71巷65弄15號
4.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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