前一陣子分享文德黃昏市場裡的稻草度假風的豆花店大家還記得嗎?! 昨天到家附近的便利商店買完東西，走回家時就發現它搬家了，芋艿川 內湖店搬到江南街上了，而且還有了自己的一樓店面，更開心的事還設置了3桌露天用餐座位，天氣好的時候可以坐下來吃碗涼涼的豆花了

原來，芋艿川11/1才遷址過來，超大的布製招牌超顯眼，加上原本的稻草屋頂也搬了過來，坐落在大樹旁邊真的很有度假的氣息，昨晚跟老闆聊了一下，它們還沒有裝潢完成啦，之後還會陸續布置一些花花草草，讓這裡更有都市裡的小綠洲氛圍，超期待的捏，以後吃豆花只要轉角就能看到它了

有了芋艿川的加入江南街71根本是美食聖地了，來~這一條就有北一家拉麵、明吉食堂、老潼關肉夾饃、好運殿通通在這條街上，之後芋艿川的營業時間可以會提早一點，內科人中午用餐時間又多了甜點可以吃了，下午茶點心也可以點這個喔

芋艿川 內湖店

台北市內湖區江南街71巷65弄15號

0976 826 529

二~日 15:00-21:00

公休日：周一

芋艿川 內湖店▵環境

芋艿川延續原本的木製小攤位，配上手寫字型的招牌布簾真的很有日本氣息，芋艿川的全名其實叫做"芋艿川之雲上花豆花店"，雲上花就是老闆用來形容豆花名詞，手打豆花雪白綿密的模樣真的宛如天上的雲朵呢，加上每日自製的手工芋圓、自熬的黑糖水，在黃昏市場那裏已經有滿滿的死忠鐵粉

大家一看到裝飾跟招牌都會跑進來跟老闆說「你們搬來這裡嚕」、「離我好近喔」，而且一開店就有顧客來等，我本來想等裝潢布置完畢再來，但今天出現了好久不見的太陽，啊~離我家那麼近，就跑過來吃一碗豆花啦

他們家的豆花料就是固定三種，芋圓、紅豆、花生，芋圓是採用五大產區芋頭製作，手工製作雖然耗時，但大家可以吃到一粒粒的芋頭顆粒，光是口感就跟機器的不一樣喔

紅豆綿密中還能吃到一粒粒的口感，我們也很喜歡

花生不是綿綿的那種，但香氣十足，如果你喜歡粒粒口感的人會超愛

一碗豆花包含固定三種配料，有紅豆、芋園、花生，一碗六十元，不管哪一種料不要都還是六十元喔，以市場價格來說算是中上

這碗豆花的靈魂就是黑糖水，用了5~6種黑糖下去熬煮，還跟碎冰拌在一起，香甜卻不膩口

芋艿川 內湖店▵餐點介紹

現在可以內用真的很不錯，豆花用了有機黃豆製作，比較有彈性，跟一般手工豆花爛爛的口感不一樣，豆會也不會太濃烈，配上甜甜的黑糖水，還沒有吃到料就有夠涮嘴，而且它的黑糖水還加了碎冰進去，吃起來還會多了卡滋卡滋的口感喔

豆花真的還不錯，加上度假放的裝潢，天氣涼涼的坐在這裡真舒服

芋圓真的非常有Q勁，手工製作的每一顆都可以吃到細細的芋頭塊，裹上綿綿的紅豆很好吃捏

外帶的話還會附上一碗黑糖水讓你回家自己添加，這點真的好細心呢

以後要吃豆花不用跑到市場，太開心了，希望下次可以吃到珍珠，之前去有限定隱藏版的珍珠可以加，我覺得加進去口感層次更豐富

芋艿川 內湖店▵資訊

❖所在地址：台北市內湖區江南街71巷65弄15號

❖店家電話：0976 826 529

❖營業時間：二~日 15:00-21:00

❖公休日：周一

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