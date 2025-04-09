桃園免費景點，好姐妹帶我旅遊去，吃完中餐本來要到龍潭山裡的青山吉田，結果沒有預約撲空，還好旁邊就是三和青創基地，這裡有繞山花多肉秘境、佳園錦鯉園區、三步五食餐廳，隱身在山中的繞山花多肉秘境就是我們探訪的地方，除了免門票可以參觀多肉植物園之外，裡面還有咖啡廳跟DIY預約體驗，室內空間很大，不管晴天或雨天都可以來玩，超適合親子一起來玩的地方耶

三和青創基地-繞山花｜地理位置

想來三和青創基地的繞山花自行開車最方便，導航設定繞山花就可以找到，往內開就可以看到超寬敞的停車場，都可以免費停車，再往上開還有第二停車場可以停，平日來人不多，假日常常客滿喔

停好車沿著指標往前走會先經過佳園錦鯉園區，再往上一點就是繞山花多肉秘境，佳園錦鯉園區跟繞山花都是免門票就可以參觀的

三和青創基地-繞山花｜多肉植物園

繞山花真的是一個非常舒服的地方，往外看就是翠綠的山巒，這裡以前是舊雞舍，經過翻新改造成了青創基地，裡面還結合多肉園區、手作教室、餐廳，也提供一日遊、半日遊體驗課程，來這邊真的可以玩上一整天呢

一走進來就可以感受到療癒的氣息，滿滿的多肉、鹿角蕨瞬間覺得超放鬆的，這裡的多肉都可以選購帶回家，大大小小都有，牆上還有鹿角蕨跟空氣鳳梨，愛植物的人來這裡一定會瘋狂的

三和青創基地-繞山花｜餐廳空間

餐廳挑高搭配木造的設計寬敞又明亮，整體的用餐座位非常多，戶外也有幾桌位置，如果天氣涼爽的話，我喜歡坐在戶外看著多肉植物享用美食

三和青創基地-繞山花｜菜單

繞三花不只有咖啡、甜點、炸物，還有正餐跟小火鍋，看起來都好好吃，尤其那個梅干扣肉真的太誘人，要不是我已經吃飽了才過來，絕對點一份來嚐嚐

三和青創基地-繞山花｜DIY體驗收費

DIY有四種體驗滑動，滿6個人才可以開課，團體的話有半日跟一日的選擇，有體驗的需求要提前私訊預約喔

三和青創基地-繞山花｜餐點介紹

今天天氣涼涼的坐戶外太舒服了，點甜跟飲料份量也很足，真的讓我們愛上這裡了

冰淇淋布朗尼 150元

布朗尼還是溫熱口感，配上香甜的香草冰淇淋，冰火交融的感覺太涮嘴了

草莓蛋糕 150元

這根本是台北市中心咖啡廳的草莓蛋糕，但價格更實惠，150元而已耶，每一口都可以吃到酸甜的草莓，跟滑順的奶油搭配得剛剛好，海綿蛋糕本身濕潤度也夠，真的很不錯吃

梅醋氣泡飲 180元

酸V啊~酸V的氣泡飲，超級解膩~

熱帶水果茶 160元

超大壺的水果茶我們超愛，裡面也有滿滿的果粒，大聊特聊也不怕口渴啦

雖然沒去成青山吉田，轉戰來繞山花感覺就找到秘境，整個環境非常悠閒，曬著太陽看著多肉植物超級放鬆，這個小秘境推薦給大家，也可以大小朋友來玩玩DIY，假日應該很容易成團啦~

店家/景點資訊

繞山花（三和青創基地）-親子景點.簡餐餐廳.手作體驗

評分： / 4.7

地址：325桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷70-2號( 地圖 )

電話：03 479 5858

營業時間

星期一: 10:00 – 18:00,

星期二: 10:00 – 18:00,

星期三: 休息,

星期四: 10:00 – 18:00,

星期五: 10:00 – 18:00,

星期六: 10:00 – 18:00,

星期日: 10:00 – 18:00

交通資訊