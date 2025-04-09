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[仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South｜標準雙人小型房（Standard Semi Double）入住分享！

2025-04-09 23:27:00 文字：三重菜菜子
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三重菜菜子

三重菜菜子

[日本仙台住宿]

 

KOKO HOTEL 仙台駅前 South

宮城県仙台市青葉区中央4丁目7番地

(仙台駛西口步行約7分鐘)

Check in15:00後/Check out11:00

 

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

 

住宿日期：2025/2/28(五)

這天從山形搭乘JR抵達宮城縣的仙台駛，選擇在仙台市停留一晚，

入住這間KOKO HOTEL 仙台駅前 South

同樣在Agoda上訂房，訂的是標準雙人小型房Standard Semi Double

刷卡價格為$1,373/晚，不過入住完還會有現金回饋$184

等於1$1,200有找，平均一人不到$600元，好便宜！

 

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

 

KOKO HOTEL 仙台駅前 South的大廳寬敞，

牆上還掛了幾幅很抽象的畫作，頗有藝文氣息，

進門的右手邊是櫃台，當日接待的櫃台人員頗親切，

進門的左手邊是餐廳，用餐環境還不錯，

若訂房有加購早餐的話，隔日在此享用飯店的自助式早餐～

此次入住我們沒有加購早餐，選擇到附近的仙台朝市覓食。

 

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

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[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

 

除了毛巾、牙刷及拖鞋房間內有提供，

額外的備品都陳列在電梯前的架上，東西非常齊全，

從梳子、浴帽、棉棒、髮圈，刮鬍刀、刮鬍泡、漱口水，

甚至到洗面乳、卸妝乳、保濕精華、乳液、搓澡海綿都有提供，

沖泡式的茶包、即溶咖啡包也在這邊自行取用，

雖然是免費提供，還是提醒大家當個好旅人，不要貪心囤貨～

 

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

 

這次入住的房間位於7樓，房卡感應進房及供電（1間提供2張），

KOKO HOTEL 仙台駅前 South的房卡採用木紋設計，非常有質感～

 

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

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[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

 

這次住的是Standard Semi Double（スタンダードセミダブル）

進房後有個全身鏡，然後整體空間感覺蠻大的（實際為13平方公尺），

黃色的燈光搭配房內選用的家具，帶點復古的氛圍，很放鬆；

房內提供拋棄式拖鞋，桌子邊的掛鉤有衣服刷附鞋拔，

桌上有熱水壺、馬克杯組，還有一個摺疊可立式的鏡子，

最酷的是有一個可以煮東西的電熱爐及金屬壺（我們沒有使用到），

抽屜有網路線、插頭及補充面紙，桌子下方有一台小冰箱，

要說缺點的話，大概是房間沒有額外提供礦泉水～

 

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

 

因為入住的是小型房，雙人床比較小，床寬為120公分，

床的部分睡起來還OK，枕頭的話比較軟，床上有提供兩套浴袍～

缺點是床的一側靠牆，僅有外側才有床頭櫃及插座，

兩人皆躺好的情形下，僅能由睡外側的人負責燈控系統。

 

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

 

衛浴空間的部分個人覺得還算不錯

在有提供浴缸的情形下，不會感覺狹小有壓迫感（天花板不會太低）

不過浴缸跟洗手台中間的可拉式浴簾有些潮濕霉味，

洗手台的冷熱水開關是舊式設計，兩個是獨立的水龍頭～

 

吹風機是獨立式的（忘記品牌），風力還蠻大，長髮女生的救星，

沐浴乳、洗髮乳及潤髮乳是整瓶按壓式的那種～

自取的備品中，我覺得洗顏、卸妝和保養的小樣很好用，

後來發現是來自專櫃的品牌－POLA（地中海系列），香味也好喜歡～

 

[日本仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South

 

整體來說，可能是相較於東京的住宿貴且空間又小，

其中一天跑來仙台住KOKO HOTEL 仙台駅前 South覺得C/P值好高，

另一方面，近期台灣的旅宿配合政策減少提供一次性用品，

雖然提倡環保但旅客的方便性下降，且住宿費用也沒有便宜優勢，

就覺得能在KOKO HOTEL 仙台駅前 South提供眾多貼心的備品，

房間內還有浴缸，又只要台灣的背包客床位價的情形下，真的省到賺到！

 

 

最後跟大家補充，KOKO HOTEL是日本連鎖的飯店品牌，

KOKO HOTEL在宮城縣就有3間，都算在仙台市的仙台駛附近，

KOKO HOTEL 仙台駅前 West，仙台駛西口步行約2分鐘，

本次入住的KOKO HOTEL 仙台駅前 South，仙台駛西口步行約7分鐘，

KOKO HOTEL 仙台勾當台公園，地鐵高當台公園站南4號口步行約1分鐘。

 

[仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South｜比背[仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South｜比背

[仙台住宿]KOKO HOTEL 仙台駅前 South｜比背

 

附近的仙台朝市、HAPINA名掛丁商店街、SUN MALL一番町商店街、

Marble Road 大町商店街或百貨等都很好吃喝逛買呦～

 

 
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