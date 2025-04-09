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[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦及雅室新威靈頓牛排

2025-04-09 23:28:00 文字：三重菜菜子
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三重菜菜子

三重菜菜子

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

 

雅室牛排 仁愛圓環店

台北市大安區仁愛路四段1051

週一~週日 11:30–15:00, 17:30–22:00

02-2775-3011

 

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

 

用餐日期：2025/1/18(六)

晚上前來雅室牛排仁愛圓環店慶祝紀念日，

雅室牛排成立已有30年，是台北知名老字號牛排餐館

原本的雅室牛排東區店面是開在安和路巷內，

2018年因租約到期，目前已搬遷到現在的仁愛路上。

陸續也開了幾間分店，像是雅室牛排大直旗艦店，後來還拓展到桃園。

 

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

 

雅室牛排　仁愛圓環店的店內環境就是非常的西餐廳，

事前在網路上訂位時有勾選是慶祝紀念日，

桌邊還擺了花朵跟紀念日快樂的小牌子，非常用心，

在如此有氛圍感的用餐環境，先為初次前來用餐的心情加分：）

 

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

 

雅室牛排的商業午餐也非常值得推薦，

實惠的價格享用高級的美味，僅限平日(含補班日)午餐時段供應

商業午餐可享用主餐、麵包、沙拉、和飲品！

 

由於當天是假日前往，未提供商業午餐，

菜單上有雙人分享餐或個人套餐可選擇，當日是選擇兩樣個人套餐，

享有主餐牛排之外，還有麵包、湯品、前菜、甜點及飲品。

 

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

 

當天想喝點小酒來搭餐，

看到桌上有紅白酒買一送一自由混搭的活動，

法國AOP十字山酒莊柯比耶紅酒、阿根廷翠地酒莊莊園系列灰皮諾白酒，

單杯都是150ml，單杯價$380（買一送一）。

服務人員看我們對紅白酒活動有興趣，也很貼心送上酒單，

酒單亦有其他紅白酒可選擇，不過詢問下都只能開整支，沒有單杯售。

＊喝酒不開（騎）車，開（騎）車不喝酒

 

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

 

當日的餐點因為有海鮮跟牛排，選擇了紅白酒各1，

若對紅白酒沒有太講究，僅是追求一個儀式感，蠻推薦可以點來搭餐，

紅白酒喝起來都算基本好入口，後面配餐點都很加分

 

｜麵包｜

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

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餐前麵包提供的是葵花籽橙皮麵包與雜糧裸麥麵包

可依個人喜好抹上奶油增添麵包風味；

兩款麵包都很有特色，吃起來帶點嚼勁又香，

雅室牛排的餐前麵包不能免費續，麵包加購一份兩款$50
 

｜湯品｜

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

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湯品的部分選擇了招牌酥皮蘑菇湯和慢燉番茄牛肉湯，

酥皮濃湯上桌後店員還會告知喝法，撕小塊蘸取的方式享用，

可別粗暴地把酥皮一口氣加到濃湯中～若要加購酥皮，一份$60

 

慢燉番茄牛肉湯是我選擇的湯品，暖胃好喝，

番茄的酸味及牛肉的鮮味完美融合，牛肉也燉到軟爛好咬。

 

｜前菜｜

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

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前菜選擇了地中海舒肥馬林魚(柴魚湯/炙烤紅椒醬)

書肥馬林魚的口感有點像鮪魚罐頭的鮪魚，淡淡的魚鮮味，

會建議搭配炙烤紅椒醬一起入口～

 

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

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另一道前菜選擇阿爾薩斯焗田螺 (蒜/起司/牛骨汁)

田螺約有5-6個，上頭鋪了滿滿的焗烤起司，好肥但好滿足～

 

｜精選牛排｜

蒸烤加拿大活龍蝦(半尾)&雅室新威靈頓牛排 6oz $2,180+10%

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

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其一主餐選擇招牌海陸的蒸烤加拿大活龍蝦(半尾)&雅室新威靈頓牛排

這加拿大龍蝦雖然只有半尾，但肉質Q彈緊實細緻無話說，

店員還送來了龍蝦的紙圍兜，貼起來順便拍照紀念一下～

 

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

 

威靈頓牛排的部分，以經典酥皮包覆直火煎香的牛排，

中間夾些許義大利黑松露炒菇，讓牛排吃起來多了層次及變化!

因為酥皮吃多可能會有一點膩口，可以搭配醬汁及蔬菜一起吃～

 

美國PRIME肋眼牛排 12oz $1,980+10%

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

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我點的是美國PRIME肋眼牛排，建議3-5分熟~

肋眼牛排肉質鮮嫩多汁，不過會有一塊明顯的油脂，

對我來說吃到後頭會覺得有些膩口，可以搭配三款蘸料來轉味，

包含黑胡椒玫瑰海鹽、芥末籽醬和辣根醬

肋眼牛排也有附上蔬菜及馬鈴薯泥，

是說這肋眼牛排分量足足有12盎司，吃完真的好飽阿！

 

｜甜點、飲品｜

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

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甜點部分選擇了經典雅室手工布丁及冰火熔岩巧克力蛋糕，

雖然擺盤蠻漂亮的，不過口感和味道等精緻度和細節較不足，

有種完整的套餐就敗在收尾的甜點，美中不足的感覺～

飲品的話都是選擇精選黑咖啡(冰)，

喝起來也有點失望，覺得至少選用的豆子可以再升級！

 

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

[台北大安]雅室牛排 仁愛圓環店|招牌海陸：蒸烤加拿大活龍蝦

 

上面是雅室牛排送上慶祝紀念日的甜點，

是有肉桂的小蛋糕，然後畫盤是用巧克力粉寫的慶祝文字～

初訪雅室牛排的用餐經驗，與大家分享囉！

 

 
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雅室牛排-仁愛圓環店

phone02-2775-3011
place台北市大安區仁愛路四段105巷1號
4.37 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.42
服務品質
4.48
裝潢氣氛
4.27
CP值
4.21
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