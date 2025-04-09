雅室牛排 仁愛圓環店
台北市大安區仁愛路四段105巷1號
週一~週日 11:30–15:00, 17:30–22:00
02-2775-3011
用餐日期：2025/1/18(六)
晚上前來雅室牛排仁愛圓環店慶祝紀念日，
雅室牛排成立已有30年，是台北知名老字號牛排餐館，
原本的雅室牛排東區店面是開在安和路巷內，
2018年因租約到期，目前已搬遷到現在的仁愛路上。
陸續也開了幾間分店，像是雅室牛排大直旗艦店，後來還拓展到桃園。
雅室牛排 仁愛圓環店的店內環境就是非常的西餐廳，
事前在網路上訂位時有勾選是慶祝紀念日，
桌邊還擺了花朵跟紀念日快樂的小牌子，非常用心，
在如此有氛圍感的用餐環境，先為初次前來用餐的心情加分：）
雅室牛排的商業午餐也非常值得推薦，
實惠的價格享用高級的美味，僅限平日(含補班日)午餐時段供應，
商業午餐可享用主餐、麵包、沙拉、和飲品！
由於當天是假日前往，未提供商業午餐，
菜單上有雙人分享餐或個人套餐可選擇，當日是選擇兩樣個人套餐，
享有主餐牛排之外，還有麵包、湯品、前菜、甜點及飲品。
當天想喝點小酒來搭餐，
看到桌上有紅白酒買一送一自由混搭的活動，
法國AOP十字山酒莊柯比耶紅酒、阿根廷翠地酒莊莊園系列灰皮諾白酒，
單杯都是150ml，單杯價$380（買一送一）。
服務人員看我們對紅白酒活動有興趣，也很貼心送上酒單，
酒單亦有其他紅白酒可選擇，不過詢問下都只能開整支，沒有單杯售。
＊喝酒不開（騎）車，開（騎）車不喝酒
當日的餐點因為有海鮮跟牛排，選擇了紅白酒各1，
若對紅白酒沒有太講究，僅是追求一個儀式感，蠻推薦可以點來搭餐，
紅白酒喝起來都算基本好入口，後面配餐點都很加分！
｜麵包｜
餐前麵包提供的是葵花籽橙皮麵包與雜糧裸麥麵包，
可依個人喜好抹上奶油增添麵包風味；
兩款麵包都很有特色，吃起來帶點嚼勁又香，
雅室牛排的餐前麵包不能免費續，麵包加購一份兩款$50。
｜湯品｜
湯品的部分選擇了招牌酥皮蘑菇湯和慢燉番茄牛肉湯，
酥皮濃湯上桌後店員還會告知喝法，撕小塊蘸取的方式享用，
可別粗暴地把酥皮一口氣加到濃湯中～若要加購酥皮，一份$60。
慢燉番茄牛肉湯是我選擇的湯品，暖胃好喝，
番茄的酸味及牛肉的鮮味完美融合，牛肉也燉到軟爛好咬。
｜前菜｜
前菜選擇了地中海舒肥馬林魚(柴魚湯/炙烤紅椒醬)，
書肥馬林魚的口感有點像鮪魚罐頭的鮪魚，淡淡的魚鮮味，
會建議搭配炙烤紅椒醬一起入口～
另一道前菜選擇阿爾薩斯焗田螺 (蒜/起司/牛骨汁)，
田螺約有5-6個，上頭鋪了滿滿的焗烤起司，好肥但好滿足～
｜精選牛排｜
蒸烤加拿大活龍蝦(半尾)&雅室新威靈頓牛排 6oz $2,180+10%
其一主餐選擇招牌海陸的蒸烤加拿大活龍蝦(半尾)&雅室新威靈頓牛排，
這加拿大龍蝦雖然只有半尾，但肉質Q彈緊實細緻無話說，
店員還送來了龍蝦的紙圍兜，貼起來順便拍照紀念一下～
威靈頓牛排的部分，以經典酥皮包覆直火煎香的牛排，
中間夾些許義大利黑松露炒菇，讓牛排吃起來多了層次及變化!
因為酥皮吃多可能會有一點膩口，可以搭配醬汁及蔬菜一起吃～
美國PRIME肋眼牛排 12oz $1,980+10%
我點的是美國PRIME肋眼牛排，建議3-5分熟~
肋眼牛排肉質鮮嫩多汁，不過會有一塊明顯的油脂，
對我來說吃到後頭會覺得有些膩口，可以搭配三款蘸料來轉味，
包含黑胡椒玫瑰海鹽、芥末籽醬和辣根醬，
肋眼牛排也有附上蔬菜及馬鈴薯泥，
是說這肋眼牛排分量足足有12盎司，吃完真的好飽阿！
｜甜點、飲品｜
甜點部分選擇了經典雅室手工布丁及冰火熔岩巧克力蛋糕，
雖然擺盤蠻漂亮的，不過口感和味道等精緻度和細節較不足，
有種完整的套餐就敗在收尾的甜點，美中不足的感覺～
飲品的話都是選擇精選黑咖啡(冰)，
喝起來也有點失望，覺得至少選用的豆子可以再升級！
上面是雅室牛排送上慶祝紀念日的甜點，
是有肉桂的小蛋糕，然後畫盤是用巧克力粉寫的慶祝文字～
初訪雅室牛排的用餐經驗，與大家分享囉！