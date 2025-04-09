為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > [台北中正]點點心台灣 微風台北車站店|「黑白豬廚」新菜單，帶你嚐鮮全新港味豬豬煲！

[台北中正]點點心台灣 微風台北車站店|「黑白豬廚」新菜單，帶你嚐鮮全新港味豬豬煲！

2025-04-09 23:33:00 文字：三重菜菜子
share
三重菜菜子

三重菜菜子

[台北中正]點點心台灣 微風台北車站店|「黑白豬廚」新菜單，

 

點點心台灣 微風台北車站店

台北市中正區北平西路3號西三門2

週一~週日 10:00-21:00

02-2388-6811

 

[台北中正]點點心(微風台北車站店)|「黑白豬廚」新菜單，帶

[台北中正]點點心(微風台北車站店)|「黑白豬廚」新菜單，帶

[台北中正]點點心(微風台北車站店)|「黑白豬廚」新菜單，帶

 

用餐日期:2025/1/18(六)

午餐又跑來北車吃點點心(微風台北車站)

適逢週六，這天在門口排隊約莫10分鐘後才入座，

等待時店員會先提供菜單參考，進店後用餐時間限制90分鐘。

可能是搭上近期火紅的韓國綜藝節目《黑白大廚》，

點點心也推出了「黑白豬廚」的新菜單，全新港味豬豬煲～

 

蟹意蝦滿豆腐煲　$328+10%

[台北中正]點點心台灣 微風台北車站店|「黑白豬廚」新菜單，

[台北中正]點點心台灣 微風台北車站店|「黑白豬廚」新菜單，

[台北中正]點點心台灣 微風台北車站店|「黑白豬廚」新菜單，

[台北中正]點點心台灣 微風台北車站店|「黑白豬廚」新菜單，

 

這次來點了《黑白豬廚》菜單上的蟹意蝦滿豆腐煲

「煲」在香港的飲食文化中，指的是用鍋仔（小煲）來燉煮的菜肴，

蟹意蝦滿豆腐煲濃郁的蟹香搭配金沙的鹹香，還有蔥花點綴，

裏頭有滑嫩的蝦仁及軟嫩的豆腐，確實很適合配白飯，

白飯一碗$30+10%，可免費續加一次！

 

港式凍奶茶 $98+10% / 港式凍檸茶 $98+10%

[台北中正]點點心(微風台北車站店)|「黑白豬廚」新菜單，帶

 

港式餐廳必點的港式凍奶茶港式凍檸茶

對於習慣喝無糖的我來說，兩樣飲品對我來說都有點甜，

相較之下，我比較喜歡有檸檬清香及微酸感的港式凍檸茶

 

香煎蘿蔔糕 $128+10%

[台北中正]點點心(微風台北車站店)|「黑白豬廚」新菜單，帶

[台北中正]點點心(微風台北車站店)|「黑白豬廚」新菜單，帶

 

第一次點點點心的香煎蘿蔔糕

挺意外吃起來與常吃到的台式傳統蘿蔔糕有所不同，

台式蘿蔔糕一般吃起來是比較軟綿口感，

而點點心的香煎蘿蔔糕表層煎到微恰，

咬下後還吃得到小小的蘿蔔塊口感，而且還有加臘腸，

因此單吃其實味道就很不錯，也可以蘸店家附的海鮮醬跟甜辣醬。

 

蟹子燒賣皇(4顆) $138+10%

[台北中正]點點心(微風台北車站店)|「黑白豬廚」新菜單，帶

[台北中正]點點心(微風台北車站店)|「黑白豬廚」新菜單，帶

 

燒賣是香港非常經典的點心之一，

上頭一粒粒的是飛魚卵，也就是蟹子燒賣黃的「蟹子」，

這道點心也是我們每次來幾乎都會點的品項呢～

 

晶瑩鮮蝦餃(4顆) $148

[台北中正]點點心(微風台北車站店)|「黑白豬廚」新菜單，帶

 

帶有晶瑩透亮薄皮的晶瑩鮮蝦餃，一龍有四個，

餡料的蝦仁彈滑又鮮美， 搭配豉油一起吃味道更讚

 

豬仔流沙包(3) $138+10%

[台北中正]點點心台灣 微風台北車站店|「黑白豬廚」新菜單，

[台北中正]點點心台灣 微風台北車站店|「黑白豬廚」新菜單，

 

餐後必點的就是點點心的這個豬仔流沙包

豬仔流沙包內餡是用奶油與鹹蛋黃製作，鹹甜鹹甜，

不過這次來吃發現流沙好像變稀了，有點水水的就是～

 

整體來說，點點心的港式點心品質都算穩定，

至少常點的幾道點心味道都保有一定水準，

只是在翻過去的食記發現，這個物價真的是回不去了呢！（嘆）

文章標籤
點點心台灣 微風台北車站店 點點心黑白豬廚 黑白豬廚點點心 點點心2025 2025點點心菜單 2025點點心北車 菜單 北車微風餐廳 台北港式飲茶 北車點點心 北車微風點點心 點點心台北車站 2025 點點心(微風台北車站店) 點點心(微風台北車站店) 2025 點點心微風台北車站 點點心豬豬煲 點點心 豬豬煲 點點心台灣微風台北車站店 點點心蟹意蝦滿豆腐煲 點點心 蟹意蝦滿豆腐煲 蟹意蝦滿豆腐煲 點點心
創作者介紹
創作者 三重菜菜子 的頭像
三重菜菜子

菜菜子的美食手札ⓝⓞⓣⓔ

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

點點心台灣 Dimdimsum Taiwan-台北微風台北車站店

phone02-2388-6811
place台北市中正區北平西路3號2F(西三門)
3.94 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.02
服務品質
3.90
裝潢氣氛
3.93
CP值
3.69
share place
延伸閱讀
[高雄食記] 地糖仔‧中式點心專門店~鼓山區美食推薦！唯一台灣籍米其林利苑港點主廚葉師傅開的人氣排隊店！
 狡兔
豬在瘋豬腳專賣店 | 台中潮港城新品牌，招牌豬腳只要甜甜價～ | 捲毛阿偉
 捲毛阿偉
台北市大安區[台北美食] 橋山壽喜燒｜日本米其林一星主廚指導，台北最頂級壽喜燒專賣店！
 Catalina旅遊小筆記
台北市南港區台北市南港區台北南港-[玉虫画室] 南港站10分鐘近台北流行音樂中心，日系金魚缸妝點夢幻質感空間，美味熱狗堡與烤飯糰佐咖啡，寵物友善的畫室複合復古咖啡喫茶
 Elisa
G探美丸|新竹金山街元氣美食|健康美食|原味鍋燒意麵|老饕麻奶鍋燒|照燒牛五花蓋飯|蝦爆蛤蠣小火鍋|原味泡芙|抹茶泡芙|草莓泡芙|園區午餐、晚餐推薦!!
 新竹林依晨
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up