點點心台灣 微風台北車站店
台北市中正區北平西路3號西三門2樓
週一~週日 10:00-21:00
02-2388-6811
用餐日期:2025/1/18(六)
午餐又跑來北車吃點點心(微風台北車站)，
適逢週六，這天在門口排隊約莫10分鐘後才入座，
等待時店員會先提供菜單參考，進店後用餐時間限制90分鐘。
可能是搭上近期火紅的韓國綜藝節目《黑白大廚》，
點點心也推出了「黑白豬廚」的新菜單，全新港味豬豬煲～
蟹意蝦滿豆腐煲 $328+10%
這次來點了《黑白豬廚》菜單上的蟹意蝦滿豆腐煲，
「煲」在香港的飲食文化中，指的是用鍋仔（小煲）來燉煮的菜肴，
蟹意蝦滿豆腐煲濃郁的蟹香搭配金沙的鹹香，還有蔥花點綴，
裏頭有滑嫩的蝦仁及軟嫩的豆腐，確實很適合配白飯，
白飯一碗$30+10%，可免費續加一次！
港式凍奶茶 $98+10% / 港式凍檸茶 $98+10%
港式餐廳必點的港式凍奶茶和港式凍檸茶，
對於習慣喝無糖的我來說，兩樣飲品對我來說都有點甜，
相較之下，我比較喜歡有檸檬清香及微酸感的港式凍檸茶！
香煎蘿蔔糕 $128+10%
第一次點點點心的香煎蘿蔔糕，
挺意外吃起來與常吃到的台式傳統蘿蔔糕有所不同，
台式蘿蔔糕一般吃起來是比較軟綿口感，
而點點心的香煎蘿蔔糕表層煎到微恰，
咬下後還吃得到小小的蘿蔔塊口感，而且還有加臘腸，
因此單吃其實味道就很不錯，也可以蘸店家附的海鮮醬跟甜辣醬。
蟹子燒賣皇(4顆) $138+10%
燒賣是香港非常經典的點心之一，
上頭一粒粒的是飛魚卵，也就是蟹子燒賣黃的「蟹子」，
這道點心也是我們每次來幾乎都會點的品項呢～
晶瑩鮮蝦餃(4顆) $148
帶有晶瑩透亮薄皮的晶瑩鮮蝦餃，一龍有四個，
餡料的蝦仁彈滑又鮮美， 搭配豉油一起吃味道更讚 。
豬仔流沙包(3個) $138+10%
餐後必點的就是點點心的這個豬仔流沙包，
豬仔流沙包內餡是用奶油與鹹蛋黃製作，鹹甜鹹甜，
不過這次來吃發現流沙好像變稀了，有點水水的就是～
整體來說，點點心的港式點心品質都算穩定，
至少常點的幾道點心味道都保有一定水準，
只是在翻過去的食記發現，這個物價真的是回不去了呢！（嘆）