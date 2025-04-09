點點心台灣 微風台北車站店

台北市中正區北平西路3號西三門2樓

週一~週日 10:00-21:00

02-2388-6811

用餐日期:2025/1/18(六)

午餐又跑來北車吃點點心(微風台北車站)，

適逢週六，這天在門口排隊約莫10分鐘後才入座，

等待時店員會先提供菜單參考，進店後用餐時間限制90分鐘。

可能是搭上近期火紅的韓國綜藝節目《黑白大廚》，

點點心也推出了「黑白豬廚」的新菜單，全新港味豬豬煲～

蟹意蝦滿豆腐煲 $328+10%

這次來點了《黑白豬廚》菜單上的蟹意蝦滿豆腐煲，

「煲」在香港的飲食文化中，指的是用鍋仔（小煲）來燉煮的菜肴，

蟹意蝦滿豆腐煲濃郁的蟹香搭配金沙的鹹香，還有蔥花點綴，

裏頭有滑嫩的蝦仁及軟嫩的豆腐，確實很適合配白飯，

白飯一碗$30+10%，可免費續加一次！

港式凍奶茶 $98+10% / 港式凍檸茶 $98+10%

港式餐廳必點的港式凍奶茶和港式凍檸茶，

對於習慣喝無糖的我來說，兩樣飲品對我來說都有點甜，

相較之下，我比較喜歡有檸檬清香及微酸感的港式凍檸茶！

香煎蘿蔔糕 $128+10%

第一次點點點心的香煎蘿蔔糕，

挺意外吃起來與常吃到的台式傳統蘿蔔糕有所不同，

台式蘿蔔糕一般吃起來是比較軟綿口感，

而點點心的香煎蘿蔔糕表層煎到微恰，

咬下後還吃得到小小的蘿蔔塊口感，而且還有加臘腸，

因此單吃其實味道就很不錯，也可以蘸店家附的海鮮醬跟甜辣醬。

蟹子燒賣皇(4顆) $138+10%

燒賣是香港非常經典的點心之一，

上頭一粒粒的是飛魚卵，也就是蟹子燒賣黃的「蟹子」，

這道點心也是我們每次來幾乎都會點的品項呢～

晶瑩鮮蝦餃( 4 顆) $148

帶有晶瑩透亮薄皮的晶瑩鮮蝦餃，一龍有四個，

餡料的蝦仁彈滑又鮮美， 搭配豉油一起吃味道更讚 。

豬仔流沙包( 3 個) $138+10%

餐後必點的就是點點心的這個豬仔流沙包，

豬仔流沙包內餡是用奶油與鹹蛋黃製作，鹹甜鹹甜，

不過這次來吃發現流沙好像變稀了，有點水水的就是～

整體來說，點點心的港式點心品質都算穩定，

至少常點的幾道點心味道都保有一定水準，

只是在翻過去的食記發現，這個物價真的是回不去了呢！（嘆）

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