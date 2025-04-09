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[泰國曼谷]曼谷勝利紀念碑站船麵一條街-Baan Kuay Tiew Ruathong|泰國正宗船麵，牛肉、豬肉、冬蔭功口味

2025-04-09 23:33:00 文字：三重菜菜子
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三重菜菜子

三重菜菜子

[泰國曼谷]曼谷勝利紀念碑站船麵一條街-Baan Kuay

 

Baan Kuay Tiew Ruathong

1/7 Ratchawithi Rd, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400泰國

週二~週日 9:00-20:30（週一公休）

+66 86 422 4932

 

[泰國曼谷]曼谷勝利紀念碑站船麵一條街-Baan Kuay

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[泰國曼谷]曼谷勝利紀念碑站船麵一條街-Baan Kuay

 

用餐日期：2024/4/28(日)

本次泰國曼谷行入住於BTS勝利紀念碑站Fyn hotel

飯店附近有個「船麵一條街」聚集許多賣船麵的店家，

吸引了大量當地人和遊客前來品嚐這道獨特的泰國街頭美食。

至於船麵一條街的由來，源於過去這裡曾是泰國的運河貿易中心，

許多船隻在運河上航行，販售各種食品，船麵就是在此情況下誕生的。

 

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當天結束行程後前來船麵一條街吃晚餐，時間有點晚，

只剩Baan Kuay Tiew Ruathong燈火通明，店員熱情招呼，

Rua Thong Noodle是這條街上最受歡迎的船麵店家，

以正宗的口味和極具特色的湯底聞名，店內不少在地人～

連台灣YouTuber美食水水千千也有來拍攝過，一口氣挑戰超多碗！

 

[泰國曼谷]曼谷勝利紀念碑站船麵一條街-Baan Kuay

 

菜單的部分有泰文英文和中文，還有圖片可以參考，

這裡的船麵選擇多樣，當時每碗價格都是18泰銖，好便宜阿！

船麵除了經典的豬肉和牛肉，還有冬蔭功、酸豆等，

組合可選船麵（湯的）或乾麵，其他也有一些特色小吃。

 

 

可樂 15฿ /冰塊 2฿

[泰國曼谷]曼谷勝利紀念碑站船麵一條街-Baan Kuay

 

當天我們還點了瓶可樂及冰塊，來泰國之後的新發現，

蠻多餐廳的飲料加冰塊要錢，然後會送來一杯滿滿的冰塊

旅行過程中不經意發現的文化差異，很有趣。

 

牛肉船麵/豬肉乾麵/東蔭功麵 18฿(每碗)

[泰國曼谷]曼谷勝利紀念碑站船麵一條街-Baan Kuay

 

第一輪先點了3碗船麵試試看，

分別是牛肉船麵、豬肉乾麵和東蔭功麵，

每一碗份量不多，大約3~4口，所以可以嘗試很多種。

 

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牛肉船麵，湯頭非常濃郁，

喝起有種熟悉的中藥味，再帶點微辣，

麵條應該是選用泰國米粉，粗細及口感都不錯，

呼嚕嚕幾口就吃光啦～

 

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上面這碗是豬肉乾麵，搭配泰式醬料拌勻即可食用，

船麵都有放一點空心菜（梗還蠻粗的）搭配點綴，

然後小小一碗還有丸子跟豬肉，非常超值。

 

[泰國曼谷]曼谷勝利紀念碑站船麵一條街-Baan Kuay

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冬蔭功麵，這碗有叉燒肉、炸雲吞皮、魚板、豬肉末及花生碎，

整體配色及配料的豐富度還頗不錯，不過印象中有點辣，

味道也蠻特別的，同時還有花生香氣。

 

[泰國曼谷]曼谷勝利紀念碑站船麵一條街-Baan Kuay

 

桌邊都有辣椒粉跟砂糖可以搭配～

調味料都沒用到，然後砂糖我真的比較不懂要加在哪邊><

 

牛肉乾麵/豬肉船麵/釀豆腐麵 18฿(每碗)

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第二輪同樣點了牛和豬，差在湯麵跟船麵與第一輪相反，

另外點了這個很好奇的釀豆腐麵，

不過英文是spicy pork noodles in pink sauce，完全沒出現豆腐（哈）

麵體用的是粿條，粉紅色的湯汁，

 入口後咀嚼，味道像是台灣肉圓會搭配的甜辣醬，好熟悉～

整體來說，泰國船麵是很經典的在地美食，推薦大家可以試試看！

 

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