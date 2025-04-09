明水然．樂 (淡水景觀店)

新北市淡水區中山路8號11樓（大都會廣場）（捷運淡水站）

02-2622-9002

週一～週日 11:30-15:45/ 17:30-21:45

線上訂位 (30日內)：https://reurl.cc/QjGdV0

用餐日期：2024/11

樂多多集團旗下的明水然・樂是無菜單鐵板燒料理，

目前全台有許多分店，今日前往的是明水然・樂-淡水景觀店，

搭乘捷運至淡水站，步行約2分鐘即可抵達，

明水然・樂-淡水景觀店位於大都會廣場的11樓，

地下室也有專屬停車場，開車前往也不用擔心停車問題！

來到明水然．樂，肯定要先和門口的大燈籠拍照打卡一下，

明水然・樂-淡水景觀店的用餐環境非常舒適，

窗景座位還能眺望淡水河畔的美景，

明水然樂採預約制且是集體開席，有固定的餐次，

午餐2場為11:15和13:30 ，晚餐2場則是17:15和19:30。

入座後，椅子下方可以置放包包，

店員先送上擦手紙巾，並倒上香氣十足的白桃烏龍，

用餐過程也會注意茶水狀況，服務相當不錯！

小菜的部分提供漬物洋蔥跟日式醃蘿蔔，喜歡都可以續，

柚香大根脆口又清爽，作為轉味的小菜再適合不過，我很喜歡！

明水然・樂提供兩種價位的套餐，

分別是樂饗宴$1600+10%和樂盛宴$2,400+10%，不論是哪種價位，

都能吃到活龍蝦三吃、生食級干貝、日本和牛等14品頂級料理，

算是小資族也能享受的高級無菜單鐵板燒料理，C/P值超高！

跟大家分享好康，用餐前掃描桌上立牌的QR Code，

加入樂多多APP會員，就能獲得入會禮「炙燒烏魚子」乙份，

而且只要在樂多多旗下餐廳品牌消費，都能享有積分且都可通用，

點數到期的60天內，到集團任一餐廳再次用餐，

點數就會再次展延60天效期，回饋機制超棒，相當體貼會員！

當日可吃到的食材都會陳列在桌上，

料理前，鐵板燒師傅非常親切地為大家介紹當晚的食材，

料理過程中也會告知料理手法，在料理上桌後更會教客人怎麼吃！

整個用餐過程是視覺饗宴＋味覺饗宴，令人期待～

蒜蜆湯，小小一碗卻是鮮味十足，

喝了蒜蜆湯暖胃，為今日的鐵板燒料理開啟序幕。

北海道生食級干貝，透過鐵板及噴槍微炙的方式，

讓外表呈現金黃色澤，裏頭則帶5~7分熟，口感軟嫩帶彈，

料理前，師傅也會詢問大家熟度是否可以接受～

下方的海苔醬是以鰹魚湯汁及海苔熬製，

能帶出干貝的鮮甜，上頭鋪上松葉蟹的蟹膏及黃金烏魚子，

不僅多了淡淡的海味及鹹味，還增加干貝的口感～





來自富山縣的螢烏賊，搭配雞蛋豆腐，

結合以味噌、清酒、味琳和蛋黃製成的醬汁，

用日式田樂燒的料理方式呈現，再撒上蝦夷蔥做視覺點綴；

螢烏賊咬下後的爆漿口感及令人著迷的海味，

搭配味噌風味的雞蛋豆腐，真是美味！

金黃色的海膽握壽司，搭配綠色的生菜，配色好漂亮，

醋飯上頭放上新鮮海膽及顆顆透亮的鮭魚卵，

海膽一點也不腥，濃濃海味在嘴裡爆開～

​​​​​​​現流魚貨－赤鯮

樂盛宴套餐其中一道是現流魚貨，

當天明水然樂（淡水景觀店）選用的是-赤鯮(台語唸洽張)，

東北角的高級魚種，魚體呈鮮紅色且帶銀色亮光，

赤鯮吃起來魚肉細緻，還帶有淡淡的蝦蟹甲殼味，

一個人可以享用整隻魚，太享受了吧！

選用了英國馬爾頓天然片鹽及胡椒，來搭配魚肉，

馬爾頓片鹽鹹度較高，不過味道乾淨，沒有一般鹽巴尾餘的苦味，

另外，下方以鰹魚高湯熬煮的大根也可以搭配著一起吃。

鹽蒸南非活鮑魚，個頭還不小，做法也非常繁複，

稍微煎過的鮑魚，師傅將酸豆、黃檸檬片鋪在南非活鮑魚身上，

接著會蓋上新鮮昆布，鋪上滿滿的粗鹽降溫水蒸，

這種低溫鹽悶的做法類似低溫熟成的概念，使鮑魚肉質更柔軟。

師傅已有將鮑魚畫刀，吃的時候切起來更輕鬆，

鮑魚肉吃起來軟嫩有彈性，香煎鮑魚肝的恰恰海味，兩種口感一次滿足，

可以搭配松露奶油醬或旁邊的玉米筍跟鴻喜菇一起吃。

明水然樂的兩種價位套餐都能享用到龍蝦，

今日選用的是波士頓龍蝦，每份套餐可以吃到1/2尾，

龍蝦部分會做三味：龍蝦肉身鐵板煎、蝦螯佐晶凍海藻及龍蝦味噌湯。

龍蝦螯部分是料理過後急速冷卻，肉質更為緊緻，

搭配的晶凍是以香吉士、檸檬汁和柴魚高湯而製，吃起來酸爽開胃，

下方有估溜的海帶及海藻，是一道非常清爽的龍蝦冷盤沙拉。

小菠蘿漢堡佐酒漬番茄，這個菠蘿漢堡外型迷你討喜，

鐵板先將菠蘿麵包煎酥，再依序加入酒漬番茄、肉排、生菜，

接著刨上大量的帕馬森起司，小巧玲瓏的漢堡美味上桌！

先品嘗漢堡的原味，接著可以加入漬物洋蔥，美味升級～

龍蝦肉身的部分是今晚highlight，

師傅已經有將龍蝦尾端挑起，可以更優雅方便地享用龍蝦，

波士頓龍蝦吃起來肉質飽滿Q彈！

前面提到的波士頓龍蝦，整隻龍蝦使用到淋漓盡致，

製作蛋捲的過程也加入龍蝦的蝦膏，再以上頭鮭魚軟點綴，

層層的蛋捲，蛋香味十足，還有蝦膏的鹹香滋味，可搭配龍蝦一起吃。

餐間服務人員送上百香果冰沙，酸酸甜甜的好好喝。

今天享用的是「樂盛宴」套餐，

牛肉升級為上面這個來自宮城縣的A5和牛菲力，

建議熟度為3-5分熟，師傅會向客人確認熟度是否可接受～

和牛菲力吃起來外酥內嫩，還很多汁，油花分布細緻，不會過於油膩，

師傅建議先吃原味，再來搭配蒜頭、芥末、鹽巴或胡椒來變化。

若是選擇「樂饗宴」套餐的朋友，一樣可以享用到熊本縣的和牛，

可以選擇油花較豐腴的A5和牛或是更有肉感的A4和牛呦！

龍蝦味噌湯，吃得到肉質飽滿的龍蝦肉及豆皮，

冷冷的天，來碗鮮味十足的味噌湯，暖暖的好幸福。

用餐接近尾聲，師傅還準備了鮭魚炒飯，

有吃辣的客人師傅會加入干貝辣椒做成辣味版本，

其實吃到這part肚子已經八九分飽了，

不過師傅也擔心有些客人食量比較大，可能沒吃飽，

當日還有貼心詢問大家的炒飯要正常還是增多份量，

來明水然樂享用鐵板燒料理絕對不怕吃不飽，

瞧師傅快手將每樣食材快速翻炒，米飯粒粒分明，香氣十足！

甜點部分當日準備的是蘋果派，沒有肉桂的版本，

酥脆的蘋果派咬下後溢出了滿滿的蘋果丁，

檸檬的清香及蜂蜜的甜，為今日的鐵板燒料理畫下一個完美句點～

明水然樂不只東西好吃，價位c/p值高，

個人覺得也是一間頗適合慶生或約會餐廳，

在訂位時可以選擇用餐目的，餐後店家就會送上祝福的小蛋糕，

隨蛋糕還會附上白天或夜晚的淡水美景明信片，儀式感很足呢！

明水然．樂台灣、日本目前已有10餘家門店，

因為人氣爆漲，所以展店動作不斷；

聽主廚說，2024聖誕季將陸續開到台南、西門町、台中七期，

不僅如此，明水然樂還紅到國外，緊接日本橋店開幕的香港、新加坡、

馬來西亞、澳門、美國海外直營店正緊鑼密鼓積極展店，

我兩次的用餐經驗都有碰上來自香港的客人，可以說是美食另類的台灣之光～

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