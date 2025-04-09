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[台北中正]鬧咖啡 NOW coffee|近捷運北門站、西門站，低消一杯飲品，提供插座，平日不限時、周末或假日用餐限3小時！

2025-04-09 23:36:00 文字：三重菜菜子
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三重菜菜子

三重菜菜子

[台北中正]鬧咖啡 NOW coffee|近捷運北門站、西門

 

鬧咖啡 NOW coffee（無預約服務）

台北市中正區延平南路58

 02-2361-3160

週一～週六　10:00-21:30 週日 11:00-19:00

 

[台北中正]鬧咖啡 NOW coffee|近捷運北門站、西門

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[台北中正]鬧咖啡 NOW coffee|近捷運北門站、西門

 

消費日期:2024/11/30(六)

午後來到這間鬧咖啡NOW coffee

鬧咖啡算是位於台北車站、北門站和西門站之間交通方便，

準確說會比較靠近西門町及北門相機街～

鬧咖啡 NOW coffee有外帶窗口，買杯咖啡帶走也行，

若要內用的話，門口在旁邊巷子，照片有畫箭頭給大家參考。

 

[台北中正]鬧咖啡 NOW coffee|近捷運北門站、西門

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鬧咖啡NOW coffee是一間有提供插座的咖啡廳，無預約服務

平日無用餐時間限制，周末及國定假日用餐限制3小時！

入店後店員請我們先找對應人數的桌子

1、2樓都有座位區，3樓記得當日是設置展區，未開放，

我們來的算早，當天大概週六下午快3點就已經沒有位置了。

 

[台北中正]鬧咖啡 NOW coffee|近捷運北門站、西門

[台北中正]鬧咖啡 NOW coffee|近捷運北門站、西門

 

鬧咖啡NOW coffee的咖啡廳氛圍我很喜歡，

文青中帶點文藝氣息的，放的音樂是我喜歡的indie pop/rock～

 

[台北中正]鬧咖啡 NOW coffee|近捷運北門站、西門

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NOW coffee的菜單，餐點有提供輕食類的鹹食和甜點，

飲品主要提供咖啡、茶，帶酒精的飲品也有提供幾種，

第一頁是用餐須知，每人低消一杯飲品

平日續杯享9優惠，餐食類不算低消，禁帶外食！

因為周末及假日有用餐時間限制，需暫時離店請告知店員，

超過15分鐘需重新計算低消。

 

柚子美式　$180/拿鐵咖啡(冰) $160

[台北中正]鬧咖啡 NOW coffee|近捷運北門站、西門

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當日點了一杯柚子美式及拿鐵咖啡(冰)，

很多有風味的美式咖啡喝起來會覺得味道是分開的，

但是鬧咖啡的柚子美式很好喝，柚子醬跟美式咖啡完美融合，

柚子酸甜清香的滋味，降低美式咖啡的苦味，蠻清爽的，

 

拿鐵咖啡的絲滑口感，牛奶的比重較多，

對我而言，若咖啡的比重再多一些，我會更喜歡。

 

[台北中正]鬧咖啡 NOW coffee|近捷運北門站、西門

 

今日因為要使用筆電，找到這間鬧咖啡NOW coffee

鬧咖啡有提供插座，平日不限時，周末或假日限3小時，

低消每人僅需一杯飲品，價位合理，不收服務費

 

要說缺點的話就是，為了增加容客數，鬧咖啡的桌距比較近，

且當日店員告知僅能選擇符合人數的座位，

兩人僅能使用對坐的兩人座座位，無法併行而座，

對於要共同看著筆電螢幕進行討論形式的談話較不方便～

不過若作為約會聊天的咖啡廳，或個人工作的場域，非常OK

 

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鬧咖啡 NOW coffee

phone02-2361-3160
place台北市中正區延平南路58號
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美味度
3.94
服務品質
4.13
裝潢氣氛
4.13
CP值
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