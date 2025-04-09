鬧咖啡 NOW coffee（無預約服務）
台北市中正區延平南路58號
02-2361-3160
週一～週六 10:00-21:30 / 週日 11:00-19:00
消費日期:2024/11/30(六)
午後來到這間鬧咖啡NOW coffee，
鬧咖啡算是位於台北車站、北門站和西門站之間，交通方便，
準確說會比較靠近西門町及北門相機街～
鬧咖啡 NOW coffee有外帶窗口，買杯咖啡帶走也行，
若要內用的話，門口在旁邊巷子，照片有畫箭頭給大家參考。
鬧咖啡NOW coffee是一間有提供插座的咖啡廳，無預約服務，
平日無用餐時間限制，周末及國定假日用餐限制3小時！
入店後店員請我們先找對應人數的桌子，
1、2樓都有座位區，3樓記得當日是設置展區，未開放，
我們來的算早，當天大概週六下午快3點就已經沒有位置了。
鬧咖啡NOW coffee的咖啡廳氛圍我很喜歡，
文青中帶點文藝氣息的，放的音樂是我喜歡的indie pop/rock～
NOW coffee的菜單，餐點有提供輕食類的鹹食和甜點，
飲品主要提供咖啡、茶，帶酒精的飲品也有提供幾種，
第一頁是用餐須知，每人低消一杯飲品，
平日續杯享9折優惠，餐食類不算低消，禁帶外食！
因為周末及假日有用餐時間限制，需暫時離店請告知店員，
超過15分鐘需重新計算低消。
柚子美式 $180/拿鐵咖啡(冰) $160
當日點了一杯柚子美式及拿鐵咖啡(冰)，
很多有風味的美式咖啡喝起來會覺得味道是分開的，
但是鬧咖啡的柚子美式很好喝，柚子醬跟美式咖啡完美融合，
柚子酸甜清香的滋味，降低美式咖啡的苦味，蠻清爽的，
拿鐵咖啡的絲滑口感，牛奶的比重較多，
對我而言，若咖啡的比重再多一些，我會更喜歡。
今日因為要使用筆電，找到這間鬧咖啡NOW coffee，
鬧咖啡有提供插座，平日不限時，周末或假日限3小時，
低消每人僅需一杯飲品，價位合理，不收服務費～
要說缺點的話就是，為了增加容客數，鬧咖啡的桌距比較近，
且當日店員告知僅能選擇符合人數的座位，
兩人僅能使用對坐的兩人座座位，無法併行而座，
對於要共同看著筆電螢幕進行討論形式的談話較不方便～
不過若作為約會聊天的咖啡廳，或個人工作的場域，非常OK！