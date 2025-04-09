紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าวมันไก่ประตูน้ำ）
17 Chaloem Loke Bridge, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國
+662-2-515299
營業時間：08:00~21:30
用餐日期：2024/4/30(二)
午餐來吃這間紅大哥水門雞飯店（โกอ่าง ข้าวมันไก่ประตูน้ำ），
是必比登推薦的曼谷經典街邊小吃，
當日我們前往的是紅大哥水門雞飯的第二分店，
分店位於曼谷熱鬧的水門商圈，搭乘BTS至Chit Lom奇隆站，
步行約10分鐘就能看到粉紅色招牌，
餐廳就在Central world對面，跟BIG C同一條路上。
紅大哥水門雞飯自開業以來便成為當地與遊客必訪的美食熱點，
不過當日來的早，沒有排隊及幸運入座。
聽說本店沒有冷氣，4月底的曼谷熱氣奔騰，
紅大哥水門雞飯的第二分店整體內用環境更舒適，有冷氣放送!
紅大哥海南雞飯的創立可以追溯到數十年前，
由一位來自海南的廚師創立，就因他懷念故鄉的經典美食，
於是融合泰國當地的飲食文化稍做改良，打造「紅大哥」的海南雞飯。
上面是紅大哥水門雞飯的菜單，除了泰文還有簡體中文～
餐點上桌的速度還蠻快的，正餐送來之前先送來兩碗熱湯，
看起來沒什麼料，但是因為是雞骨熬煮的清湯，湯頭味道不錯。
海南雞飯(飯大)฿95 /海南雞鴨飯฿95
主食的部分選了一個海南雞飯一個海南雞鴨飯，
海南雞飯可選擇飯大或普通，差฿30，
當天選擇飯大，加上菜、湯等等整套吃下來很飽！
海南雞飯選用當地新鮮的雞肉，精心處理過後蒸煮至嫩滑多汁，
配上香氣撲鼻的油飯，每一口都令人滿足，
特製的雞油飯粒粒分明，吃上一口便能感受到雞油的香氣，
盤子上還有附上黃瓜片及鴨血～
也可以搭配店內獨門秘製的辣醬，增添雞肉的風味～
酥脆粉絲春捲 ฿79
酥脆粉絲春捲擺盤跟色澤看起來不錯，
春捲外皮確實炸得酥脆，咬下後ㄎㄠˇㄎㄠˇ聲作響，
裡面是包冬粉還有少少的紅蘿菠絲跟高麗菜，可以搭配酸甜的醬料。
苦瓜燉排骨 ฿75
我個人是湯控，即便當時曼谷熱得要死，看到想喝的湯還是要點，
友人不愛苦瓜，這碗苦瓜排骨湯就由我獨享，
用的是跟台灣白玉苦瓜外型相似，卻帶綠色色澤的大青苦瓜(!?，
整體喝起來就是熟悉的苦瓜排骨湯味道~
魚露炒捲心菜 ฿85
在泰國這幾天懷念炒青菜，
便點了這個菜單上有讚的魚露炒捲心菜，
不過魚露味沒有很重，捲心菜非常脆口，搭配海南雞飯美賣!
泰式奶茶 ฿45
泰式奶茶紅大哥水門雞飯第二分店也有得點～
這杯就交給不能喝苦瓜湯的友人負責！
上面是這餐吃下來結帳的金額，大約台幣450上下。