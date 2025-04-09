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[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าวมันไก่ประตูน้ำ）|必比登推薦的曼谷經典街邊小吃

2025-04-09 23:37:00 文字：三重菜菜子
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三重菜菜子

三重菜菜子

[泰國曼谷]紅大哥海南雞飯水門2 分店|

 

紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าวมันไก่ประตูน้ำ）

17 Chaloem Loke Bridge, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

+662-2-515299

營業時間：08:00~21:30

 

[泰國曼谷]紅大哥海南雞飯水門2 分店|

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

 

用餐日期：2024/4/30(二)

午餐來吃這間紅大哥水門雞飯店（โกอ่าง ข้าวมันไก่ประตูน้ำ）

是必比登推薦的曼谷經典街邊小吃，

當日我們前往的是紅大哥水門雞飯的第二分店，

分店位於曼谷熱鬧的水門商圈，搭乘BTSChit Lom奇隆站

步行約10分鐘就能看到粉紅色招牌，

餐廳就在Central world對面，跟BIG C同一條路上。

紅大哥水門雞飯自開業以來便成為當地與遊客必訪的美食熱點，

不過當日來的早，沒有排隊及幸運入座。

 

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

 

聽說本店沒有冷氣，4月底的曼谷熱氣奔騰，

紅大哥水門雞飯的第二分店整體內用環境更舒適，有冷氣放送!

 

[泰國曼谷]紅大哥海南雞飯水門2 分店|

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

 

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

 

紅大哥海南雞飯的創立可以追溯到數十年前，

由一位來自海南的廚師創立，就因他懷念故鄉的經典美食，

於是融合泰國當地的飲食文化稍做改良，打造「紅大哥」的海南雞飯。

上面是紅大哥水門雞飯的菜單，除了泰文還有簡體中文～

 

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

 

餐點上桌的速度還蠻快的，正餐送來之前先送來兩碗熱湯，

看起來沒什麼料，但是因為是雞骨熬煮的清湯，湯頭味道不錯。

 

海南雞飯(飯大)฿95 /海南雞鴨飯฿95

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

 

主食的部分選了一個海南雞飯一個海南雞鴨飯，

海南雞飯可選擇飯大或普通，差฿30，

當天選擇飯大，加上菜、湯等等整套吃下來很飽！

海南雞飯選用當地新鮮的雞肉，精心處理過後蒸煮至嫩滑多汁，

配上香氣撲鼻的油飯，每一口都令人滿足，

特製的雞油飯粒粒分明，吃上一口便能感受到雞油的香氣，

盤子上還有附上黃瓜片及鴨血～

也可以搭配店內獨門秘製的辣醬，增添雞肉的風味～

 

酥脆粉絲春捲　฿79

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

 

酥脆粉絲春捲擺盤跟色澤看起來不錯，

春捲外皮確實炸得酥脆，咬下後ㄎㄠˇㄎㄠˇ聲作響，

裡面是包冬粉還有少少的紅蘿菠絲跟高麗菜，可以搭配酸甜的醬料。

 

苦瓜燉排骨 ฿75　

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

 

我個人是湯控，即便當時曼谷熱得要死，看到想喝的湯還是要點，

友人不愛苦瓜，這碗苦瓜排骨湯就由我獨享，

用的是跟台灣白玉苦瓜外型相似，卻帶綠色色澤的大青苦瓜(!?，

整體喝起來就是熟悉的苦瓜排骨湯味道~

 

魚露炒捲心菜 ฿85

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

 

在泰國這幾天懷念炒青菜，

便點了這個菜單上有讚的魚露炒捲心菜，

不過魚露味沒有很重，捲心菜非常脆口，搭配海南雞飯美賣!

 

泰式奶茶 ฿45

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

[泰國曼谷]紅大哥水門雞飯的第二分店（โกอ่าง ข้าว

 

泰式奶茶紅大哥水門雞飯第二分店也有得點～

這杯就交給不能喝苦瓜湯的友人負責！

上面是這餐吃下來結帳的金額，大約台幣450上下。

 

 

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