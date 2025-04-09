風川鰻魚풍천장어

충북 청주시 청원구 공항로 177 풍천장어

週一~週日 10:00-22:00 (最後點餐時間21:00)

043-212-7177

用餐日期：2024/7/5(五)

清州之旅第二天晚餐跑來吃風川鰻魚풍천장어，

店看起來很Local，我很喜歡這種店，門口就看到店家在烤鰻魚，

在韓國以「풍천장어」為名的烤鰻魚店很多，

其實風川鰻魚是特指某種鰻魚，中文翻風川或豐川，

有一說是在海水與淡水交匯的豐川江捕獲了大量鰻魚，故名豐川，

另一說是海水一天兩次流入仁川，野生鰻魚是隨著海水和風一起進來的，

所以用“風”和“內川”的字被稱為豐川鰻魚。

入店後店員先詢問是否有訂位，當日客人不多便安排直接入座，

選用木頭桌椅看起來蠻氣派的，不過椅子超級重，很難搬動調整位置～

牆上有價目表，店家會提供菜單畫單，

鰻魚（민물장어）1公斤是₩79,000，韓國國內產的，

有標明1公斤是活體重量，豐川鰻魚用的是淡水鰻，

當日我們點了1公斤鰻魚、1碗白飯和1瓶啤酒。

沒多久阿姨先送上毛巾可以擦擦手，

接著放上一盤盤待會要搭配鰻魚吃的各種小菜和蘸醬，

韭菜、蒜頭、薑絲、洋蔥、芝麻葉、辣椒等，

最特別的是還有越南米紙及一大盤像生菜沙拉會出現的菜盤，

這是韓國烤鰻魚常見吃法，我也是第一次嘗試，非常期待。

另外，前菜會送上蠶蛹湯(번데기탕)和泡菜豆芽湯，

之前在韓國留學一直沒勇氣嘗試的蠶蛹也在這裡吃到了，

上桌時蠶蛹的味道真的很重，吃起來有點像蝦米的口感，

一層薄殼咬下後爆出類似黃豆的蛋白質味道～沒想像中可怕！

泡菜豆芽湯的部分很好喝，酸辣鹹度都剛剛好，

黃豆芽脆脆，非常清爽又很解膩！

我們的鰻魚等了好一陣子，店員才來放炭火及烤網，

並放上在外頭先烤得差不多的鰻魚～

鰻魚都已經處理好也切好，還依不同部位擺好，

店員表示鰻魚大概再烤過熱一下就可以吃了，

避免一直受熱破壞口感，要吃的鰻魚可以先放在烤網邊邊，

鰻魚骨頭可以烤久一點，吃起來很像明太魚乾，好香好下酒。

當日觀察到比我們晚入座的客人鰻魚很快就上桌了，

才發現是因為我們沒有預約才等比較久，

如果有先訂位預約的話，店家會提早處理好鰻魚，

可以看到店門口店員會先烤，待客人上門後送餐就很快～

碳烤過的鰻魚外層金黃色澤，帶點酥酥的，裏頭魚肉細緻軟嫩，

可以搭配生菜、芝麻葉或醬料來變化，因為吃多確實有點膩，

後來發現薑絲很搭鰻魚，而且非常解膩～

越南米紙泡點水軟化，放上鰻魚及喜歡的生菜和小菜，

包起來整球入口，不同的風味，非常好吃呢～

搭配米飯吃也不賴，還可以增加飽足感，

是說雖然菜單寫的是白飯（공기밥），

不過送上的算是紫色雜糧飯（잡곡밥），感覺更健康～

吃到尾聲，阿姨又送來一道鰻魚湯，

喝起來是稠稠的、非常濃郁又很鮮的濃湯～

在韓國吃烤鰻魚的願望，終於在清州的這間豐川鰻魚完成了，

食記心得分享給大家！

延伸閱讀：清州住宿/美食

[韓國清州]풀문Fullmoon｜景觀咖啡廳，值得推薦的乳酪蛋糕雪花冰！

[韓國清州]西門市場五花肉街 서문시장삼겹살거리

[韓國清州]百年漆雞(백년옻닭) |老闆還上過節目《나는 사장이다》

[韓國清州]스마트호텔(Cheongju Hotel Smart)|近五花肉一條街、清州城內(安)街商圈

文章標籤