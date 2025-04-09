台北步道推薦【軍艦岩親山步道】，為台北20條親子登山步道之一，是條老少咸宜的步道，從陽明交通大學登山口進入只要20分鐘左右輕鬆攻頂，就能飽覽古老層積岩地形及大台北盆地景觀，絕佳視野讓人嘆讚。

從步道下來後還可以步行到石牌夜市吃美食小吃，超人氣冰品甜湯店家水龜伯古早味也很推薦。

20分鐘輕鬆攻頂，「軍艦岩親山步道」好走嗎? 登山口在哪? 台北步道推薦!

軍艦岩海拔185.6公尺，位於石牌榮民總醫院正北方山區，為大屯山系的著名山嶺，因為形狀如同艦艇，因此得名軍艦岩。

登山步道約3公里，全線約5.7公里，步行時間約2小時7分鐘，但由陽明大學登山口進入只需步行約20分鐘就能攻頂。

大眾運輸可以搭乘捷運至石牌站，再步行過來陽明大學（或是搭乘559公車至陽明交大實驗大樓站下車，步行約3分鐘），抵達陽明大學後還需要走一段路才會到登山口喔，大約還要走8-10分鐘吧，因為是有點爬坡的路段所以會感覺有點累。

開車的話可以直接開進陽明大學內（需要收費），可以將車子停放在登山口附近，下車後直接走步道即可。

■ ADD:台北市北投區立農街二段

陽明大學內沿途有前往親山步道的指標，跟著指標走就能輕鬆抵達陽明大學登山口，不然真的有可能會迷路喔，大學內範圍還挺大。

從校門步行至登山口就需要有點體力跟腳力，不然會覺得累。

軍艦岩親山步道雖然不長，但大部分是爬坡階梯所以走起來容易氣喘吁吁，但沿途的路都蠻好走。

來走步道記得要帶水，不要忘記隨時隨地補充補水份，怕曬要做好防曬措施、怕蚊蟲叮咬要做好防蚊措施。

走步道不久便能捕捉台北市區景觀，也可以看到飛機喔，很舒心的視野。

途中也有大學亭可以休憩，可以在此喝口水稍作休息。

從步道上捕捉到的威靈頓山莊景色，依山坡而建以及白牆紅瓦相當醒目，很有國外社區的氛圍。

第一次見到地殼變動基準點覺得很新奇。

這顆巨大的岩石的就是軍艦岩了，絕大部分的人都會站或坐在最高點拍照喔。

很特別的沙岩地形，行走時也務必要小心注意腳步，岩石上有細沙所以行走時容易滑動，沒有踩穩的話很容易滑倒喔。

101、新光三越等清楚可見。

軍艦岩上雖然毫無遮蔽，但當天微風徐徐相當涼爽，而且還有飄來陣陣花香，讓人感覺相當美好。

很多人喜歡坐在最頂上聊天順便吹風賞景，但真心建議時間真的不要太久，因為絕大部分的人都想在這個王位拍照啊，或是在下方拍攝也是都會拍攝到的。

我是平日下午來人潮沒有太多，若是假日會更多人，想要拍到空景就需要耐力了。

360度展望視野可以將台北盆地和環山景觀盡收眼底，關渡平原、觀音山、大屯山群峰、紗帽山、五指山等山巒美景都能收入眼底，可惜當天沒有藍天襯托，藍天的話拍起來畫面會更美。

無論往哪個方向看都很美，既然都上來了建議找個位置稍坐下來靜靜地欣賞景色、享受微風徐徐。

輕鬆好走的軍艦岩親山步道，帶孩子來走也很可以，是適合全家健行的休閒步道，有機會可以安排起來。

下山後再步行來 水龜伯古早味 吃一碗雙仙鬧奶，真是太美好，這樣一碗75元，還有跳跳糖的奇妙口感喔。

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！

更多台北旅遊景點請點我