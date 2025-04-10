今天艾斯要來跟大家分享一家我在經過中正紀念堂捷運站時意外發現的排隊美食，這家店的名字超酷，叫做「樂天羊肉」，你沒聽錯，他們家現在竟然還有一碗只要10元的滷肉飯（大驚）！不過有個小小的條件啦，就是要先點他們家任何一款湯品，才可以加10元Get一碗香噴噴的滷肉飯。而且更誇張的是，他們的滷肉飯滷汁跟羊肉湯竟然都可以無限續加，這老闆真的是太佛心了吧！難怪每次到了吃飯時間總是可以看到滿滿的排隊人潮。

樂天羊肉 店家環境

其實他們家店面沒有到非常顯眼，但是只要看到排隊的人群，你一定會忍不住停下腳步多看幾眼。他們家的裝潢走的是文青風，非常有設計感。

雖然說常常需要排隊，不過還好他們消化人潮的速度還算蠻快的，大概排個十五分鐘就可以入座了。他們會在看板上寫上店休日，所以基本上每天都有營業喔。

店內空間雖然不大，但是容納個二十人左右應該是沒問題的，裡面的設計感真的很潮！

店裡面有一個小黑板，上面會寫著每天提供的小菜。中間那個檯子就是讓客人自己拿餐點跟餐具的地方。吃完飯也要記得自己把餐盤回收喔。

樂天羊肉 菜單價格

這個菜單還是我在2025年3月31日拍的，所以實際價格還是要以店內現場為主喔！他們竟然還有提供英文菜單，真的是超級貼心！

樂天羊肉 餐點推薦

首先要介紹的就是他們的蒜頭羊排骨湯（NT.160）跟當歸羊排骨湯（NT.160）。他們家的羊肉湯真的是沒話說，羊肉完全沒有那種讓人害怕的羊騷味。羊排骨的部分都燉煮得非常軟嫩，但是又還帶有一點點的口感，真的超級好吃。湯的部分，我朋友選的是蒜頭口味的，這個口味真的很特別，很少在外面看到有蒜頭口味的羊肉湯。蒜頭的味道還蠻濃郁的，而且也有去除羊肉腥味的功能。我點的就是比較傳統的當歸口味，他們的當歸味不會太過濃烈，不會喝到那種苦苦的感覺，喝起來的感覺是剛剛好。他們最貼心的地方就是，你可以先把湯喝完，然後再請店家幫你免費加湯，這點真的是我在其他地方沒有看過的，真的超級感人！

再來就是那個只要加10元就可以吃到的純發滷肉飯(小)（原價NT.35）。沒想到點了湯之後，竟然可以用這麼划算的價格加點一碗小碗的純發滷肉飯，而且他們加的滷汁也是可以無限續加的，如果你覺得味道不夠，都可以自己再加喔！他們家的滷肉飯是屬於偏甜的那種口味，我個人超級喜歡這種。我朋友說他們家的自製辣醬也很厲害，加到滷肉飯裡面可以讓整個味道提升到另一個層次，喜歡吃辣的朋友一定要試試看喔！

他們家的小菜也很不錯喔，像是米血糕（NT.40）跟煙燻豬耳朵（NT.40）。我個人非常喜歡他們的米血糕，吃起來不會太硬，是屬於軟Q的那種口感，搭配他們特製的醬料，真的是絕配，而煙燻豬耳朵也算是不錯，煙燻的味道不會太重，豬耳朵本身還保持著脆脆的口感，這道小菜也很值得推薦一下！

樂天羊肉 店家資訊

樂天羊肉

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營業時間：11:30-21:00

店家電話：0958572101

店家地址：100029台北市中正區羅斯福路一段25號

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