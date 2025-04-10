這次要帶大家來到高雄楠梓，尋找一家深夜也能吃到超讚壽司的新據點「閎壽司」！如果你是個夜貓族，半夜肚子餓又想來點不一樣的，或是剛好在楠梓這帶想找高雄美食，那這家主打楠梓宵夜的「閎壽司」你絕對要收藏起來！

說到這家「閎壽司」，它可是專門為了像我們這種夜間覓食的夥伴們準備的喔！營業時間從晚上九點到凌晨一點，真的是夜宵的好選擇。而且他們家的海鮮種類超級多，不管是新鮮的刺身、各式各樣的壽司，還是熱騰騰的熟食通通都有，保證可以滿足你所有想吃的慾望啦！聽說在 Instagram 和 Facebook 上，大家都對他們家的食材新鮮度和價格讚不絕口呢！

更多詳情請參考 楠梓美食 了解更多。





閎壽司 楠梓宵夜/刺身/壽司短影片

📍 閎壽司 Hong Sushi

🗺 地址：楠梓區惠民路88號B3區

⏰ 營業時間：21:00 – 01:00

📱 Instagram & Facebook：@hong.sushi

🌟 宵夜控注意！楠梓深夜美食新選擇！

想吃宵夜？來「閎壽司」就對了！從 21:00 開到 01:00，專為夜貓子們準備的 刺身、壽司、熟食料理 通通有！🥢🐟🦐

🔥 推薦菜色：

🍣 綜合握壽司、台灣本地魚刺身、海膽握壽司

🐟 剝皮魚、烏鯧、龍鮎

🦑 螢烏賊壽司、胭脂蝦

🍜 鮮魚湯、燒烤時令魚頭、魚下巴

⚖️ 價格合理，品質超新鮮！ 很多客人都讚不絕口！💯

👉 宵夜場的壽司天堂，不來吃一次怎麼行？ 😋🎉

文章連結：https://khguide.com/hong-sushi





這家店的地址是在楠梓區惠民路88號的B3區。店裡的裝潢聽說是走簡約舒適的風格，而且座位蠻寬敞的，很適合跟三五好友或是家人一起來聚餐。雖然從外面看可能沒有特別顯眼，但是一走進去就能感受到濃濃的日式風味喔。



探訪更多相關資訊請點擊 楠梓宵夜。

閎壽司 楠梓宵夜/刺身/壽司菜單









喜愛閎壽司的朋友請參閱 楠梓晚餐 與 日本料理，更多驚喜等你發掘！

閎壽司 楠梓宵夜/刺身/壽司餐點介紹

台灣本地魚刺身 580元（15片）





他們家精選台灣本地新鮮的魚種，切成一片片精緻的刺身，像是龍占和鯖魚等等，雖然我沒有仔細記是哪些魚，但我記得有一種白肉魚吃起來特別甜，而且回甘的滋味超棒。像這個鯖魚生魚片，顏色超漂亮而且很細緻，還帶有自然的油脂光澤，看起來就超級美味。





魚片切得非常薄，幾乎是半透明的，一看就知道魚肉很新鮮。粉紅色和白色交錯的花紋，加上天然的紅色條紋，簡直就像藝術品一樣。鯖魚的味道非常濃郁，而且帶有獨特的油香味。一放進嘴裡，鮮甜的味道馬上散開，油脂的滑順感更是讓人覺得超滿足。特別推薦可以沾一點點醬油和芥末一起吃喔。如果你喜歡吃重口味或是油脂豐富的魚種，那這道鯖魚生魚片你絕對不能錯過。





章魚卵壽司 150元



這個章魚卵壽司的造型超特別的，整個看起來就像一朵花開在小碗上面。 透明又晶瑩的章魚卵被很仔細地排列在飯球上面，一層一層的，很像花瓣。最上面還點綴了一小撮鮭魚卵和香草葉，讓視覺效果更豐富。 章魚卵吃起來滑嫩又有彈性，味道是鹹鹹甜甜的，跟鮭魚卵的味道有點像。咬下去的時候還會微微爆漿，帶出清新的海味和鮮甜，超級有趣。這道料理非常適合想要嘗鮮的朋友。因為它的口感很特別，擺盤又漂亮，非常值得試試看喔！

剝皮魚 90元

這個剝皮魚聽說口感很細緻，肉質又很鮮甜，是很多老饕的最愛。





烏鯧 70元顏色很鮮豔又很透亮，自然的呈現出魚肉的油脂感。魚肉切得很均勻，鋪在醋飯上面，魚肉表面還閃著微微的光澤，顏色是從粉紅色到橘黃色的漸層，超級漂亮。 烏鯧魚的肉質很細膩又很柔軟，一放進嘴裡可以感受到魚肉的油脂慢慢融化開來，帶有淡淡的海味和鮮甜。 烏鯧魚壽司很適合喜歡吃油脂豐富口感的人，而且它美麗的顏色也讓人忍不住想趕快吃掉它。





龍鮎 70元顏色看起來晶瑩剔透，質感很細緻也很高級。 龍占魚片切得很薄，像輕紗一樣，蓋在醋飯上面，帶有自然的油光。魚片的顏色很淡雅，還帶有一點點透明感，讓人想到清澈的海水。龍占魚的肉質很細膩又很柔軟，幾乎是入口即化。魚肉的油脂感剛剛好，散發出淡淡的海味和鮮甜，跟醋飯的味道完全融合在一起。這道壽司很適合喜歡清淡口感的客人。魚肉的細膩度和油脂的滑順感，讓這道料理變得很高雅又美味。



螢烏賊壽司 60元這個螢烏賊壽司因為它獨特的外觀和口感，吸引了很多喜歡嘗鮮的客人。 烏賊的身體完整地放在醋飯上面，頭部朝外，觸鬚自然垂下來，就像一個精緻的藝術品。上面還點綴了昆布絲和蔥花，增加了視覺上的層次感。 螢烏賊的口感很有彈性而且味道很濃郁，帶有微微的鹹味和鮮甜感。加上昆布絲的風味融合進去之後，讓整體的鮮味更上一層樓。 這道壽司很適合喜歡嘗試新奇口感的人。螢烏賊獨特的風味和飽滿的口感，會讓人印象深刻喔。



熟明蝦 200元這個熟明蝦壽司看起來很飽滿，顏色也很鮮亮，是很經典的壽司選擇。 明蝦煮熟之後呈現出誘人的橘紅色，光澤感十足。厚實的蝦肉蓋在醋飯上面，讓人看了就流口水。熟明蝦的肉質很緊實又Q彈，保留了蝦子本身的鮮甜味。跟醋飯搭配起來非常和諧，口感很有層次。 這道壽司很適合喜歡吃蝦類料理的人。熟明蝦Q彈的口感和鮮甜的味道非常吸引人，會讓人忍不住一口接一口。這款熟明蝦壽司看起來飽滿且色澤鮮亮，是一道經典的壽司選擇。







根據網路上的評價，很多客人都說這家店的海鮮特別新鮮，尤其是刺身和壽司的品質更是備受好評。而且價格也很合理，選擇又很多元，所以很多人都喜歡再回來吃。 鮮魚湯 80元清淡的湯頭裡面有著鮮魚的香味，很適合在吃完壽司後來一碗暖暖胃。根據網路上的評價，很多客人都說這家店的海鮮特別新鮮，尤其是刺身和壽司的品質更是備受好評。而且價格也很合理，選擇又很多元，所以很多人都喜歡再回來吃。

閎壽司 楠梓宵夜/刺身/壽司營業資訊

更多高雄美食資訊請參閱 高雄美食。