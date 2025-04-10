東京中城星巴克｜Starbucks Reserve ®Bar 結合咖啡藝術與品味的極致體驗
位於東京六本木區的Starbucks Reserve Bar 東京中城店是全東京只有3間的「Starbucks Reserve® Bar」，可以說是在Starbucks所有新形態店鋪當中最頂端的概念店，精選世界各地少量生產與稀少的咖啡豆，針對咖啡豆的特性使用不同的萃取方式，推薦冷萃漂浮冰咖啡「Cold Blew Froat」和「Nitro Cold Blew Coffee」，只有在「Starbucks Reserve® Bar」才喝得到喔！
東京MIDTOWN日比谷
店家地址：東京都千代田區有樂町1-1-2 東京中城日比谷B1樓
連絡電話：03-5157-0370
營業時間：07:00～22:30（餐廳營業至23:00）
交通方式：東京地鐵、都營地鐵日比谷站下車，從A12步行3分鐘
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Starbucks Reserve Bar 東京中城店｜地理位置
位於東京六本木區的Starbucks Reserve Bar 東京中城店，坐落於知名的東京中城（Tokyo Midtown）購物中心內，集購物、餐飲、文化設施於一體的綜合商業區，周邊環境現代且充滿活力，吸引眾多遊客與當地居民前來購物～
東京中城（Tokyo Midtown）購物中心外還有日谷比的英文及哥吉拉可以拍照唷！！
Starbucks Reserve Bar 東京中城店｜店內環境
Starbucks Reserve Bar 東京中城店以其高級且雅緻的設計風格著稱，內部裝潢融合了現代與傳統元素，營造出舒適且富有品味的用餐環境。店內設有寬敞的座位區，無論是單獨前來品嚐咖啡，或與朋友聚會，都能找到合適的座位
店內還設有專業的咖啡吧台，顧客可以近距離觀賞咖啡師精湛的手藝，感受咖啡製作的藝術魅力
店內提供多款限定的茶飲、特調飲品及點心，滿足每位顧客的需求～
來到日本怎能不來杯星巴克，不僅價格較優惠，也有多特別的限定口味，巧克力冰沙上還有巧克力奶油、巧克力醬及金粉，也太奢華了吧！！
來到星巴克肯定要買特色杯啊！！巴克摩登典藏®吧台 東京中城日比谷店的黑色杯子超好看，有四種尺寸可以挑選，不僅適合收集也很適合享用咖啡時使用！！其他的保溫杯也很有特色，看了都好想帶回家！！
既然都來到全東京只有三間的星巴克摩登典藏®，當然要買一下特色杯，真的會讓人有選擇障礙～每款都真的好好看啊！！
Starbucks Reserve Bar 東京中城日比谷店以其獨特的咖啡體驗、高品質的飲品與雅緻的環境，成為東京咖啡愛好者與遊客必訪之地，無論是品嚐精心製作的咖啡，或是感受店內的藝術氛圍，都能在此獲得滿足！！下次造訪東京，不妨將此店列入行程中，親自體驗這份獨特的咖啡魅力～～
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