到沖繩必玩的景點莫過於美國村，集結了100家的餐廳及特色店家，可說是一個渡假勝地，一整天也逛不完!!建議在美國村住一晚，好好享受美國村充滿美式風格的熱情!!

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沖繩美國村｜交通資訊

那霸市內往返美國村的巴士很多，要到美國村除了自駕之外也可以搭乘 LeaLea OKINAWA 接駁巴士，從機場也有很多巴士可以直達美國村，若自駕也有停車場可以停車，交通相當方便！

自行開車：從那霸機場出發，車程約40分鐘

計程車：從那霸機場出發，車資約3,500円～4,000円

公車：自那霸市內搭乘20號（名護西線）、28號（読谷楚辺線）、29號（読谷喜名線）、那霸機場120號（名護西機場線）到「桑江」後，步行3分鐘左右即可到達。車資約700円

接駁公車：LeaLea OKINAWA 接駁巴士

沖繩美國村｜地圖

資料來源：美國村官方網站

美國村非常大，佔地面積也超廣，大約有東京巨蛋的5倍大，裡面包含了海灘、美食、購物、飯店，吃喝玩樂在美國村通通可以解決！！沖繩在二次大戰時受美國統治，後來美國將沖繩歸還日本，但仍保留美軍的建築及美食，也因此發展成著名的觀光景點！！

資料來源：Depot Island官方網站

美國村內有多座購物商城外，還有飯店、電影院、保齡球館、海邊步道等，Depot Island是美國村占地最大的區域，想要找美食、娛樂、購物、飯店等也都可以上官網查詢～

美國村分三大區域，美食比較多的是Depot Island，可以在這區先找美食吃後再去逛逛～

America Depot： 北海素材迴轉壽司 SOHO美式服飾 American Depot美式店鋪

Depot Island： 親水性護岸 Seaside Cafe Hanon ＰＯ豬肉蛋飯糰 Hold By Hand OKICHU夾腳拖 Blue Seal冰淇淋

其他區域： 日落海灘 AEON購物中心



America Depot

北海素材迴轉壽司

價格親民又新鮮美味的迴轉壽司真的超推的，吃得好滿足啊！

北海素材迴轉壽司｜沖繩美國村美食 迴轉壽司一盤鮭鮭握壽司只要100円

店家地址：字美浜 ３４ ２, 北谷町 中頭郡 沖縄県 904-0115

連絡電話：+81989230518

營業時間：11:30–15:00、17:00–21:30 （週一公休）

Steak House 88

Steak House 88是沖繩知名的牛排館，都是當地人在吃的美食，因為前一晚已經在國際通吃了Steak House 88，所以到美國村就不選擇，但每個地方的Steak House 88消費方式不一樣，美國村的有自助吧唷～

SOHO美式服飾

想買美式風格服飾的朋友可以到SOHO美式服飾走走看看，有許多印有美國特色圖案的T看起來都相當不錯，還有許多小玩意拿來裝飾也很有美式風格唷~

American Depot美式店鋪

超大間的American Depot美式店鋪也很好逛，連迷彩裝都有了!想要深入融入美國人的生活，可以到American Depot美式店鋪購買極具美式風格的物品回家擺設唷!!

Depot Island

美國村真的隨處都是很美式的場景，相當好拍！！

Depot Island有許多知名美食可以參考！

親水性護岸

一整排的海景加上藍色的防波堤，真的相當好拍呢~

Seaside Cafe Hanon

Seaside Cafe Hanon看出去就是美麗的海景，在如此美麗的景色下吃後鬆餅及飲品，真的是一大享受啊！咖啡還拉出可愛的熊熊，心情都跟著愉悅了起來～

沖繩美食｜Seaside cafe Hanon 美國村海景咖啡館 美國村必吃鬆餅配無敵海景

店家地址：沖縄県 中頭郡北谷町 字美浜9-39 オークファッションビルB-3 2F

連絡電話：098-989-0653 (+81-98-989-0653)予約可

營業時間：11：00 ～ 20：00 週末及假日9:00〜20:00

休店時間：星期一 適逢國定假日時照常營業，隔天休息

ＰＯ豬肉蛋飯糰

ＰＯ豬肉蛋飯糰是到沖繩必吃的美食，在沖繩那霸市、美國村、機場等地都有，一定要買來嚐嚐～

沖繩美食｜沖繩必吃飯糰 人氣豬肉蛋飯糰 北谷美國村店

店家住址：904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜９−２１

連絡電話：098-921-7328

營業時間OPEN 7:00am~20:00pm

年中無休（一周7天 7days aweek）

Mapcord 33 525 349*33

在美國村中隨處可以發現可愛的神奇寶貝身影，大家趕緊來找出神奇寶貝們合照吧！！

Hold By Hand

Hold By Hand也是熱門打卡點，可惜沒有買來拍～

店家地址：904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜（字）9−46

連絡電話：+81 98-926-5858

營業時間：10:30–21:00

mapcode：33 525 381*58

復古的車車牆面也是必拍的ＩＧ打卡牆～

OKICHU夾腳拖

來到海邊就是要穿夾腳拖！！時間的關係沒有進到裡面參觀，門口超可愛的夾腳拖好好拍，小企鵝及小海豚超嫌棄的表嫌出現了～

Blue Seal冰淇淋

Blue Seal冰淇淋也是到沖繩必吃的美食，在國際通上就有好幾間，來到美國村也不能錯過，還有皮卡丘及沖繩紅芋口味的冰淇淋唷～超特別的！！

沖繩美食｜BULE SEAL 雪藍霜淇淋 美國村店 皮卡丘冰淇淋/紅芋霜淇淋必吃

店家地址：沖縄縣北谷町美浜9-1 2F

連絡電話：098-989-5133

營業時間：週一～四: 10:00～22:00週五～日: 10:00～23:00

日落沙灘／日落大道

美國村有個日落大道沿路有許多餐廳店家，走到底可以到日落沙灘，黃昏走在日落大道上相當的閒暇愜意

日落大道上好多景點可以拍啊！！拍起來都是美美的打卡照

沖繩美國村真的好大啊!!要住在美國村好好地給他玩上兩天才過癮~來到沖繩不能錯過的景點，一定要安排美國村走走唷!

AEON購物中心

附近有的AEON購物中心相當大，有big camera、大創、uniqlo、GU等可以逛，還有小朋友最愛的寶可夢中心，逛上一整天也沒問題，非常適合與美國村串成一日遊唷!!

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