Erawan Tea Room 主要是提供傳統及創意泰式料理，也是很多人初次來到曼谷必訪的美食名店。Erawan Tea Room曾獲得曼谷米其林推薦，餐廳位於曼谷愛情侶灣君悅酒店內，遠離喧囂的城市街道，並提供寧靜的環境，是享用悠閒午餐的理想場所。

交通方式：搭乘空鐵BTS至Chit Lom站(E1)，走2或6號出口，出站後，直接走空橋約步行2~3分鐘即可以進入ERAWAN BANGKOK商場2樓。

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Erawan Tea Room 雖然是市中心米其林餐廳，但在餐點價格上並不會很貴，價格從150泰銖起，且大部分菜色都位在200~400泰銖左右，價格跟瓦城差不了多少！！菜單上提供泰文、中文、英文這一點相當貼心，讓我們可以輕鬆點餐，且店內還有會中文的親切人員唷！！

我們每一餐都少不了泰奶，看似冰塊很多；但慢慢喝慢慢融化後的甜度其實嘟嘟好！ 泰國炸蝦片 超酥脆超好吃，且單吃風味就很棒，但店家會建議你沾上自製蝦醬一起吃，感受不一樣的層次口感唷！

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我知道我們很可怕、因為四個人點了滿滿一大桌，重點我們都有吃光光唷！！我們點了 金錢蝦餅、花汁蟹肉蒸餃、泰式大蝦春捲、柚子沙拉、冬蔭功濃湯、泰式鮮蝦炒河粉、清炒龍鬚菜、泰式咖哩蟹、香烤豬頸肉、良叶炒蝦米 ，每一道都粉好吃且味道不會過於重，小涼很推薦大家來參拜四面佛後，可以將這家餐廳納入正餐或下午茶首選唷！

金錢蝦餅 除了香酥的外皮以外，那滿滿蝦漿製作而成的軟嫩內餡、厚實又彈牙、滿滿的蝦味讓人一口接一口不想停啊！！其實它有附上梅子醬、但我都來不及沾醬就吃過了＞＜

花汁蟹肉蒸餃 是Erawan Tea Room的招牌料理，有著藍紫色的夢幻外皮是以蝶豆花染成的，並捏成花瓣般的外型、內餡是包覆滿滿的蟹肉、可說是相當吸睛！！吃起來的口感；比較像似燒賣般的紮實，因為飽滿的肉餡又多汁且夠味，很推薦大家一定要嚐嚐！

泰式大蝦春捲 也是我的愛！這可是一整尾大蝦以春捲皮包裹在下去油炸，吃起來相當酥脆且蝦肉彈牙令人著迷，好啦！我本身都覺得Erawan Tea Room的調味很適合我，所以基本上我在吃每一道都不想再去沾醬XD

泰式大蝦春捲 也是我的愛！這可是一整尾大蝦以春捲皮包裹在下去油炸，吃起來相當酥脆且蝦肉彈牙令人著迷，好啦！我本身都覺得Erawan Tea Room的調味很適合我，所以基本上我在吃每一道都不想再去沾醬XD

良叶炒蝦米 這一道在台灣可是吃不到，所以有來Erawan Tea Room一定要試試。這是以夜來香花快炒雞蛋、蝦米以及蒜頭，吃起來的味道很特別喔！

冬蔭功濃湯 ，這道湯品相當的濃郁，酸辣麻還帶點甜甜的，感覺拌入白飯吃也相當夠味，加上給了超大隻的泰國蝦，在視覺上就相當的誘人！

泰式咖哩蟹 ，這一道完全就是Ｓ的最愛，不只是將醬汁拌入香烤豬頸肉附的糯米一起吃，螃蟹的鮮美也完全入口中！！

香烤豬頸肉搭配糯米 、香草辣椒醬，這松阪豬肉真的好好吃，本身帶有油脂、用烤的方式呈現，更是在入嘴後帶了點脆度又軟嫩，不管是否搭上糯米飯或是單吃都很涮嘴！

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Erawan Tea Room 家的泰式下午茶也一定要插旗，畢竟自從去年吃過他們家一次午茶的某些甜點以後，就對那司康念念不忘，今年再訪一定要繼續吃下去！！

Erawan Tea Room的夏日下午茶套餐一套 800 泰銖，14:30~17:30限時供應、內容超豐富且還附上一杯飲料唷！

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下午茶的擺盤相當有儀式感，且內容也很豐富，不只是甜點的搭配很繽紛，且品項又多！有三層英式甜點以及泰國風味點心，很多點心你可能在夜市看到過，但這邊是整個升級的將泰國小吃精緻化，也更襯托出茶點的高質感，目前點下午茶系列，有附贈右下角的可愛編織扇子唷！

三層英式下午茶給的甜點有香草馬卡龍、檸檬塔、椰子塔以及精緻小點，每一種都很有特色，但小涼指偏愛帶著酸味的檸檬塔，那個貝殼狀的是巧克力唷！

圖下就是去年小凉吃過一次後，就愛上的司康，但其實它是泰國烤餅、旁邊是附上的醬料，可以依照自己的喜歡來抹上再吃，但小凉個人覺得單吃這個烤餅就相當好吃了，外層吃起來酥酥脆脆，裡面鬆軟且帶點溼潤，不乾所以粉好吃又香，這像極了台灣的司康我超愛。

油炸大蝦春捲(梅子醬)，柚子沙拉搭上酥脆的餅乾、蓮花瓣內的沙拉系列超爽口！

椰子凍、立體花綠豆餡、另一杯有著蝶豆花的染色後，不只是色澤美也可口！

吃飽喝足下樓就可以直接去參拜四面佛或逛Erawan Bangkok商場，可以參考這一篇” 曼谷必逛四面佛商場Erawan Bangkok，集結米其林美食、時尚美容、Karmakamet香氛(近BTS Chit Lom 奇隆站)

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Erawan Tea Room

地址：Erawan Bangkok, Level 2

電話：+66 2 254 1234

營業時間：10:00~22:00，Afternoon Tea 14:30~17:30

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