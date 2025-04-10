這次來尋找傳說中宜蘭有間自宅烘培，Google評論居然高達5顆星，這間好吃的甜點蛋糕店，地點真的有夠隱密，若不是網友介紹，真的很難發現位於礁溪田野三合院紅磚老宅裡居然有賣甜點，這裡環境優美，四周綠油油的一片，老闆是超過20年經驗的甜點師傅，門巿每周只營業三天下午4小時，只賣蛋糕甜點。每天限量，晚來就沒有了，人氣蛋糕有巴斯克乳酪蛋糕、米戚風蛋糕、泰奶千層等，老闆超熱情，內用還能免費享用現泡的日月潭好茶，讓我們感受台灣濃濃人情味，像回家一溫暖。

隱身在宜蘭礁溪田野間的三合院，有著70年歷史的老宅古厝，內用招待現泡日月潭松鼠紅茶，讓你像回家一樣溫暖。

甜點超好吃的，用料都是高級材料，蛋糕甜而不膩，讓人驚艷。

Google評論五星現折20元，實際品嚐蛋糕甜點真的好吃！

門巿每周五六日下午4小時，周三周四採預約制，周一周二公休。

玻璃櫃裡有琳瑯滿目的甜點，每樣看起來好好吃喔，真是讓人很難抉擇～

甜點價位落在60-160，以親民的價位，製作出讓人驚艷甜點，用料實在、甜而不膩，吃得出用心實在的好店 。

巧克力布蕾戚風蛋糕160元，巧克力戚風蛋糕濕潤好吃，裡面還有新鮮草莓的清新與香草布蕾，多層次口感，帶來極致的味蕾享受。

在傳統老宅三合院裡享用甜點，別有一番風味。點一塊蛋糕坐下慢慢品嚐，不限金額還能免費享用免費紅茶。

店內座位不多，甜點每日限量，想吃可早點來。

吃一口療癒的蛋糕、品一口現泡的紅茶，享受生活中的小確幸！

薯光甜點廚房：宜蘭礁溪鄉茅埔一路88巷1號；營業時間：13:00-17:00（周一二三四公休）

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