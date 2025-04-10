許多在地人喜歡的薑母鴨，除了薑母鴨外，還有胡椒全鴨、鹽烤吳郭魚，現撈泰國蝦加在薑母鴨裡，是店裡的特色，蝦肉Q彈，湯頭鮮美。門口有寬敞的停車場，小客車或是遊覽車都很適合，平日下午開始4點開始營業，目前假日中午就有開，冷氣開放，很適合當作三五好友或是家人聚餐一起來吃飯的地方 。

住在台中的我們，很常會到南投旅遊，而上國道六號後就可以抵達的埔里，跟不用開很久就能抵達的景點日月潭，更是我們常常會前往的地方，早就有耳聞來埔里一定要吃吃看在地的阿晾薑母鴨，據說以前在埔里中正路上至少開了十年以上，是去年才搬到現在這個由他們老家改建的位置，除了有寬敞的停車空間外，也多了一些不一樣的料理。

廁所的位置在大門的邊邊，從餐廳或是戶外都有入口可以進入，就算是下雨也不用擔心淋濕。

環境很乾淨，飯前飯後也可以來用洗手乳洗洗手。

座位區很寬敞，以圓桌為主，有大桌也有小桌，有很多台電扇和冷氣，不論是小家庭，或是機關團體都很適合來這裡用餐。

座位之間也不會太靠近，有看到有幾桌有帶嬰兒車，都還是有放的空間......( 繼續閱讀文章 )

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