彰化鹿港超人氣的平價牛排店，以大份量雙拼套餐闖出名號，每到用餐時間內用或外帶，幾乎都是滿滿人潮，生意好得嚇嚇叫。雙拼系列共有四種組合，其中最受歡迎的就是牛排拚雞排，六兩重的去骨雞腿排，煎得外皮香酥肉質鮮嫩多汁，再搭配軟嫩有勁的沙朗牛排，不會有那種柴感，更誇張是，麵量完全不手軟，吃起來超有飽足感，老闆完全不怕你吃，而且內用還有霜淇淋、飲料、濃湯免費無限量供應，CP值直接爆棚，難怪平價日客人絡繹不絕。

總店位於花蓮，而現在全省已有多家分店，去年九月進駐鹿港小鎮，店面就位在彰化縣鹿港鎮東隆路236-5號，不僅鄰近復興路、民權路，距離鹿港老街也不遠，吃完飯後可以悠閒地去逛老街在回家

這裡採用大片落地窗設計，讓整個空間寬敞明亮，營造出舒適的用餐氛圍，而且夏天時還有冷氣開放，讓你即便在炎熱的季節也能輕鬆吃著牛排。

更佛的是外帶折扣20元，這對在地鄉親來說，真的很划算。但可惜我住得太遠了，不然我一定會每週至少來吃上一兩次，真的太誘人了！(笑~)

店裡採自助點餐的方式，先到櫃檯拿菜單，然後自行選擇座位，最後再先付款結帳。

不誇張！生意有夠好，我們大約18:30抵達，結果裡面瞬間滿桌，可見受到許多鄉親喜愛。店內共有五張四人座、一張六人座和三張兩人座，整體最多可容納32人，空間設計得剛剛好，不會太擁擠，而且也有提供廁所，方便又貼心。

飲料、霜淇淋、濃湯通通免費無限供應，想喝多少自己來！

當天喝到的是玉米濃湯，每一口都充滿著玉米的自然甜味，滋味濃郁香醇，好喝到我直接喝了三碗，實在太涮嘴了啦！旁邊還附上黑胡椒粒，可自行調味增添層次感唷。

飲料是可口可樂機，有芬達、萊姆氣泡水、蘋果汁、檸檬茶、雪碧、可樂等六種飲品，愛喝飲料的我們，直接喝了兩輪，爽度大爆表。

霜淇淋有北海道牛奶和特濃巧克力兩種口味，也可以選擇綜合，一次享有雙重美味。牛奶的奶香味十足，滋味濃郁香醇；巧克力濃厚滑順帶微苦韻，吃完牛排再來一根霜淇淋超過癮。

醬料選擇多元，有黑胡椒、玫瑰鹽、番茄醬、BB美辣醬、紅人A1牛排醬，可依造自己喜愛搭配。

地六攤排餐的麵條可不一般，特別選用當天新鮮的生麵現點現炒，每一口都能吃到Q彈帶勁的口感，再加上店裡靈魂醬汁，每根麵條牢牢吸附醬汁，能吃到醬香與麵香，光是用吃的就能感受到店家用心，Nana自己滿喜歡的！

肉品是採用新鮮原肉，每一塊都是現點現煎，給得份量塊頭不小，看著肉品在高溫鐵盤滋滋作響，那個香氣讓人忍不住口水直流，實在有夠邪惡。

每份排餐都會附上一顆蛋，而且基本都是半熟，如果想要全熟的朋友，記得提前告知哦！出餐前，師傅會在高溫鐵盤上放上新鮮洋蔥和打一顆蛋，隨後又陸續加入麵條、醬汁，以及肉品，站在一旁的我，完全被那股誘人香氣迷的團團轉，迫不期待想大口品嚐。

雙拼/牛排＋雞排

無肉不歡的朋友一定要試試雙拼。這裡提供四種組合，讓你自由搭配最愛的肉品，完全不用糾結！我們點的第一道是牛排+雞排，並搭配綜合醬，結果一上桌就被霸氣的份量震撼到，且麵量目測比一般排餐店還多，而雞排更是去骨厚切，足足有六兩重， 最扯的是，這樣澎湃的組合竟然只賣330元，這價格真的佛心來的，一次享有兩種肉就是爽快。

綜合醬是黑胡椒+蘑菇醬兩者搭一起，味道變得更溫和順口，不會過於嗆辣或過於甜膩，則吃的到黑胡椒帶點微微的辛辣感，以及蘑菇醬自然的清甜，讓每一口的味道更有層次，Nnana私心推薦必試！

沙朗牛排

我這次點的是220元的正常量，發現麵量和雙拼其實差不多，對於我來說麵量有點多。麵條搭配黑胡椒醬，會有黑胡椒的溫和辛辣感，雖然有點刺激味蕾，但不會辣到不舒服。麵條軟硬度剛剛好，Q彈有嚼勁，還吸附滿滿醬汁，每一口都超夠味。重頭戲的沙朗牛排，以220元的價位來說，這塊牛排厚度、份量都很有誠意，選了七分熟，帶點粉紅肉質，軟嫩中帶點筋性，又保有肉汁，肉一咬就分離不會有乾柴感，咀嚼時口腔散發著甘甜與醃製香氣，好吃～

雙拼/雞排＋豬排

這份雞排+豬排雙拼真的很霸氣！剛上桌時鐵盤高溫滋滋作響，香氣瞬間瀰漫整個空間，光是聽聲音、聞香味就已經讓人食指大動。再瞧瞧這豬排，竟然一次給兩塊，份量十足，厚實飽滿，每一口都能吃到豬肉的紮實口感。而雞腿排也不遑多讓，足足六兩重的份量，外皮煎得金黃微脆，肉質軟嫩多汁，最後搭配蘑菇醬，清甜中帶著蘑菇自然鮮味，濃郁但不厚重，恰好襯托出肉品的香氣，也不會搶走肉品的風采，反而讓豬排或雞排，味道更有層次。

除了排餐本身就會附 一顆蛋，如果你不想要麵的話，還可以換成一顆蛋。

整體心得：吃完地6攤排餐鹿港店，真的讓人恨不得立刻再訪。肉品嚴選新鮮原肉現點現煎，每一口都是鮮嫩多汁，沒有過多調味，就是單純美味。而且這家店不只肉給得大器，連麵條都是當天現炒，每根麵條都吸飽醬汁，吃起來Q彈有勁。醬汁更是靈魂，尤其是綜合醬，濃郁順口又帶層次感，更棒是外帶有折20元，唯一的遺憾就是員林還沒開分店，不然我肯定三不五時就衝去報到啦！

地6攤排餐 鹿港店

地址:彰化縣鹿港鎮東隆路236-5號

營業時間:11:00~13:30/17:00~20:30

電話:04-7789819

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