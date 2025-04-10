位於彰化的百品傢俱，雖然一直低調經營，幾乎沒有大肆行銷，卻默默靠著在地口碑和熟客，穩穩走過30年，甚至吸引了不少台中的人專程來買！百品傢俱外觀簡單樸實，卻藏著一個超大坪數的實體店面，擺滿了超過百件家具，無論是木製家具、餐桌組、寢具組、辦公家具，甚至客廳沙發，一應俱全。最讓我驚喜的是它的價格，親民又實惠，真的是回饋給在地鄉親。更重要的是，這些家具全都由台灣工廠製作，品質有保證，還有專業司機到府安裝，讓你買得安心。

偷偷跟你們說～最近又挖到一家經濟實惠、款式又不退流行的家具批發店！百品傢俱超低調，開在比較不熱鬧的地段，位置就在74中彰快速道路交流道附近，旁邊就是中彰運動公園親子夢想輪動場，地點落在彰興路二段上，剛好在金馬快官交流道站(台塑加盟站)斜對面。說真的，如果沒特別在找家具，路過還真的不會發現呢。

外觀有點樸實陽春，就是那種大坪數的鐵皮屋，不像台中某些家具品牌門市氣派浮誇，但別小看它，裡面可是藏了800坪展示空間。

現場有一、二樓，整個空間超寬敞，沙發、床組、餐桌椅、收納櫃、鞋櫃通通一應俱全，最讚的是價格佛心來著，走的就是批發路線，直接幫你省下一大筆。且款式超多元，從年輕人喜歡的簡約設計，到長輩最愛的全實木家具通通找得到。

百品傢俱好康優惠

帶大家參觀之前先偷偷告訴大家好康優惠，只要全場消費滿30,000就送兒童毯，款式隨機贈送，快來百品傢俱把它帶回家～

第二個好康就是只要購買成套沙發，不限金額，就送可愛的動物椅，一樣隨機贈送不挑款。

百品傢俱成家專案

我自己是過來人，當初買了房後，繳完頭期款，卻發現自己預算剩下沒多少，不過Nana發現百品傢俱近期推出超划算的成家專案，不用五萬就能擁有床組、衣櫃、餐桌、餐椅、沙發、茶几、書桌等一系列傢俱，讓傢俱選擇變得輕鬆又實惠。

現在的公寓格局越來越小，透天也貴得讓人望而卻步，空間有限的情況下，收納空間就很重要，這組成家專案不僅是床組、餐桌基本家具，連化妝台都有椅子和鏡面收納巧思，衣櫥的吊掛抽屜多樣，完全不浪費每一寸空間，實用性極高，價格也很甜。

早期其實是做傢俱批發起家的，對品質這塊特別講究。店內陳列的款式也堅持選用台灣製造，從用料到做工都看得出來十分細緻，尤其是木頭沙發系列，自然木色溫潤透亮，木紋細緻優雅，一看就很有質感。款式選擇多元，重點是耐用又耐坐，穩固又大方，難怪一直是長輩指定首選。

這組檜木L型沙發特別設計了坐墊和背墊，不僅保留實木框架，還提升了舒適度，坐墊厚實飽滿，即便長時間坐著也不會覺得屁股痛。這組沙發可以整套購買，包含四人位、貴妃椅、大几和腳椅，也可選擇單品購買，不過建議還是整套購買較划算。

近年來無印簡約風受到許多人喜歡，這組米其林餐櫃就很推薦，它採用全木心板搭配直紋玻璃設計，簡約又不失質感的風格，擺在家裡就是好看，而且還有三尺和四尺可以選擇唷。

這組收納功能性的餐櫃是採用系統板、木心板與實木腳的組合，可以根據需求自由選擇配置，除了現場陳列款外，還可以參考圖面中的其他款式，最棒是，餐櫃設有崁入插座，讓微波爐、烤箱、快煮壺等電器設備都能方便擺放，既能收納又能提升生活便利性。

看到橫紋玻璃讓人心動，既美觀又流行感，這款不僅好看，還有多種款式可供配置，價格也比市面還要甜許多。

現場陳列的鞋櫃、櫃子應有盡有，無論是簡約、現代、經典風格通通有，甚至還有收納性強大的款式，滿足各種收納需求。

Nana挖到這款白天鵝全木心板的低櫃，2尺73公分的尺寸，不僅擁有實用的收納空間，而且價格居然只要2300元，真的是買到賺到。

鞋櫃樣式多樣化，不僅有全木心板設計，還有各式塑鋼材質可挑選，重點耐用又好清潔，顏色選項超多～

看過來！這區陳列了各式各樣的辦公桌椅、實木辦公桌椅、書桌椅、書櫃、電腦桌椅，款式眾多，通通在這裡一站搞定。

連現在超夯的升降桌系統版也有，辦公、追劇、久坐族通通適用，輕鬆一鍵調整高度，坐站交替超舒適，誇張是含組裝價只要13500元，錯過會搥心肝。

再來這區就是餐桌、餐椅！不管是圓桌、長桌，還是超實用的收納伸縮款樣樣有，能依照自家格局大小挑選。

現在格局越做越小，餐桌當然要選靈活運用款式！超推薦這款冰晶拉桌奶茶色系餐桌，尺寸有 110～140cm、120～160cm、130～180cm 三種可選，依照空間大小自由延伸，而且桌腳還能選原木、烤黑、奶茶三色搭配，桌板更是防爆玻璃，耐用又有質感，真的越看越喜歡。

這款法蘭克福圓桌直徑約135公分，桌板採用岩板材質，白色大理石紋設計超有質感！最酷的是這張圓桌還能變長方形，親朋好友來家裡聚餐超適合。

這款捷克石木折桌超實用，桌板採用人造石材，長度4.5尺，兩側可伸縮，輕鬆從圓型變長方形，隨時調整空間需求，我娘家就有一張類似款。

繼續往裡走！這區滿滿的大小衣櫥、矮櫃、餐櫃、收納櫃，通通都是台灣製造，不僅質感好，還有多種款式可選，無論是年輕風、成熟風，還是實木款，都是用親民價格回饋給在地鄉親。

參觀完一樓後，接著帶大家前往二樓！這裡有沙發、床組、衣櫃、化妝台、電視櫃，還有各式客廳茶几，現場展示超過百件商品，空間寬敞明亮，動線也非常清楚。

現在越來越注重收納功能，像這款就超值得推薦，價格大約在一萬出頭，而且桌板採升降設計，可以輕鬆從小桌變成大桌，不只如此，內部和兩側還有收納空間，椅子也能收納，完全解決空間不足的困擾。

這款大茶几也很好看，桌板採白色大理石紋面，搭配質感奶茶色，再加上方形皮椅，不僅顏值超高，還有實用的收納功能，放在客廳很加分。

我還挖到這組橢圓形茶几。木紋色搭配白色大理石紋面，更特別是椅子拉出來秒變茶几，底下還有收納空間，根本是小坪數救星。

這裡有適合小透天或公寓的電視櫃。像圖片中這三款，櫃體空間足、收納力滿滿，重點是配色時尚又耐看，有白色大理石紋面、也有質感灰面板，怎麼搭都好看，就連我看完都會心動想購買。

接著來到沙發區，這區款式超多超好挑。有電動旋轉沙發、L型那帕牛皮沙發、愛馬仕風沙發、絨布沙發、雙人座那帕沙發、耐磨皮沙發、科技布面沙發、貓抓皮沙發..等超過百件商品任你挑，無論是大坪數或小空間，現場皆可客製化，想怎麼搭、怎麼配，都可滿足你。

更勁爆的來囉！這價格真的會讓人倒退三步～三人座+貴妃椅沙發組，居然萬元有找，還直接附上三顆抱枕，我的老天鵝啊～價格太佛心了啦。

這組科技布面＋高密度泡棉沙發也好甜。特別的是它有皮的紋路、布的透氣性，重點還防潑水又耐刮，布料選擇多達十幾種，任你搭配，重點來了，三人位竟然不用兩萬五，真的超划算啊！

之前我妹也在找電動沙發，畢竟小坪數也想享受一下，像這款就超讚，電動沙發還能客製化，不管是一人位、兩人位、三人位通通OK，尺寸超彈性，空間怎麼擺都沒問題。

哈哈～剛好被這款電動選轉沙發燒到，放在房間有夠適合，想耍廢、睡覺、追劇都不是問題，重點它很好躺！

像我平常也超愛在客廳睡覺，這組沙發滿不錯，它可伸可縮，躺感超舒服，而且如果你不想要貴妃椅也沒問題，款式、顏色通通可選，挺彈性的！

想要高級感的看這裡！這款那帕沙發直接用上進口高分子泡棉，支撐力和包覆性超讚，坐起來冬暖夏涼，重點來了，竟然是跟賓士內裝同等級的規格，而且一樣可以單人、雙人、三人、配色自由選，想整套帶回家也沒問題，質感直接拉滿～

幫大家挑了這款給你們參考，配色好看、線條流暢，重點是貓抓布材質，耐抓又耐磨，很適合毛小孩家庭。此外還可選四人座、三人、兩人座，饗客製化都OK，就是這麼隨心所欲。

來到最後的臥室區！現場有超多模擬房型的擺設，系統衣櫃、化妝台、床頭櫃、床底、床墊琳瑯滿目，不管你想要全實木或是系統化，這裡都能一次搞定。

一張好床真的太重要了，我自己也超在意。百品傢俱跟龍馬名床合作，還是明星球隊指定用床哦！這款床特別使用水平對稱長纖獨立筒，再加上2.5CM馬來西亞天然乳膠，完美貼合身形，提供穩固支撐，躺起來滿舒服，重點來了～5尺2萬五有找！！

這組系統衣櫃收納功能挺多，裡面不僅有鏡子、多個抽屜，還有四個吊桿，讓你輕鬆整理衣物，而且配色帶有一點低調浪漫感。

床頭板不僅有收納功能，還巧妙加入充電設計，讓你手機充電便利，且還配兩片沙發靠片，晚上想坐著看書也能輕鬆靠著。

這組化妝台不只收納有，還貼心設計內建插座，完全滿足現代人需求。

這組化妝台真的狂，光是抽屜跟櫃子就多到誇張，收納力直接爆表，瓶瓶罐罐、保養彩妝通通有位子，連小角落都不放過，空間超足夠，整理起來超舒服，很推薦女孩們入手。

法蘭克石墨烯折疊床墊很特別，它使用石墨烯和備長炭面布，不僅提升透氣性，還有2吋科技乳膠加持，更讚是床墊可壓縮捲包，搬運超方便又不佔空間。

百品傢俱的床墊種類超多，無論你是想要便宜的還是高品質的，這裡都有！其中Dehler戴樂名床擁有產品認證標章，採用了銀離子紡織布、Icold急凍涼感面紗以及比利時天然乳膠，讓你夏天涼爽，冬天溫暖，而且它的尺寸可以客製化，從3*6.2到6*7都能選擇，還提供15年保固唷。

阿諾帕瑪名床冰山床是來自美國 Arnold Palmer 花雨傘品牌，風靡五十年的經典，搭載 iCold 專利冰晶布，涼感升級，夏天睡也超舒服，搭配 2.0mm獨立筒彈簧＋3D透氣網設計，支撐力、透氣度通通到位，重點來了，直接省下百貨專櫃費，用高CP值價格就能睡張好床。

這組衣櫃很適合臥室，大衣吊桿、褲子吊掛區一應俱全，連衣服也能整齊吊掛，另外還有五格大抽屜、鏡子設計貼心加分，收納空間滿滿完全不浪費。

床底、床架選擇超豐富，你看到的款式通通有賣，還能客製化設計～

這組床片+床底質感也很好，床片採用紐西蘭綿羊親膚貓抓絨，觸感柔軟又耐磨，重點還有多種顏色可選可換。

空間小很需要滿滿收納，這組床片+床底有設計抽屜收納超方便，還採用呼吸涼感布，保持透氣舒適，枕套還可拆洗，清潔無負擔。

逛完百品傢俱，真的是相見恨晚，30年老店用心經營，每一件家具都是台灣工廠製作，品質有保證。價格實在，款式齊全，無論你喜歡長輩的成熟穩重款，還是年輕人愛的時尚設計，都能在這裡找到。更棒的是，還可以客製化系統家具，如果你也有家具需求，快來這裡挖寶，真心推薦給你。

百品傢俱

地址:彰化縣彰化市彰興路二段285號

電話:04-7371557

營業時間:8:30~19:30

官網:百品傢俱

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