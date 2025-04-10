為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

2025-04-10 10:55:00 文字：nana
share
nana

nana

 

最值得一吃再吃的火鍋店！這裡不僅有全台首創的肉骨茶火鍋湯底，還有超多獨特南洋風味湯底可選，肉量直接選10oz，份量多到不行，更棒的是南洋點心每樣只要69元，另外新推出的奶蓋泰奶系列，兩杯只要99元，喜愛南洋風味的您，千萬別錯過。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

 

彰化員林起家，一轉眼也邁入六年，現在升級為「鍋泰暖二代店」，版圖一路拓展到台中大里豐原崇德，還有桃園中壢，目前全台五家分店。這次我們舊地重遊，特地回到員林創始店重溫那熟悉的好味道。店面就開在大同路上，旁邊是小北百貨、康是美、大同國中，地點超好找，而且100公尺內就有收費停車場，無論開車還是騎車來，都很方便！

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

我自己真的吃過無數次。不只是業配才來，私底下也常來報到。這次回到員林創始店，發現跟六年前有所不同，整體變得更有品牌感，門口還設了候位區，整個質感大升級。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

最近二代店多了可愛的品牌公仔「小暖」，整個超吸睛，不管是大人、小孩都會忍不住和他合照一張，直接變打卡亮點～

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

 

空間跟以前一樣，還是滿滿的叢林感，除了有可愛的小猴猴陪吃，現在還多了新成員「小暖」一起登場，環境寬敞不擁擠，無論是兩人約會還是六人聚餐，都有剛剛好的座位安排，帶小朋友來也很OK，需要兒童座椅直接跟店家說就好，而且這裡對毛孩也很友善，只要有推車或包包，也能一起來喔。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

桌邊還貼心設計了抽屜式收納空間，打開就能看到衛生紙、濕紙巾和牙線整齊擺放，拿取十分便利。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

最近由「小暖」擔任品牌形象大使，萌萌的模樣真的超級療癒，想跟小暖合照的話，記得跟店員說一聲，就能幫你安排拍照喔！

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

 

只要是熟客都知道，加入LINE會員優惠滿滿！加入會員立刻送5點、專屬生日再送5點，每消費100元累積1點，重點是只要3點就能兌換精選好料。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

鍋泰暖近期新推出超吸睛的奶蓋泰奶系列，有日落和夜晚兩款口味，兩杯只要99元，泰奶控千萬別錯過。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

醬料區有多款醬料可以自取，推薦招牌泰山泰式酸辣醬，每天新鮮製作，沾完所有品項秒變泰式。再來泰式柚香醬，酸香開胃，沾什麼都對味。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

咖啡機、多款茶包無限取用。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

 

莓果醋、紅茶、檸檬水、香檳沙瓦、蘋果汁無限喝到爽，想喝多少自己裝，每次來就是要喝好喝滿。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

冰淇淋也是無限吃，選用泰國明果頂級冰淇淋，有芒果、榴槤、荔枝、泰式奶茶乎你甲尬爽，小孩才做選擇，通通來一輪。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

自助區的南洋蝦餅也是吃到飽，口感香脆帶鹹香微辣滋味，涮嘴到一不小心就嗑了好幾盤。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

海南KAYA咖椰多士(單點)

特調的大馬椰醬搭配香蘭葉，淋在香酥的吐司上，咬下去微酥的口感瞬間蔓延，椰醬香醇濃郁，口感也很不錯。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

等待火鍋滾時，可以先來幾盤炸物球解嘴饞，這三款是經典不敗人氣商品，吃過都會再加點。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

 

爆漿蝦球

蝦球炸到金黃酥脆，一口咬下去，裡頭蝦漿彈牙，還帶著濃濃的起司流心，香甜又涮嘴。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

椰汁流心球

椰汁流心球外皮微酥，輕輕一咬濃郁的椰汁瞬間在嘴裡爆開，香甜滋味好特別。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

熔岩起司芋泥球

熔岩起司芋泥球裡頭塞滿綿密芋泥和濃濃起司，愛芋頭的會喜歡～

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

奶蓋泰奶

新品奶蓋泰奶上市啦！現在兩杯特價99元，有原味和可可口味可以選～上層厚厚的奶蓋鹹香滑順，搭配甜甜的水果軟糖，層次感超豐富，而且底層泰奶甜度剛剛好，不會太甜膩，喝起來鹹甜鹹甜好過癮。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

泰暖打拋豬飯

雙人套餐副食有五款可選，我們點了經典不敗的打拋豬飯。白飯上鋪滿滿噴香豬肉燥和脆口長豆，拌開瞬間鹹香撲鼻、微辣帶勁，每一口都超下飯，根本白飯殺手。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

 

紫薯粉絲

紫薯粉絲比冬粉更有Q勁，吃起來多了些許的嚼感，每一口吸附湯汁好吃。

 

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

綜合菜盤

菜盤份量挺有誠意的，有高麗菜、大白菜、綠色葉菜、金針菇、香菇、豆腐、米血、地瓜、蘿蔔、豆皮、蛤蜊等豐富蔬菜。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

鍋泰暖的湯底是鴛鴦鍋設計，我們這次點的是雙人套餐，選了南洋叻沙湯跟泰暖肉骨茶湯底，兩種風味一次滿足，如果湯底太濃或太淡都可以直接跟店員說，請他們現場做調整。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

 

南洋咖哩叻沙湯味道超濃郁，香料微微辛辣，還帶著淡淡的椰奶香，咖哩的香氣更是畫龍點睛，鹹香四溢又夠味。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

泰暖肉骨茶是用多種香料搭配紅棗、枸杞慢慢熬煮，湯頭溫潤回甘，拿來涮肉超契合。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

精選丸拼盤

喜歡吃丸子的人可以單點精選丸拼盤，裡面有花枝丸、香菇貢丸、芋頭貢丸，跟火鍋一起煮，口感彈牙又多汁～

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

招待禮雞柳

只要來店用餐打卡、限時動態標記或評論，就能免費獲得一份秘制雞柳條！說到這個雞柳條，它可是鍋泰暖的靈魂商品，雞柳中間躺著一顆金黃蛋液，將兩者拌一拌下鍋，肉質軟嫩彈牙，每次來必點。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

 

海鮮拼盤

大家一定要學起來！只要加入會員集點，還能輕鬆兌換超值商品，像我們這次就用15點換到超值海鮮拼盤。裡面有白蝦、蛤蜊、小卷，還有綜合魚片，再搭上泰暖肉骨茶，湯頭裡的鮮味瞬間提升。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

鮮甜小肥牛10oz

跟我一樣無肉不歡的朋友，10oz的小肥牛有著滿滿肉量，兩個人吃超過癮。這道肉有著豐沛油花，每一口軟嫩多汁，還帶著一點彈性，再加上南洋咖哩叻沙湯，湯頭香料味讓小肥牛更豐富，卻不會顯得油膩。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

橡飼伊比利豬5oz

我們選擇了5oz的橡飼伊比利豬，肉上有著美麗的大理石油花，吃起來細膩又有彈性，咀嚼時可以感受到淡淡堅果香，重點油花分布恰到好處不會太油。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

 

預約肉蛋糕

再過幾天就是我的生日啦！這次我們預約了當月壽星才能享有的超棒免費肉蛋糕，記得要提前七天預訂哦！肉片選用梅花豬，將肉片鋪滿一圈，最上面還有一朵可愛花造型，而且店家有準備蠟燭一起慶生，整個就是儀式感拉滿！

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

整體心得:泰暖泰式南洋火鍋一吃就是好幾年，湯底的南洋風味讓它和坊間鍋物店區隔開來。他們的湯底獨特好喝，我幾乎都喝過。肉品方面是現點現切，肉量給得很實在。此外除了有單點獨享鍋，還有雙人、三人套餐，我覺得份量挺ok的，再加上加入會員，還能參加集點換商品的活動唷。

員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕

 

 

 

鍋泰暖泰式南洋火鍋

 

 

 

 

歡迎追蹤 nana愛旅行札記粉絲團，一起來互動聊天

歡迎來信邀約 [email protected]私訊粉絲團

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

泰暖泰式南洋火鍋

phone
place彰化縣員林市大同路一段431號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
【鐵了心火鍋】只要328元就能享用火鍋蔬食自助吧吃到飽~還有咖哩飯,滷豆腐及鴨血各式飲料及冰品任你吃！
 Viva Wei
新竹縣竹北市不加一滴水大份量脆皮可麗餅讓大家小孩吃的很安心！ 可麗餅媽媽最新推出好喝的茶飲！ 超會牽絲的雞蛋糕必吃。甘蔗青茶竟然有兩個茶包！--跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
【松山區燒肉】四時輕燒肉概念屋，這特別的燒肉餐廳不能只有我吃到，套餐沒付飲料需要額外加點，套餐份量偏少，CP值偏低，見仁見智的美味-近捷運小巨蛋站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
【宜蘭羅東火鍋吃到飽】鬼椒麻辣王羅東旗艦店--免千元日本宮崎縣A5和牛吃到飽，再加88元，升級「火鍋+烤串」食べ放題，
 elephant
台中市沙鹿區覓鍋物｜沙鹿必吃超奢烤鴨與299起海鮮肉盤火鍋吃到飽，超狂50種自助吧菜色隨你挑，金響獎台中10大火鍋名店，2025台中沙鹿美食推薦
 愛玩女王
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up