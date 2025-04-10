最值得一吃再吃的火鍋店！這裡不僅有全台首創的肉骨茶火鍋湯底，還有超多獨特南洋風味湯底可選，肉量直接選10oz，份量多到不行，更棒的是南洋點心每樣只要69元，另外新推出的奶蓋泰奶系列，兩杯只要99元，喜愛南洋風味的您，千萬別錯過。

從彰化員林起家，一轉眼也邁入六年，現在升級為「鍋泰暖二代店」，版圖一路拓展到台中大里、豐原、崇德，還有桃園中壢，目前全台五家分店。這次我們舊地重遊，特地回到員林創始店重溫那熟悉的好味道。店面就開在大同路上，旁邊是小北百貨、康是美、大同國中，地點超好找，而且100公尺內就有收費停車場，無論開車還是騎車來，都很方便！

我自己真的吃過無數次。不只是業配才來，私底下也常來報到。這次回到員林創始店，發現跟六年前有所不同，整體變得更有品牌感，門口還設了候位區，整個質感大升級。

最近二代店多了可愛的品牌公仔「小暖」，整個超吸睛，不管是大人、小孩都會忍不住和他合照一張，直接變打卡亮點～

空間跟以前一樣，還是滿滿的叢林感，除了有可愛的小猴猴陪吃，現在還多了新成員「小暖」一起登場，環境寬敞不擁擠，無論是兩人約會還是六人聚餐，都有剛剛好的座位安排，帶小朋友來也很OK，需要兒童座椅直接跟店家說就好，而且這裡對毛孩也很友善，只要有推車或包包，也能一起來喔。

桌邊還貼心設計了抽屜式收納空間，打開就能看到衛生紙、濕紙巾和牙線整齊擺放，拿取十分便利。

最近由「小暖」擔任品牌形象大使，萌萌的模樣真的超級療癒，想跟小暖合照的話，記得跟店員說一聲，就能幫你安排拍照喔！

只要是熟客都知道，加入LINE會員優惠滿滿！加入會員立刻送5點、專屬生日再送5點，每消費100元累積1點，重點是只要3點就能兌換精選好料。

鍋泰暖近期新推出超吸睛的奶蓋泰奶系列，有日落和夜晚兩款口味，兩杯只要99元，泰奶控千萬別錯過。

醬料區有多款醬料可以自取，推薦招牌泰山泰式酸辣醬，每天新鮮製作，沾完所有品項秒變泰式。再來泰式柚香醬，酸香開胃，沾什麼都對味。

咖啡機、多款茶包無限取用。

莓果醋、紅茶、檸檬水、香檳沙瓦、蘋果汁無限喝到爽，想喝多少自己裝，每次來就是要喝好喝滿。

冰淇淋也是無限吃，選用泰國明果頂級冰淇淋，有芒果、榴槤、荔枝、泰式奶茶乎你甲尬爽，小孩才做選擇，通通來一輪。

自助區的南洋蝦餅也是吃到飽，口感香脆帶鹹香微辣滋味，涮嘴到一不小心就嗑了好幾盤。

海南KAYA咖椰多士(單點)

特調的大馬椰醬搭配香蘭葉，淋在香酥的吐司上，咬下去微酥的口感瞬間蔓延，椰醬香醇濃郁，口感也很不錯。

等待火鍋滾時，可以先來幾盤炸物球解嘴饞，這三款是經典不敗人氣商品，吃過都會再加點。

爆漿蝦球

蝦球炸到金黃酥脆，一口咬下去，裡頭蝦漿彈牙，還帶著濃濃的起司流心，香甜又涮嘴。

椰汁流心球

椰汁流心球外皮微酥，輕輕一咬濃郁的椰汁瞬間在嘴裡爆開，香甜滋味好特別。

熔岩起司芋泥球

熔岩起司芋泥球裡頭塞滿綿密芋泥和濃濃起司，愛芋頭的會喜歡～

奶蓋泰奶

新品奶蓋泰奶上市啦！現在兩杯特價99元，有原味和可可口味可以選～上層厚厚的奶蓋鹹香滑順，搭配甜甜的水果軟糖，層次感超豐富，而且底層泰奶甜度剛剛好，不會太甜膩，喝起來鹹甜鹹甜好過癮。

泰暖打拋豬飯

雙人套餐副食有五款可選，我們點了經典不敗的打拋豬飯。白飯上鋪滿滿噴香豬肉燥和脆口長豆，拌開瞬間鹹香撲鼻、微辣帶勁，每一口都超下飯，根本白飯殺手。

紫薯粉絲

紫薯粉絲比冬粉更有Q勁，吃起來多了些許的嚼感，每一口吸附湯汁好吃。

綜合菜盤

菜盤份量挺有誠意的，有高麗菜、大白菜、綠色葉菜、金針菇、香菇、豆腐、米血、地瓜、蘿蔔、豆皮、蛤蜊等豐富蔬菜。

鍋泰暖的湯底是鴛鴦鍋設計，我們這次點的是雙人套餐，選了南洋叻沙湯跟泰暖肉骨茶湯底，兩種風味一次滿足，如果湯底太濃或太淡都可以直接跟店員說，請他們現場做調整。

南洋咖哩叻沙湯味道超濃郁，香料微微辛辣，還帶著淡淡的椰奶香，咖哩的香氣更是畫龍點睛，鹹香四溢又夠味。

泰暖肉骨茶是用多種香料搭配紅棗、枸杞慢慢熬煮，湯頭溫潤回甘，拿來涮肉超契合。

精選丸拼盤

喜歡吃丸子的人可以單點精選丸拼盤，裡面有花枝丸、香菇貢丸、芋頭貢丸，跟火鍋一起煮，口感彈牙又多汁～

招待禮雞柳

只要來店用餐打卡、限時動態標記或評論，就能免費獲得一份秘制雞柳條！說到這個雞柳條，它可是鍋泰暖的靈魂商品，雞柳中間躺著一顆金黃蛋液，將兩者拌一拌下鍋，肉質軟嫩彈牙，每次來必點。

海鮮拼盤

大家一定要學起來！只要加入會員集點，還能輕鬆兌換超值商品，像我們這次就用15點換到超值海鮮拼盤。裡面有白蝦、蛤蜊、小卷，還有綜合魚片，再搭上泰暖肉骨茶，湯頭裡的鮮味瞬間提升。

鮮甜小肥牛10oz

跟我一樣無肉不歡的朋友，10oz的小肥牛有著滿滿肉量，兩個人吃超過癮。這道肉有著豐沛油花，每一口軟嫩多汁，還帶著一點彈性，再加上南洋咖哩叻沙湯，湯頭香料味讓小肥牛更豐富，卻不會顯得油膩。

橡飼伊比利豬5oz

我們選擇了5oz的橡飼伊比利豬，肉上有著美麗的大理石油花，吃起來細膩又有彈性，咀嚼時可以感受到淡淡堅果香，重點油花分布恰到好處不會太油。

預約肉蛋糕

再過幾天就是我的生日啦！這次我們預約了當月壽星才能享有的超棒免費肉蛋糕，記得要提前七天預訂哦！肉片選用梅花豬，將肉片鋪滿一圈，最上面還有一朵可愛花造型，而且店家有準備蠟燭一起慶生，整個就是儀式感拉滿！

整體心得:泰暖泰式南洋火鍋一吃就是好幾年，湯底的南洋風味讓它和坊間鍋物店區隔開來。他們的湯底獨特好喝，我幾乎都喝過。肉品方面是現點現切，肉量給得很實在。此外除了有單點獨享鍋，還有雙人、三人套餐，我覺得份量挺ok的，再加上加入會員，還能參加集點換商品的活動唷。

鍋泰暖泰式南洋火鍋