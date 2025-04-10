台中超人氣的韓式料理外帶專門店。主打個人份量，無論是一個人或小聚都能輕鬆吃。餐點有韓國炸雞、韓石米拌、豆腐鍋和韓式小點，其中人氣最旺的韓國炸雞，居然有多達八種口味可選。韓石米拌更是自由度超高，白飯、肉品、醬汁都能自由搭配，滿滿配菜再加上半熟太陽蛋，吃起來好過癮！重點是價格親民，CP值大爆表，難怪尖峰時段人潮滿滿，提醒大家無提供訂位，採現場候位制，建議早點來卡位喔！

坐落在台中熱鬧的公益路與美村路交叉口，鄰近勤美誠品綠園道、廣三SOGO百貨和草悟道，地點超級優，吃飽飯後還能逛街散步。店內設有二樓自助座位，空間寬敞舒適，也很適合外帶到草悟道野餐，邊吹風邊享受道地韓式美味。開車來也不用擔心，斜對面就有收費停車場。

KATZ卡司於2015年成立，至今將近十年，目前在台中共有四家分店，於2021年底開幕，主打外帶專門店，結合經典韓式石鍋料理延伸而來的「韓石米拌」再加入現炸酥脆的韓式炸雞，打造出與其他三家分店不同餐點風格。

推開門的瞬間，迎面而來的是溫潤的木質色調，搭配搶眼的紅磚色系吧檯，腳下踩著復古感滿滿的碎石子地板，以及純白牆面，呈現韓式風格揉合現代元素，營造出清新愉悅的氣氛。一樓以開放式廚房設計，料理過程一覽無遺，空氣中瀰漫著韓式香氣，讓人迫不期待想品嚐。

一樓特別設計了三席靠窗區，像是行動不便或是推著嬰兒車的家長，都能輕鬆入座。

採現場候位，無法預約訂位，這天我們大約晚上19:00左右抵達，無論是外帶或內用的人潮幾乎沒停過，生意真的有夠好。

用餐模式與其他店不同，這裡採用自助點餐機，選好餐點後等叫號取餐，吃飽後記得自行收桌。在支付方式上，除了現金，還可以選擇信用卡、悠遊卡、Linepay、Apple Pay 等，操作簡單順暢。

未提供海鮮煎餅、炸醬麵、部隊鍋、蒸蛋、馬鈴薯辣燉雞，若想品嚐這些餐點，記得前往美術園道店或大魯閣新食代店喔。

店內還有販售韓國罐裝氣泡飲料，每瓶只要60元，一邊吃炸雞，一邊喝氣泡飲就是爽快。

二樓自助座位用餐區空間寬敞明亮，設有兩人桌和四人桌，最少可以容納20人。

現場設有餐具回收區和洗手台，用餐完畢後記得將碗盤收到回收區。

韓拾炸雞 雞腿肉去骨(蒜香奶油鹹醬)

這款來自韓國首爾的韓拾炸雞，有九種獨家醬汁可以選，而且炸雞份量有2塊、4塊、甚至8塊讓你挑，我選了兩塊蒜香奶油鹹醬來試試。KATZ卡司特選去骨雞腿肉，炸至金黃酥脆，一口咬下外層酥脆，裡面肉汁豐沛，繼續咀嚼第二口，濃郁奶香和蒜香在嘴裡散開，鹹甜滋味更是涮嘴到停不下來，除了炸雞，還有附酥炸薯片和彈牙年糕。

韓拾炸雞 雞腿肉去骨(韓式甜辣紅醬)

我們還點了招牌韓式甜辣紅醬口味，炸雞表面吸附了滿滿紅醬，乍看之下紅通通以為會很辣。不過吃起來的辣度屬於小辣，口感帶有微微的酸甜，整體辣度是順口的，不會太刺激。

韓石米拌(六樣配菜+太陽蛋)

韓石米拌是從道地的韓式石鍋拌飯延伸而來，以溫食方式呈現，六樣配菜與一顆太陽蛋，更提供了三種主食、九種主菜和六種醬料任你自由搭配。這次我們選擇了台梗九號白飯作為基底，再搭配厚切豬五花，還有韓式招牌辣醬口味，滿滿一碗繽紛又澎湃。

當天我們的配菜有紅蘿蔔、生菜、地瓜葉、海苔、菇類、豆芽菜以及一顆太陽蛋。這些配菜都是當天現煮，味道也都恰到好處，再搭上韓式招牌辣醬後，辣度不會過猛，整體風味更有層次。

太陽蛋是半熟狀態，當我們把它和白飯拌勻後，多了蛋香與濃稠感。

厚切豬五花是店內的人氣商品，豬皮帶著微微脆感，肉質彈牙不柴帶有油香，重點這一口下去，不會覺得膩口，好吃。

韓食濃鍋/韓式辣嫩豆腐

有時候想吃部隊鍋，又怕份量太多，幸好KATZ卡司貼心推出了個人份的韓食濃鍋 韓式辣嫩豆腐口味。主食可以自由選擇菇類、豬肉或牛肉，我當天選了牛肉，湯頭辛辣帶點溫和香氣，豆腐滑嫩入味，塊頭大又實在；牛肉彈牙不會柴，裡面還有菇類配料，吃完暖胃有飽足。

辣炒年糕

辣炒年糕幾乎每桌必點，裡頭有炸年糕、魚板和魚蛋，年糕Ｑ彈有勁，魚板柔嫩入味，魚蛋軟嫩有彈性，又帶海鮮滋味，每一口的辛辣感越咬越明顯，挺過癮的。

捏飯糰

捏飯糰是大人小孩都會點的互動小點，貼心附上手套，讓你可以親手DIY，體驗捏成一顆小飯糰的樂趣。裡面搭配了白飯、魚卵、美乃滋和海苔酥，咬進嘴裡有海苔鹹香，美乃滋甜味，以及魚卵海鮮風味，層次感十足，吃完也不會覺得膩，真的是好玩又好吃。

海鹽柚子氣泡/水蜜桃烏龍氣泡

吃韓式料理怎能錯過氣泡飲，這三款氣泡飲各具特色。首先是水蜜桃口味，帶有果香與微妙烏龍茶香；接著是海鹽帶鹹香與柚子酸香，最後是無糖萊姆氣泡水，氣泡口感溫和又爽口，每一款都好喝。

整體心得:吃完KATZ卡司韓石米拌/韓拾炸雞勤美店，真心覺得不錯。尤其是韓拾炸雞中的韓式甜辣紅醬和蒜香奶油鹹醬醬汁，兩款醬汁好吃，搭配金黃酥脆、鮮嫩的去骨雞腿肉，真是絕配，好吃到後悔只點了兩塊。再來招牌韓石米拌，有六樣新鮮配菜與太陽蛋，菜色繽紛豐富口感不錯，主食厚切豬五花更是迷人，外脆Q彈滋味越吃越涮嘴，喜愛韓式料理的朋友千萬別錯過。

KATZ卡司韓石米拌/韓拾炸雞(勤美店)

地址:台中市西區公益路171號

營業時間:11:30~21:30(以Google時間為主)

電話:04 2302 7575

粉絲團:KATZ卡司韓石米拌/韓拾炸雞(勤美店)

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