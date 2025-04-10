每到假日就人潮湧動，訂位幾乎全滿！特別是絕美田中央美麗景色，在稻田季節更是綠意盎然，彷彿置身於一幅田園畫卷中。特別推薦隱藏版牛豬雙拼套餐，讓你一次享受日本A5和牛與伊比利梅花豬的頂級饗宴，驚喜的是，價格不超過700元，搭配湫禾獨特的壽喜燒醬汁，醬香甘甜、不死鹹，與現點現切的上等肉品合手，讓人忍不住再三回訪！

就在南投縣草屯鎮碧山路與史館路交叉口，鄰近美亷社草屯碧山店，外頭有一大片停車場，讓你一眼就能找到這家日式壽喜燒，而且從這裡開往國道三號或76快速道路都不會太遠。

最怕吃飯時找不到停車位，沒想到店家提供免費的大型停車場，現場至少能停 20 台車，讓用餐變得更加便利，光是這點對開車族來說超加分。

全草屯最美的日式壽喜燒非它莫屬啦！鐵灰色的獨棟設計，搭配精緻的日式庭園，營造出一種絕美枯山水禪意的情境，讓人一走進來就感受到濃厚的日式氛圍，真的好漂亮啊。

真是太貼心了！店家特別設置了玄關等候區，提供舒適座椅和冷氣設備，即使在炎熱的夏天等待也感到格外涼爽宜人，這種細心安排讓人倍感窩心。

推開門映入眼簾的是寬敞明亮的用餐空間，高挑的天花板搭配木質色和灰色石子地面，營造出溫馨質感氣氛，更令人舒心的是兩側的大片落地窗，引進溫暖的陽光，讓整個空間更加明亮。這裡有四人、六人或八人的座位，以及單人用餐的吧檯座位，即使獨自前來也毫不尷尬。

這天周末中午十二點半前往用餐，沒想到湫禾壽喜燒的生意好到不行，內用座位幾乎座無虛席。雖然開業已一年多，但人氣依舊不減。

很幸運地，我們被安排在靠窗座位，透過窗戶可以欣賞到田園風光，不過，當時正值稻田收割季節，雖然沒有綠油油的稻田景致，但這樣的樸實景色別有一番風味，也無比放鬆。

第一次來的話，可以參考桌上的吃法步驟，還有關於牧日蛋的詳細介紹。

自助區備有茶水、無糖茶自行取用。

套餐有附白飯、寬粉絲、讚岐烏龍麵(+20)擇一。我們這次選了白飯和讚岐烏龍麵，米飯粒粒分明又香Q，每一口都有滿滿的甜香。

來這裡一定要試試讚岐烏龍麵。特別是搭配壽喜燒湯底，麵條吸附滿滿的醬香湯汁，入口彈牙滑順，帶著濃郁鹹甜滋味，讓人越吃越涮嘴。

壽喜燒湯底是店內招牌！店員會先放入牛蒡絲，再倒入壽喜燒湯底，讓風味更有層次。如果覺得口味太鹹或太淡，桌上貼心準備了清水和醬汁，讓您自由調整適合的口味。

他們家的壽喜燒湯底，是用昆布與蔬果調成，醬香味道濃郁，帶著自然的甘甜，鹹度完美平衡，既不過鹹也不淡，讓每一口都剛剛好。

雞白湯

超酷的！居然在壽喜燒店也能喝到雞白湯，這在鍋物店可不多見，重點只需加價40元就能換，湯頭呈現乳白色，嚐起來鮮美清甜，還帶著蔥香，尤其在煮海鮮和蔬菜時，雞白湯鮮味更有層次，好喝推薦！

季節野菜皿

季節野菜皿裡的蔬菜都是純天然食材，沒有加工過的火鍋料，當天提供的有高麗菜、青江菜、金針菇、豆腐、豆包、絲瓜、玉米、蘿蔔、蛋皮等新鮮蔬菜，幾乎全是我愛的，其中豆包和蛋皮充分吸收湯底的精華，入口時滿是蔬菜與醬汁的風味，而且搭配雞白湯更能襯托蔬菜的鮮美，味道超讚。

還有一種菜單上沒有的隱藏版「牛豬雙拼」選擇，讓您一次享受兩種肉品的美味，這份雙拼有美國Prime牛小排與伊比利梅花豬，以及日本A5和牛與伊比利梅花豬組合，價格不超過700元，就能吃到兩種頂級肉品的美味。

日本A5和牛

身為日本A5和牛愛好者，怎能錯過這道美味？店家不惜成本嚴選日本宮崎牛沙朗部位，一上桌便引來驚呼聲，特別是那令人驚艷的大理石花紋。雖然雙拼僅有三片，但份量卻給得有夠大塊，我們將和牛放入沸騰的壽喜燒湯頭中輕輕刷煮數秒，牛肉吸附了壽喜燒湯汁，一口咬下，柔嫩的油脂在口中瞬間融化，若喜歡豐富口感，建議搭配牧日蛋，滑嫩可口滋味令人陶醉。

伊比利梅花豬

號稱勞斯萊斯等級的伊比利梅花豬，散發著橡樹果實的芬芳，完全沒有腥膻味，而是植物的香甜。它的油花分布均勻，脂肪與瘦肉的比例恰到好處，在口中細細咀嚼，軟嫩中帶點彈性，讓人一口接著一口。

牛豬雙拼還有美國Prime牛小排+伊比利梅花豬的雙組合，這樣搭配讓您的味蕾一次滿足。

無骨牛小排

選用美國Prime頂級無骨牛小排，有著大理石紋般的細緻油花，帶有細微的筋膜。將無骨牛小排涮至壽喜燒湯頭約五分熟，輕咬下去，柔嫩多汁的口感在舌尖綻放，鹹香與甘甜的滋味交織，適度的筋膜與油脂比例平衡了口感，不會有惱人的柴感。

牧日蛋是湫禾壽喜燒的靈魂人物，嚴選全台唯一通過生食級認證的蛋品，並取得沙門氏菌疫苗認證，將涮煮後的肉片輕輕裹上這新鮮蛋液，口感滑嫩，完全沒有蛋腥味，天啊～這樣組合愛慘啦！

坊間多以沙茶醬或醬油為主，但店家特別提供兩種自家調製的日式沾醬，口感清爽更好能襯托肉品的鮮美。

美國板腱牛

店家堅持選用原塊肉品，無使用重組肉，從肉質紋路即可看出用心，且肉品現點現切，而我們點了美國板腱牛，有著獨特的樹葉形狀，中央帶有一條透明肉筋，兩側油花分布恰到好處，將它在壽喜燒湯底涮煮，口感Ｑ彈有勁且不油膩。

台灣豬五花

在這裡，不僅能嚐到伊比利豬，還能享受台灣豬五花的美味。台灣豬五花油花分布均勻，層層肥瘦相間，放入壽喜燒湯中煮熟後，輕輕一咬，豐腴軟嫩的口感中夾帶著緊實的嚼勁，既不油膩又令人滿足。

想要吃海鮮

套餐除了肉品，也有想要吃海鮮的品項，內容物有小卷、鱸魚、石狗公、蛤蜊、東石鮮蚵等五種新鮮海鮮，份量十足，價位僅需480元，且不收取一成服務費，以這樣的價格來說，真的相當實惠。

鮮蚵來自東石，肉質肥厚飽滿，一口咬下盡是滿滿鮮味，實在吃得有夠過癮。小卷搭配雞白湯一同煮，鮮味瞬間提升，緊實又彈牙肉質就瞬間被我ko。

鱸魚片的肉質細嫩滑順，鮮美中帶點彈性，入口能感受到柔和的鮮甜感。石狗公肉質相比更為結實Q彈，兩者各有特色都挺不錯的。

蛤蜊大約有九顆，顆顆肥美圓潤，吃起來飽滿多汁。

日式白玉紅豆湯/水布丁

套餐甜點附上日式白玉紅豆湯，白玉軟Q中帶著彈性，裡面還有包著芝麻餡，紅豆綿密細緻軟糯適中，甜度剛剛好，完全不會甜膩。接下來是讓人一吃驚艷的草屯食五家的水布丁，完全不加一滴水，採用純鮮奶與香甜的煉乳，搭配香草莢籽和新鮮雞蛋精心製作。布丁的綿密滑嫩口感瞬間在嘴裡化開，每一口都充滿濃郁奶香，滋味優雅醇厚，天啊～也太好吃了吧！

法國精品葡萄氣泡飲

哇！壽喜燒搭配法國精品葡萄氣泡飲，實在太特別了！重點是它無酒精，大人小孩都能享用。最酷的是，它來自法國，選用釀造級葡萄製成精品果汁。而這款粉紅Gamay氣泡紅葡萄飲，散發迷人果香，口感微甜順口，搭配細緻氣泡，層次更加豐富。說真的，單喝一整瓶就是爽快又過癮。

店員在為我們倒完粉紅Gamay氣泡紅葡萄飲後，還會貼心詢問是否需要先幫忙保冰，讓氣泡紅葡萄飲能維持最佳風味，光是這點就很加分。

整體心得:很開心能品嚐到這麼美味的壽喜燒，這家店真的是我的菜，無論是壽喜燒和雞白湯的湯底、原塊肉品，還是當季新鮮的蔬菜盤，每一項都讓人感受到滿滿的用心與美味，完全讓人一試成主顧，吃了絕對會上癮。更棒的是，還可以一邊享受美食，一邊飽覽田園風光，簡直是視覺與味覺的雙重享受，愛吃壽喜燒的你，這家店一定不能錯過。

湫禾壽喜燒

地址:南投縣草屯鎮碧山路820號

營業時間:11:00~14:30/17:00~20:30(週三公休)

電話:0972-822 535

粉絲團:湫禾壽喜燒

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