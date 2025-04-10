最近推出了一款超貼心的滋補湯品，專門照顧女孩們的「養好那幾天：經期調理滋補組合」。這款湯品是總裁為愛妻特別研發的，主打常溫商品，還採用了超級先進的太空級真空包裝，只要隔水加熱就能享用，相當方便。更貼心的是，這組「養好那幾天」從經前保養、經中舒緩到經後調理，照顧女性的每個階段。禮盒內含11包，單月組只要1200元，平均每包109元，價格超實惠。還在猶豫怎麼呵護老婆或女友嗎?

不知道你有沒有和我一樣困擾，有時候想好好補補身體，自己廚藝實力不太行。就在我苦惱的時候，偶然發現全國麗園大飯店推出的「養好那幾天：經期調理滋補組合」，簡直是我的救星！最驚喜的是，這些食材只要常溫保存，隨時加熱、微波就能品嚐，完全免去繁瑣的燉煮過程，讓我輕鬆就能享受到滋補的湯品，真的是太方便了。

實際收到商品時，紙盒包裝質感滿滿。深紅色為主調，搭配簡約的白色字體與商品圖片，低調中帶著高級感，拿在手上沉甸甸的，彷彿承載著滿滿心意，送禮不只體面，還能養生，真的很讚耶。

掀開盒子，裡面擺放著五紅湯4包、暖經湯4包、養氣人蔘雞湯3包，共有11包，嚴選太空級真空保鮮技術，四層鋁袋+真空封裝，完美鎖住風味，最重要的是，無需冷藏，可常溫保存長達18個月，隨時想喝，只要隔水加熱就能享用，完全是我的菜。

總裁親手熬煮，將對愛妻的呵護化作每一口暖湯，特別設計經前、經期、經後三階段調理，從養氣養色的五紅湯、補氣暖身的暖經湯，到滋養元氣的養氣人蔘雞湯，依照圖表時間飲用，由內而外深層暖經，讓女孩們在每個生理週期都能被溫暖守護。

五紅湯

近期因為備孕的關係，開始接觸各種養生食物，但自己煮實在太費時，大多只能靠紅豆湯或紅棗簡單補一補，不僅步驟繁瑣，還擔心口感不佳。直到發現這款五紅湯，解決了這個困擾！它一次囊括紅豆、紅皮花生、紅棗、枸杞、紫米、紅糖，還特別加入牛奶，營養滿滿，調理更全面，重點加熱即可喝。

除了紙盒上清楚標示資訊，內包裝也貼心附上營養標示、成分、製造商來源、有效期限與產地，讓人喝得更安心。

身為一個怕麻煩又不喜歡下廚的我，最怕買了食材卻不知道怎麼料理。貼心的全國麗園大飯店特別在包裝上詳細標示食用方法，烹調時間也寫得清清楚楚，只要照著步驟來，不用擔心出錯。首先是「電鍋加熱法」，將產品拆袋倒入碗中，外鍋加水蒸約15分鐘即可，對於外宿族或忙碌上班族來說，這種加熱方式超級方便，不用顧火、不怕燒焦，輕鬆就能喝。

用湯匙輕輕一撈，五紅湯真的是真材實料。紅豆與紫米熬煮得鬆軟綿密，花生燉至入口即化，紅棗輕輕一咬就綻開，甜度恰到好處，不會過於濃膩，每一口喝起來溫潤又順口。

暖經湯

總裁榮獲台廚奧斯卡金帽獎優良廚師頭銜，精心研發暖經湯，以蘋果、紅棗、枸杞、薑片、紅糖及鵪鶉蛋等珍貴食材細火慢燉，層層疊加溫潤滋補的風味。此外，更特別禮聘國家高考認證Ann營養師嚴格把關，讓營養達到均衡，最酷的是可在常溫下保存，簡直是外宿族沒有冰箱的救星。

接著第二個食用方法，如果家中有微波爐，只需將產品拆封，倒入可微波的容器中，封上保鮮膜並留一個透氣孔，設定微波爐功率在800W至1000W，微波加熱約2~3分鐘，便能享用熱騰騰的湯品。

暖經湯的味道挺豐富，湯頭呈現焦糖色，蘋果燉至透明狀，散發出清甜的蘋果香。紅棗軟嫩入味，帶自然甜。薑片的辛感恰到好處，不會過於嗆辣。枸杞多了甘甜味，最後Q彈鵪鶉蛋更增添了層次。整體口感沒有中藥的苦味，都是食材原始風味，帶有淡淡甜味，又透著薑片的溫暖辛香，挺特別的。

養氣人蔘雞湯

讓我最驚艷的是養氣人蔘雞湯居然可以常溫保存！據說總裁為了這款湯花費了無數心思，選用了72隻老母雞、金華火腿、大骨、豬皮、雞爪、人蔘鬚、薑片、雞腿等頂級食材，熬煮至 100小時，將所有精華完美萃取，甚至還搭配36道秘燉工法，並使用太空級真空保鮮技術，透過高溫殺菌和特殊製程，再加上四層鋁袋包裝，將湯品的風味完美鎖住，讓你無論何時打開，都能享受現場般的美味。

第三種食用方法是隔水加熱，將產品放入煮沸的滾水中，不需要拆袋，煮約10分鐘即可享用。這種方法不僅適合在家享用，還能輕鬆帶去露營或外出旅行時，和先生一同品嚐，兩個人一起滋補養生，打造健康好基底。

這種滋味似曾相識，彷彿重現全國麗園大飯店桌菜中的經典風味。尤其是湯頭帶有濃稠的膠質，滑入舌尖時特別溫順，完全沒有中藥味，喝起來順口不苦。雞腿肉質鮮嫩，吃起來很軟嫩，雖然內部帶有一點紅肉，但這是正常的現象，最後人蔘鬚與薑片香氣，層次更豐富。

女孩們常常面臨氣色不佳、生理期不適，甚至擔心藥膳的味道太重。近期全國麗園大飯店精心研發的「養好那幾天：經期調理滋補組合」，成為了女孩們的好閨密，時刻照顧著我們在經期的那些日子，像是把自己捧在手心中。現在提供單月體驗組，價格親民又實在，最棒的是，這些商品可以常溫保存，真的是方便又好愛。

全國麗園大飯店

地址:彰化縣花壇鄉花南路33號

電話:04-7874685

購買方式:養好那幾天：經期調理滋補組

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