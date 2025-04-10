店裡的日式文青風格超吸引眼球，經過時絕對忍不住多看幾眼！富味美之家三義店開張後，瞬間吸引了滿滿人潮，生意好到晚上來都快要賣光了。 富味美之家2店主打私房家常料理和精緻下午茶，特別推出的兩～四人套餐更是划算，主餐、開胃小品、炸物、季節時蔬、白米飯、每日例湯、飲品和甜點，樣樣都有，讓你一次滿足。而且，這裡的炭香鳳梨蝦球很獨特，整顆新鮮的鳳梨搭配蝦球，吃了根本停不下來！不只食物美味，這裡全時段都不打烊

開車外出用餐最怕找不到車位，但富味美之家三義店地理位置超優，對面就是Times收費停車場，停好車後只要過個馬路就能抵達，真的是省時又方便。

位於員林市三義路1號，周邊有一畝石鍋、康是美，以及火車高架化區域，離火車站只需10分鐘，交通非常便利。外觀採黑色獨棟鐵皮屋設計，一樓門面則以日式侘寂風為主題，白色系搭配木質窗框與門面，營造出簡約又有質感的氛圍，而且店門口還特別設計了小庭院，利用綠色植栽與碎石頭，增添了自然清新的氣息。

一推開門，立刻被吸引住！吧檯用朱紅色瓷磚打造，搭配精緻的海棠花玻璃，不僅桌面上有，天花板也用海棠花玻璃點綴，真的是美到不行！加上淺木色的桌椅，整體感覺清新又充滿日式風情，讓人一進來就不想離開。

試營運期間人氣爆棚，幾乎每桌都滿座，人潮源源不絕，甚至一度賣光光，晚來的客人幾乎撲空，試營運期間有夠受歡迎。

甜點是跟北部的工作室合作，口味以現場為主。

空間更寬敞，整體動線流暢，還巧妙加入了籐編元素，讓空間感覺更舒適。座位有四人、六人桌，一樓最多可容納20人，二樓則是可以容納40人，無論是小聚還是大團體聚餐，甚至公司行號的包場都很適合。

開胃小品

當天吃到得開胃小品有飽滿多汁帶點酸甜的手工梅漬番茄，吃起來清爽又開胃；接著是蒜香十足特調蒜香毛豆，濃郁蒜香隱約藏著黑胡椒香，越吃越涮嘴；最後是超級黃金泡菜，酸脆可口很適合搭配一口白飯。

套餐有附白米飯，米飯粒粒分明，帶有淡淡米香，口感香Q彈牙，不會過於濕軟或乾硬。

季節時蔬

四人套餐的季節時蔬有兩份，首先是清炒高麗菜，選用蒜頭爆香清炒，炒得爽脆又帶清甜蒜香，滋味輕盈不油膩，宛如家常料理般的風味。

另一道則是季節時蔬菠菜，同樣用蒜頭爆香快炒，讓菠菜嫩葉吸附蒜香精華，梗部保有爽脆口感，吃得到食材原始風味。

酥皮海鮮卷

酥皮海鮮卷出乎意料的契合，一口咬下外皮香酥脆口，裡頭包裹著飽滿的蝦仁與花枝漿，還點綴著少許韭菜內餡，讓鮮味更加突出，重點靈魂的泰式酸辣醬，味道酸甜帶點微辣，平衡炸物的油膩感，這個我挺喜歡的。

獨特炭香鳳梨蝦球

一上桌立刻驚艷四起！特別是直接以整顆鳳梨作為基底，光是擺盤吸睛度爆表。裡頭不只藏著新鮮現切的鳳梨塊，還有Q彈飽滿的蝦球，再淋上店家特調醬汁，溫潤中帶點微刺激的風味，與酸甜多汁的鳳梨果肉 完美融合，讓蝦球的彈脆度更顯層次，光是這道就瞬間被秒殺。

清蒸鱸魚菲力

喜歡吃魚可以選擇清蒸鱸魚菲力。這道料理調味簡單卻不失層次，只用醬油、蔥段、黑胡椒粒清蒸，雞蛋豆腐口感滑嫩細緻。鱸魚本身魚刺極少，肉質厚實又帶彈性，整體風味甘甜醬香。

花花椒香松阪豬(辣)

套餐主餐可選270元品項，也可以補差額升級！我們多加20元，升級成花花椒香松阪豬(辣)。這道料理選用Q彈帶脆的松阪豬，搭配花椒的微麻香氣，結合四季豆的爽脆、洋蔥的甜嫩、玉米的鮮甜多汁、滑順彈嫩的美白菇，還有黃椒增添口感，大火快炒後香氣四溢，每一口都是香麻帶勁滋味，配上白飯更是涮嘴到不行。

每日例湯

套餐有附每日例湯，當天喝到的是玉米蘿蔔排骨湯，排骨燉得軟嫩入味，輕輕一咬骨肉分離，蘿蔔煮得透徹，以及吸滿湯汁，入口甘甜軟糯，玉米更是粒粒飽滿帶甜味，湯頭喝起來清甜爽口。

梅子可樂/漂浮紅茶/錫蘭紅茶

套餐可選擇80元的飲品，也可以補差價升級其他飲品。我們選擇了帶點鹹味的梅子可樂，酸甜交織又爽口；接著是醇厚帶輕微果香的錫蘭紅茶，茶湯濃郁卻不失清新；最後來一杯紅茶為基底搭配牛奶冰淇淋，甜中帶著濃郁奶香。吃飽喝足後，來一杯飲品真是解膩。

焙烏龍千層

吃飽後，當然要來份甜點收尾！我們選了焙烏龍千層，茶香濃郁醇厚，層層堆疊的餅皮細緻而微潤，甜度拿捏得剛剛好，不會太甜膩。

老奶奶檸檬

老奶奶檸檬蛋糕表層輕覆一層薄薄的檸檬糖霜，散發淡雅的檸檬香氣，酸度恰到好處，清爽而不過於刺激，搭配鬆軟細緻的蛋糕體，剛好平衡酸甜風味。

巧克力布朗尼

喜歡大人系可選擇巧克力布朗尼，濃郁醇厚的巧克力香氣帶點微苦風味，口感紮實又帶點濕潤，再搭配一旁冰淇淋，口感更豐富。

奧利奧乳酪

奧利奧乳酪的頂層與底部包覆著一層微帶脆感的巧克力。中間的蛋糕體融合乳酪與奧利奧餅乾，口感細膩滑順，帶有淡雅的奶香，隱約透出巧克力的微苦甜味。

富味美之家可以攜帶毛小孩，以影響其他客人為前提，需備有牽繩和推車(寵物外出包)，毛小孩是可以露頭的唷！

整體心得：很開心看到富味美之家開第二家分店！主打私房家常料理，特別規劃雙人、三人、四人套餐模式，從主餐、開胃小品、炸物小品、季節時蔬，到白米飯、每日例湯、飲品與甜點全都包含，餐點相當豐富，且還推出雙人下午茶套餐，讓喜歡悠閒時光的朋友也能享受美味。現在到3/31前來店用餐，還能享95折優惠，超值美味不容錯過。

富味美之家三義店

地址:彰化縣員林市三義路1號(一畝石鍋旁)

營業時間:11:00~22:00

電話:0983-218679

ig:富味美之家 @foodwaymay_2.0