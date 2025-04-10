【台北內湖必吃美食推薦】味屋私廚民權店｜無菜單鐵板燒、懷石料理盛宴!!! (鄰近民權大橋、最佳商務聚餐、慶生約會、謝師宴、家庭聚會餐廳)

台北隱藏版美食，味屋私廚的高級無菜單料理!!!

說到台北無菜單料理、內湖必吃美食、餐廳推薦，位在捷運港墘站、內湖好市多、民權大橋附近的「味屋私廚民權店」，是一家無菜單料理餐廳，主打關西風懷石料理、鐵板燒與日式鍋物，以高質感的料理、精湛的職人技術和隱密的包廂用餐環境聞名，不僅是許多老饕們的心頭好，更是許多在地人的隱藏版美食口袋名單。

味屋私廚無菜單美食開箱，抓住客戶的心!!!

「味屋私廚」餐點豐富多樣，嚴選日本A5和牛、波士頓活龍蝦、生魚片、壽司、鮑魚、鱈場蟹等頂級海陸食材，搭配專業師傅的廚藝，提供視覺與味覺的雙重饗宴。

現在就跟著安妮王，一起品嚐這家全預約制、適合家庭聚餐、商務聚會、情侶約會、慶生、謝師宴等各類聚會場合的台北無菜單料理餐廳吧~

味屋私廚│交通

Google地圖請點我 > 捷運港墘站到「味屋私廚 民權店」

「味屋私廚 民權店」鄰近民權大橋、內湖好市多、大潤發、IKEA等大型購物中心，附近有幾個收費停車場，停好車再走過來也不遠。

如果搭乘大眾交通運輸工具的話，如果是大眾交通運輸工具的話，可搭乘222、652、藍7等公車至「民權大橋站」，步行約3～5分鐘；或搭捷運文湖線至港墘站後轉乘公車，再步行約3～5分鐘即可抵達。

餐廳位於「世紀之光」辦公大樓2樓，環境低調卻別有一番風味，鬧中取靜、地點隱密，非常適合喜歡低調又講究質感的饕客。

無論是情侶約會、老闆小聚或商務聚餐，在這裡都能一邊享受美食、一邊擁有恰到好處的隱私感，就算只是搭車前想吃頓好料，來這裡也絕對值得><

味屋私廚│用餐環境

低調奢華的風格，最適合商務聚會或約會小酌!!!

「味屋私廚 民權店」的用餐環境靜謐中帶點神秘感，燈光柔和、日系簡約的裝潢設計，營造出溫馨又充滿質感的氛圍，是個靜靜品味高級日料與鐵板燒的絕佳選擇。

採全預約制，享受專屬的用餐體驗!!!

目前「味屋私廚 民權店」採預約制，座位配置有一般四人桌，也有適合家庭或商務聚餐的包廂空間。

不僅能近距離欣賞主廚的料理手藝，也能專心享受美食與聊天的悠閒時光，讓整體體驗更加尊榮又放鬆~

味屋私廚│菜單

高級無菜單料理菜單：https://online.fliphtml5.com/gyolu/evej/#p=1

「味屋私廚 民權店」主打高級無菜單料理，融合關西風懷石料理、鐵板燒與日式鍋物，強調食材的原味，透過精緻的烹調手法與純日式特製醬料，讓每道料理都展現層次分明的美味，且菜色依照當季食材與主廚靈感調整，每次來都有不同驚喜，吃起來完全是場味覺饗宴~

在價格方面，平日晚餐、假日午晚餐提供三種套餐選擇：

櫻套餐 每位 $2,380元+10%服務費

楓套餐 每位 $2,980元+10%服務費

柳套餐 每位 $3,980元+10%服務費

酒鬼的天堂，喜歡小酌的朋友有福啦!!!

這裡還搭配精選酒單，從清酒、燒酌、啤酒到紅白酒、氣泡酒、威士忌應有盡有，搭配頂級海陸料理，視覺、味覺、嗅覺通通被滿足，用餐體驗直接升級~

這次安妮王開箱的是「楓套餐」，內容包含前菜、生魚片盛合、日本和牛與鱈場蟹腳主餐、握壽司、湯品、水果與飲品等餐點。

看看這肥美的鱈場蟹腳、佈滿雪花的A5和牛與南非鮑魚，讓人不禁期待美食的到來~

味屋私廚│前菜

前菜有四道，分別為鮪魚佃煮、鮭魚卵白雲醋、青花筍昆布鹽與醬煮九孔，裝在別緻的餐皿中，彷彿一幅春日山野小景，既有層次又充滿日式雅趣。

看似樸實卻超有靈魂的前菜，鮪魚佃煮

鮪魚與蘿蔔切成小塊後，以濃郁醬油慢火熬煮至透亮，醬汁香濃卻不死鹹，完美滲入食材中；魚肉軟嫩中帶點紮實口感，越嚼越香，每一口都充滿濃濃的日式家常味，溫柔又讓人上癮。

鮭魚卵白雲醋，小巧精緻的藝術品

晶瑩剔透的鮭魚卵像小琥珀一樣閃閃發亮，鋪在如雲朵般綿滑的山藥泥上，搭配微酸的醋汁，帶出山藥泥的自然甜味與滑順口感，再加上鮭魚卵微鹹的海味，整體酸甜清爽，是道超開胃的美味小品~

簡單清爽的青花筍昆布鹽

翠綠的青花筍搭配些許鹹香的昆布鹽，清甜滋味一入口便迅速散開，襯托出青花筍的鮮甜原味，清爽又涮嘴，是那種可以無壓力一直吃、越吃越上癮的小菜，超適合作為開胃的美味前奏><

醬煮九孔，軟嫩清爽的日式風味

一整塊九孔鮑魚閃著油亮的光澤，咬下去Q彈有勁，越嚼越能感受到鮑魚本身的鮮甜與醬汁的濃郁風味。

值得一提的是，這醬汁帶點甜香的日式風格，不但完美襯托出海鮮的鮮美，吃完後嘴裡還留著迷人的回甘滋味，是那種會讓人默默想再來一顆的美味><

味屋私廚│生魚片盛合

擺盤大方的生魚片拼盤

甜蝦肉質嫩中帶甜，北寄貝則帶點爽脆Q彈的滋味。

鮪魚生魚片色澤粉嫩，滑順的口感讓人一口接著一口~

鮭魚油花豐富、入口即化，帶著自然的鮮甜，超好吃的><

白甘則是清爽系代表，口感Q彈、帶點微甜，好吃得很有存在感。

這一盤從視覺到味覺都超滿足，每一口都能感受到來自大海的鮮美，每一片都捨不得太快吃完@@

味屋私廚│鮑魚佐牛肝菌醬

鮑魚佐牛肝菌醬，高級感爆棚!!!

主廚嚴選南非鮑魚，厚切處理，口感Q彈中帶點韌性，越嚼越能感受到海味的鮮甜。搭配濃郁香醇的牛肝菌醬，以及嫩嫩的小蘿蔔、巴西蘑菇等季節時蔬，擺在湛藍放射紋餐盤上，整體色彩繽紛如海中畫作，宛如藝術品般吸睛。

這道菜完美融合陸地與海洋的風味，濃香與鮮甜交織出層層驚喜，無論是視覺還是味覺，都讓人感到滿足又療癒~

味屋私廚│牛小排三明治

牛小排三明治，奢華版的輕食料理

黑色餐盤上用美乃滋勾勒出優雅線條，再點綴上粉嫩小花和香草葉，營造出如夜櫻般的雅緻氛圍，一上桌就讓人眼睛為之一亮～

蓬鬆酥香、金黃微脆的厚切麵包，夾著鮮嫩多汁的牛小排與清爽生菜，一口咬下瞬間爆發出多層次的口感。牛肉香濃多汁，咬下去還帶有爆汁的爽感，搭配麵包的酥香與蔬菜的清新，吃起來完全不膩，讓人不知不覺就吃光了QQ

特別的是，這道選用日本廣島燒專用的美乃滋，酸甜滋味更突出，與牛肉和麵包一起吃，也能品嘗到意想不到的新風味~

味屋私廚│冷凍鱈場蟹足

充滿霸氣的主餐，冷凍鱈場蟹足

肥厚的蟹足經過炙燒後，呈現誘人的橘紅色澤，只要輕輕一剝就能拉出一大塊蟹肉，飽滿緊實的肥美肉質，搭配帶有淡淡山椒香氣的木之芽味噌、香甜的紅甜椒醬，以及鹹鮮的鮭魚卵和烤蔬菜，不僅豐富了味蕾層次，更襯托出蟹肉本身的鮮甜。

這組合真的很犯規，整體口感豐富卻不厚重，讓安妮王不知不覺將2大塊鱈場蟹足一掃而空@@

味屋私廚│日本A5紐約克

日本A5紐約克，色香味俱全的創意美食

最讓安妮王印象深刻的料理，就是這道主廚表演的鐵板燒火焰秀；將那油花分布超美的日本A5和牛，淋上白蘭地後，瞬間燃起熊熊火焰，看起來超有氣勢，經過烈火洗禮的和牛，讓安妮王迫不急待地想再繼續吃XD

日本A5紐約克與4種調味料，變化出不同風味

炙燒到剛剛好的日本A5紐約克，外酥內嫩、油花均勻，切面粉嫩到不行，一口咬下立刻感受到肉汁在嘴裡爆發，濃濃牛脂香氣在嘴裡化開，搭配烤香菇、紫洋蔥、蘆筍等配菜，平衡口感又增添層次，超級幸福><

其中，由主廚精選的4種調味點綴，更滿足安妮王喜歡嘗鮮的味蕾：日本雪花淡雪鹽、柚子胡椒、加入魔鬼椒與燈籠椒的柚子胡椒、以及雲林黑蒜醬，每一種都能變化出不同風味，吃起來一點都不單調，精緻又不浮誇，完全是牛肉控的夢幻料理!!!

味屋私廚│湯品

海鮮琉璃燒，承載土雞與海鮮的精華

在耐高溫的透明紙袋裡，將所有食材的精華完美濃縮，呈現頂級的高湯。

喝一口琥珀色的土雞湯，清爽的湯頭帶著蔬菜、菇類和海鮮的鮮甜，每種食材都煮得剛剛好，尤其是海鮮的鮮味完全融入湯中，讓整個湯的層次感瞬間提升好幾個檔次，是一道喝到碗底朝天還意猶未盡的暖心料理啊~

味屋私廚│握壽司

和牛、星鰻與赤貝握壽司，好吃到想慢慢吃完每一口

油花細緻的和牛握壽司，炙燒後帶著迷人焦香，肉質軟嫩入口即化，配上微微的蔥花提味，瞬間完食~

星鰻握壽司則是醬香四溢，肉質細緻綿密，甜甜的蒲燒醬配上鬆軟壽司飯，超療癒。

赤貝握壽司色澤粉嫩、清甜富有彈性，咬起來超有爽感。

三貫握壽司各有特色，從奢華到清新一次滿足，搭配柚子胡椒醃蘿蔔與嫩薑，剛好清清味蕾，準備迎接甜點的到來~

味屋私廚│水果、飲品與甜點

在金色的托盤上，放了三樣精緻的水果、飲品與甜品，整體感覺小巧精緻，又帶點日式的禪意，看起來就很清爽可口><

柳丁、蓮霧、白葡萄糖佐白酒果凍

粉嫩的碗裡，裝著像寶石一樣的水果和果凍，飽滿翠綠的白葡萄、透著粉嫩的蓮霧切片，還有黃澄澄的柳丁，都被覆蓋在晶瑩剔透的白酒果凍裡。

輕輕舀一口，清涼滑順的口感帶著淡淡的白酒香氣，與酸甜多汁的水果在口中交織，加上一片清新的薄荷葉，酸甜清爽的滋味席捲而來，超好吃的~

氣質滿分的京都抹茶

茶香濃郁但不厚重，入口後是那種微苦回甘的滋味，越喝越順口，溫潤的口感讓人感覺超放鬆，搭配甜點、水果或是單喝都很讚，度過儀式感滿滿的抹茶時光~

上生菓子，美好的用餐祝福

以前供日本貴族享用的和菓子，就像個小小藝術品，圓圓可愛的外型超吸睛。

外層是Q彈的道明寺米，裡頭包著綿密細緻的紅豆泥以及酸酸甜甜的蜜金棗，香氣清爽、甜而不膩，有種柔軟帶點顆粒感的層次，絕對是飯後最完美的Ending，細細品嘗，心情都跟著好起來了~

味屋私廚│評價

內湖無菜單鐵板燒推薦，味屋私廚無菜單料理超驚艷!!!

「味屋私廚」藏身於台北市內湖區的辦公大樓，環境低調卻充滿低調奢華氛圍，隱密包廂的用餐環境，讓人可以放鬆享受美食，滿足各種饕客的需求。

台北隱藏版高級日料，約會聚餐好選擇!!!

從前菜到甜點，每道菜都展現出主廚對食材的講究與料理的細膩；無論是鮮甜的鱈場蟹腳，還是炙燒A5和牛、鮑魚、牛小排三明治等，都展現出職人級的手藝，風味層次豐富，適合家庭聚餐、朋友小酌、情侶約會或商務聚會的絕佳無菜單鐵板燒、懷石料理餐廳，值得一訪再訪~

味屋私廚│店家資訊

景點：味屋私廚 民權店

地址：114台北市內湖區民權東路六段15巷16號2樓

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:00

官網：https://www.sunsonic.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/ajiya.kitchen/

IG：ajiya.kitchen

預約：味屋私廚 民權店

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