台北美食推薦。At.First_More早寓靜靜座落在台北大安區的巷弄中，白色建築搭配滿室綠意，像是都市裡的一座療癒溫室。這裡不只是用餐空間，更像是一個能讓人慢下來的早晨寓所。菜單設計走質感系早午餐路線，從經典班尼迪克蛋、老饕牛排早午餐，到帶有異國風味的托斯卡尼嫩煎雞腿，每一道都兼具視覺與味覺的細膩層次。手作甜點與咖啡也讓人難以抗拒，特調飲品更是不少老客人每訪必點的私藏選擇。不管是與好友聚餐、獨自放空，還是拿起相機記錄美好，早寓都用溫柔節奏款待每一位踏入的旅人。

At.First_More早寓完整菜單點我

At.First_More早寓

營業時間 平日11:00-21:00、假日10:00-21:00

電話 0227119011

地址 106台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

At.First_More早寓極簡風格的氛圍真的很chill~門口這塊大大的廣場除了等侯時可以坐之外，也很適合在這裡拍拍美照。從台北捷運板南線忠孝敦化站三號出口步行過來大約五分鐘左右就可以抵達。

At.First_More早寓這次從空間到菜單都升級了，除了提供更寬敞舒適的空間之外，也有超多不同系列的美食，當然招牌的「經典班尼迪克蛋」系列是一定要有的，再來就是排餐系列、義大利麵、燉飯、千層可頌、手作吐司…等超多系列美食，從早餐一路吃到晚餐都不是問題。

【澳洲酪梨Taco鮮蝦班尼迪克蛋】

他們家班尼迪克蛋系列早午餐真的是超經典，從一店就已擁有超多死忠粉絲為了這而來，早午餐系列都會附有黃金脆薯、現打無添加新鮮果汁(可換購飲品折20元)、膳食纖維沙拉(義式油醋醬or經典羅馬凱蕯醬二選一)

這道「澳洲酪梨Taco鮮蝦班尼迪克蛋」早午餐，以酥香酸種麵包為基底，鋪上滑順酪梨、鮮嫩多汁的香煎大蝦，再搭配濃郁水波蛋與特製Taco風味香料，鹹香中帶點微辣，層次豐富。佐以金黃酥脆薯條與清爽繽紛沙拉，營養與美味兼具，是一份讓人早晨元氣滿滿的美味選擇。

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切開班尼迪克蛋的瞬間，金黃蛋液緩緩流下，包覆著鮮蝦與酪梨，香氣四溢。半熟蛋的柔滑口感與Taco香料完美融合，為整道料理增添濃郁層次。搭配底下酥脆酸種麵包，每一口都能感受到外酥內嫩的對比，再咬一口薯條，鹹香滿足，是一場視覺與味覺的雙重饗宴。

這款膳食纖維沙拉以新鮮爽脆的萵苣、紫高麗、甜椒與豆苗為基底，色彩繽紛、口感豐富，富含膳食纖維。搭配義式油醋醬或經典羅馬凱薩醬，可依喜好選擇，前者清爽開胃，後者濃郁滑順，完美平衡健康與美味，是每一餐的理想開場。

【剋金必點老饕牛排早午餐】

At.First_More早寓排餐系列早午餐也超級誘人，無論是香嫩多汁的嫩煎雞腿排、鮮香迷人的鮭魚菲力還是人氣第一的老饕牛排都超欠點的。

餐點均附：美式嫩蛋、黃金脆薯、烤法式吐司附楓糖、希臘優酪盅、現打無添加果汁(可換購飲品折20元)、膳食纖維沙拉(義式油醋醬or經典羅馬凱蕯醬二選一)

這牛排上頭竟然還舖上了閃耀的「金箔」~除了美味之外這餐點的質感直接拉滿破表，是不是真的超適合約會或慶生、節日聚餐來這裡享受一下呀！

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5-7分的熟度剛剛好，切開後裡頭粉嫩嫩的外頭煎的焦香，一口牛排搭配一旁滑順的美式嫩蛋跟QQ嫩嫩的法式吐司，什麼時候老闆要來台中開分店呀~小金鏡頭後還藏了一杯這份餐點附上的「希臘優酪」，最後再來上一口除了滿足之外也是營養健康滿分啦~

【洄游蟹肉More海膽醬義大利麵】

鮮甜蟹肉搭配濃郁海膽醬，完美融合海洋的鮮味與奶香。麵體Q彈，醬汁緊緊包覆每一口，讓人一試難忘。餐點視覺與味覺兼具，最上頭放上了鮮味十足的海膽更添質感，是IG打卡熱門料理。不論是朋友聚餐還是獨自享受慢食時光，這道義大利麵都值得細細品味。

麵條Q彈有勁軟硬度煮的很適中，完美吸附濃郁海膽醬汁，口感滑順不膩。鹹香中帶有微微甘甜與鮮美滋味交織豐富層次。每一口都是濃縮的海洋精華，讓人回味無窮，看這特寫畫面不是真的讓人忍不住吞了好幾下口水呀~

At.First_More早寓的義大利麵系列有青炒、青醬、茄汁、奶油白醬、粉紅醬、海膽白醬共六種風味系列可以選擇，每次來都可以點不同的風味，所以想要每種都吃過一遍的話，多來幾次就對啦~

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嚴選當季新鮮水果依不同時令更替，新鮮現打不添加人工的調味料，保留最純粹的天然風味與營養。每一口都喝得到水果原始的香甜與清爽，口感滑順、自然回甘。無論是搭配餐點或單喝，都讓人感受到健康與美味的完美結合。

【沉浸式復刻拿鐵/鍋煮熟成奶茶】

At.First_More早寓這次還重金裝設了義大利lamarzocco咖啡機，所以大家知道了吧~來這裡肯定別錯過美味的咖啡，另外「現打無添加果汁系列」、「職人鮮茶道奶蓋系列」、「微泡泡氣泡飲系列」也都非常誘人，所以除了早午餐、正餐之外，跟三五好友、姊妹淘來這裡下午茶也是不錯的選擇。

【巴斯克乳酪蛋糕】

At.First_More早寓的巴斯克乳酪蛋糕外層微焦、內裡綿密濕潤，口感介於乳酪與慕斯之間，入口即化、濃郁滑順。選用高品質奶油乳酪，香氣醇厚不甜膩，搭配一杯咖啡更是絕配。每一口都是恰到好處的濃香與細緻，是甜點控絕不能錯過的療癒系美味。

餐廳特別規劃寵物友善空間，歡迎毛孩一同入內用餐，不需另收費也不限制體型，讓主人與毛小孩都能安心享用美食。不少座位貼心提供寵物專用小椅墊及水碗，也有客人自帶推車，店員都親切接待，是毛爸毛媽聚會的理想選擇。

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At.First_More早寓隱身於台北大安區寧靜巷弄中，整體空間以白色調與大量自然光為主，營造溫暖舒適的用餐氛圍。大片落地窗引進自然光線，搭配植栽點綴，讓人在都市中也能感受一抹悠閒綠意。

At.First_More早寓的整體空間規劃兼具美感與實用，從舒適沙發區到適合一人獨處的單人位，每一處都細膩設計、貼心服務。不論你是來放空、工作、與毛孩相伴還是與好友相聚，這裡都能找到剛剛好的角落，是台北少見融合生活感與質感的質地系餐廳。

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店內另規劃有吧台式座位區，每個座位皆附有插座，非常適合筆電族或單人用餐者。坐在高腳椅上享用美食與咖啡，是許多自由工作者與學生喜愛的安靜角落，既方便又有風格。

小金超級喜歡這個緊臨落地窗邊的座位，可以一邊享受美食一邊看著窗外景色，真的超級舒服放鬆的，當然~想要有好位置除了可以早一點來之外就是提早訂位啦~

這次At.First_More早寓全新分店連洗手間都是升級滿分，除了對寵物善之外對於親子用餐的客人們也是有很多細節都有照顧到的，這樣讚的餐廳不多分享一下怎麼可以。

餐具、佐料、茶水都在自助區這兒，大夥自己需要什就來這裡取用就對啦~最重要的是趕緊約起來訂位去，準備享受美食啦！

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At.First_More早寓

營業時間 平日11:00-21:00、假日10:00-21:00

電話 0227119011

地址 106台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號

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