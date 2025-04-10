南投瑞龍瀑布是加走寮溪的最後一個瀑布，有「竹山第一美瀑」之譽。沿著無障礙高架步道走過瑞龍吊橋，一座高架觀景平台正前方能全覽加走寮溪峽谷之景，側面可遠望瑞龍瀑布整體之美，瀑布前方一座跨河道的「空中觀瀑平台」是瑞龍瀑布園區的亮點，空中觀瀑平台與瀑布只有咫尺距離，溪水由峭壁傾瀉而下，水勢奔騰咆哮喧聲如雷，空氣中充滿負離子能量。



瑞龍瀑布園區位於南投縣竹山鎮坪頂里山區，加走寮溪流經此處遇見斷層，溪水由峭壁傾瀉而下形成瀑布，是加走寮溪的最後一個瀑布。可惜命運多舛，自整建步道對外開放後，期間曾因颱風侵襲與發生火災，造成設施損壞多次封閉。近年來經過南投縣政府的多方努力，增建無障礙高架步道、空中觀瀑平台，並汰換吊橋鋼索與抗風支索，讓園區建設更安全、更趨完備。

瑞龍瀑布園區，全程無障礙高架步道 (可行娃娃推車與輪椅) 取代傳統水泥步道全程約 1000公尺，高架木棧步道除了能規範遊客活動範圍外，也可降低遊客對自然生態的破壞，減少遊客誤觸有毒植物，更能讓動物可以自由穿梭木棧道下，也讓植物及土壤不受踐踏及破壞。



高架步道上設有多個植物解說牌，配合山壁上的植株，非常適合做植物與生態觀察。山棕為棕櫚科植物，莖幹與葉柄皆無刺，但有棕鬚。山棕的花是蜜蜂、紫蛇目蝶等的食草。山棕核果成熟時為橘紅色，內含種子三粒，不可食，雖無毒，但食後嘴唇喉頭會搔癢疼痛。



斯文豪氏攀木蜥蜴，台灣特有種，常見於台灣低海拔地區，又名台灣龍蜥、台灣攀蜥，俗稱竹虎、山狗大，也是台灣所有攀蜥當中體型最大的。



山壁旁的「咬人狗」，全株幼嫩部分、葉面、葉背、花序軸、果柄等部位都長有「焮 (音同性) 毛」。焮毛是表皮細胞的突起，似針頭狀的剌毛，頂端膨大處細胞壁極薄，下方是一個囊狀物，內含似蟻酸的有機酸，是一種構造極為巧妙的自動注射器。當外力碰觸焮毛時，由於膨壓的作用，囊內的酸液就由針頭小孔注入人體，會引起疼痛燒熱的感覺，會持續數小時至一兩天之久。咬人狗的花很特別，果實更特別，呈白色半透明膠果狀，但看看就好，千萬不可好奇用手碰觸。



瑞龍吊橋旁的歡迎石是遊客拍團體照的熱門拍照點。



瑞龍吊橋，高大粗壯的階梯式橋塔，吊床式橋面宛如飛天巨龍，全長 215公尺橫跨加走寮溪，比南投市猴探井天梯 (天空之橋) 全長 204公尺還長 11公尺。

瑞龍吊橋，橋寬 1.35公尺，是通往瑞龍瀑布唯一通道，走在吊橋上，可以欣賞加走寮溪蜿蜒的河道及曲流景觀。



加走寮溪是位於南投縣竹山鎮的一條河流，河長 22.5 公里，為濁水溪的支流清水溪的支流。「加走」二字為閩南語發音，意即「跳蚤」。「寮」，指工寮，伐木工人於山林間搭建的簡易棲息處。當年為取水方便，工寮幾乎沿著溪邊搭建。「加走寮」，意即充滿跳蚤的工寮。(資料來源：維基百科，照片：加走寮溪上游)



加走寮溪下游



吊索型橋梁透過吊索將橋身自重及活載重傳遞至橋塔，階梯式橋塔設計，透過多層次結構有效分散載荷，除提供橋梁更好的穩定性，獨特的造型更是成為景觀亮點。



跨過加走寮溪後，到達瑞龍吊橋另一端，步道下方有休憩平台，續行高架步道 500公尺，可到達瑞龍瀑布觀景平台，途中設有休憩涼亭供遊客歇息。



高架步道旁有一介紹牌，介紹「樹抱石」特殊自然景觀，也介紹樹的品種「江某」。江某的放射狀掌狀複葉，貌似鵝掌又稱為鵝掌柴，名字來自台語，「江某」與「公母」的台語諧音。日治時期流行穿木屐，木屐用江某的木頭做材料，兩腳的形狀大小相同，不必分左右腳，台語說木屐「沒公沒母」(或「冇公冇母」)，後來就把木屐的材料樹叫做「公母」，台語的「公母」翻繹成國語變成「江某」。



一座高架觀景平台，正前方能全覽加走寮溪峽谷之景，側面可遠望瑞龍瀑布整體之美。瀑布前方一座長約 50公尺跨河道的「空中觀瀑平台」是瑞龍瀑布園區的亮點，可以 180度展望瑞龍瀑布滂沱美景。



高架觀景平台續行高架步道，通過「瑞龍天下第一瀑」勒石後，豋上「空中觀瀑平台」，瀑布近在咫尺，溪水由峭壁傾瀉而下，水勢奔騰咆哮喧聲如雷，空氣中充滿負離子能量。



瑞龍瀑布舊稱「石崁湖瀑布」，其所在地為山坪頂聚落，因此又稱為「山坪頂瀑布」，民國 70年間 (1981) 故總統蔣經國先生蒞臨觀賞，見瀑布型式壯闊，滾滾洪流激捲而下，宛如騰龍躍天之壯觀，遂為其命名為「瑞龍瀑布」。



瑞龍瀑布高約 60公尺，寬 5至 7公尺，由上而下分為三段，由溪谷斷層傾瀉而下，激沖到石崁湖溪底，水勢奔騰咆哮喧聲如雷，氣勢雄偉壯觀，河床巨石嶙立, 瀑底散珠細霧氤氳迷濛。





瑞龍瀑布園區

地址：南投縣竹山鎮坪頂里

電話：0988 478 007 (步道服務專線) / 049 265 7668 (竹山旅遊服務中心)

開放時間：週一至週日，08:00~16:00 (進場時需配合吊橋人數管制排隊進場。吊橋限制50人通行，觀瀑平台限制100人，非開放通行期間嚴禁攀爬進入吊橋。

門票：NTD100元/人 (全票)

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