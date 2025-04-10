台南竟然有可以吃到全雞串燒的居酒屋，而且還能吃到地雞珍稀部位、品嘗到日本清酒，重現正宗日本燒鳥。

這家才開幕近一年的「失態炭火手作 Shitai YAKI TORI」，近花園夜市，主打使用高級備長炭，店內的裝潢有著濃濃的日本風，氣派又有質感，料理主打生食級的黑羽土雞，全雞部位皆可以品嘗到，連少見的珍稀部位如提燈、氣管、橫膈膜、雞頸肉、雞生蠔串都能吃得到。從沾醬到烤醬甚至是調味粉，都是採自製，小細節都很用心，在料理上也有不少獨家的創意料理，平日下班想要放鬆一下，或是周末想與三五好友小酌，這家「失態炭火手作」都很適合。(未滿18歲請勿喝酒；喝酒請勿酒駕)



「失態炭火手作」居酒屋 位置

2024年開幕的「失態炭火手作」居酒屋，就開在台南市北區的海安路三段，鄰近花園夜市，店面非常氣派顯目，門口有一整片的日式燈籠海，晚上經過都會不自覺被吸引，週邊有滿多的路邊停車格，開車來用餐很方便，不過若有飲酒記得要請代駕喔。

聽店員說會店名為「失態炭火手作」，主要是因為老闆希望營造一種像回家一樣的自在感覺，讓來到店內的客人可以大口吃肉大口喝酒，稍微放縱一下也無妨，因此從走進店內的音樂與氣氛跟店員的親切度，都讓人覺得很輕鬆。

「失態炭火手作」居酒屋 店內環境

店內採挑高的設計，給人無壓迫感，大面的落地窗採光也很好，座位有2、4、6人座位超多種的選擇，最為寬敞不擁擠，即使是單人來用餐也不寂寞，吧台區有單人座位可以選擇。

店內還有大電視，有時遇到經典球賽時，球迷們還會相約聚集在店內一起看球賽呢。

另外還有提供10~12人的VIP包廂(需提前預約)，如果想要慶生或是想要小公司想要辦尾牙開小會議，都是不錯的選擇。還提供KTV可以歡唱呢。

店內還有清酒櫃，存放各式清酒，來用餐如果想要小小的品一下也是可以的唷。(未滿18歲請勿喝酒；喝酒請勿酒駕)

「失態炭火手作」居酒屋 菜單

「失態炭火手作」提供的料理非常多元，串燒類是主體外，還提供主食與沙拉、小菜、獨家秘製系列。尤其是以雞肉為主打，不可錯過的絕對是天然地雞系列，採用自然熟成自由放養的黑羽土雞，肉質比較鮮美，且都是生食等級，所以服務人員會先告知，上桌的時候部分肉會烤至七分熟呈現粉紅色澤，這是最佳賞味的熟度，可以放心享用，另外因為醬料跟烤醬調味粉都是自家調製，在享用料理時，也可以細細感受每一種調味和其他餐廳的與眾不同。

在等待餐點的時候，可以看見師傅已經在細火烤炙我們的肉串了。

使用備長炭的優點就是食物不易烤焦，不會形成外面焦裡面不熟，而是可以均勻食材的熟度，並且把肉汁和水份鎖在食材裡面，煙跟味道也比較少。

「失態炭火手作」居酒屋餐點推薦

自家雞肉丸串 $120元 /黑羽雞松坂串$100元 /牛肋條串 $150元/ 黑羽雞臀串 $120元 / 黑羽雞胸肉串 $80元 (由左而右)

生食級的黑羽雞，師傅把不同部位的熟度拿捏得都很剛好，像是雞胸肉就大約七八分熟略呈現粉色，咬下竟是嫩口不柴，讓人意外竟有不柴吃不出纖維感的雞胸肉 ，且都還能保有肉汁。雞臀串(就是俗稱的雞屁股)，處理得很好沒有騷味，師傅烤到呈現酥脆感，把油脂都逼出來，連不敢吃雞屁股的家人誤吃了一顆，都誤以為是炸腿肉，還直呼好吃。

另外值得一提的是自製的雞肉丸串，口感彈牙略帶清爽，搭配自製的醬汁，提出鮮味，也是很獨特的味道，讓人喜歡。



黑羽雞頸肉串 $80元/ 黑羽雞心串 $80元

烤雞心恰好的熟度，讓雞心吃來濕潤有彈性，不會乾硬難咬，獨家的醬汁風味獨特，不會吃兩三串就顯得膩口，內臟類新鮮不新鮮一吃就知道，吃得出在選食材上也有用心之處。雞頸肉串，外酥內彈牙，香氣迷人，也是一般居酒屋少見的部位，推薦老饕必點。

烤屏東絲瓜 /烤埔里香菇 $60元

我敢保證這是我吃過最厲害的烤絲瓜了，別小看這串烤絲瓜，入口竟然有超飽滿的水份爆出來，而且超甜，可見在食材選擇跟烤功上都是有下功夫的。

失態秘製炸雞 $240元

以獨家秘製的醬汁沾裹後的黑羽土雞經過酥炸後再搭配自製的鳳梨味噌醬一起吃，酥脆不油膩，鳳梨味噌醬帶有鳳梨果香與淡雅的味噌味，酸酸甜甜又鹹鹹富有多層次感，能中和掉炸雞的重口味，帶出另一種不同的韻味，非常特別。



酥炸軟殼蝦 $150元

不用剝殼整尾帶殼都能吃的酥炸軟殼蝦，外酥肉彈，蝦肉也很飽滿，搭配的沾醬能提出鮮味，非常好吃也下酒。

失態自製雞湯茶泡飯 $220元

自製的雞湯茶泡飯，以雞湯熬製的湯頭，濃郁到每一口都能嚐到鮮味甜味，雞肉嫩口好食，舒心暖胃，是適合老人小孩的營養美味。

茶泡飯另有附上蔥花跟哇沙咪可依照個人喜好適當添加，我個人覺得加入哇沙咪後可將味道提升至另一個檔次，更為提鮮豐富味蕾。



另外店類也有販售生啤酒與無酒精飲料跟茶飲喔。(未滿18歲請勿喝酒；喝酒請勿酒駕)

「失態炭火手作」居酒屋評價

台南少見的全雞串燒居酒屋，喜歡吃地雞珍稀部位、感受在日本居酒屋品嘗正宗燒鳥、大口吃肉大口喝清酒的朋友，這家「失態炭火手作」居酒屋，是不錯的選擇，用餐的環境也很舒適，氛圍也很好，餐點好吃，值得再訪。

Info./失態炭火手作