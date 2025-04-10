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苗栗必吃牛肉麵｜大鼎夏荷牛肉麵館：品嘗紅燒牛肉麵，還有豆花免費吃！

2025-04-10 16:18:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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如果你是牛肉麵愛好者，又愛吃豆花

來到苗栗千萬不要錯過超人氣美食—大鼎夏荷牛肉麵

這家店不僅牛肉麵好吃到讓人回味無窮，還提供免費豆花讓你無限享用，實在是物超所值的好選擇

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苗栗必吃牛肉麵｜大鼎夏荷牛肉麵館：品嘗紅燒牛肉麵，還有豆花免費吃！大鼎夏荷牛肉麵館

電話：03 785 3939

地址：苗栗縣苑裡鎮四鄰35-1

營業時間：11:00~14:00(週二至週五)10:45~14:3017:00~20:00(週六至週一)

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享受美味的牛肉麵外，千萬不要錯過他們的小黃瓜

這道醃製的小黃瓜以其獨特的清脆口感和酸甜味道，為整體用餐體驗增添了不少亮點

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皮蛋豆腐滑嫩豆腐和鹹香皮蛋，搭配簡單的調味，夏天吃很開胃

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燙青菜是一道簡單又健康的家常菜，無論是搭配主菜還是作為清淡的配餐，都是完美的選擇

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來到大鼎夏荷，招牌的紅燒牛肉麵絕對是必點，這碗牛肉麵湯頭濃郁、香氣四溢

店家選用優質牛骨與多種香料熬煮數小時，讓每一口湯都充滿深層的味道

麵條Q彈有嚼勁，吸滿湯汁的每一根麵條，配上入口即化的牛肉塊，簡直是味蕾的極致享受

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這裡還有清燉牛肉麵，湯頭清爽但同樣不失牛肉的濃郁口感，適合喜歡清淡口味的朋友

無論你是偏愛濃厚還是清淡，這裡的牛肉麵都能讓你大呼過癮

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如果你是傳統美食的愛好者，那麼手工蔥油乾粄條絕對是一道不容錯過的經典料理

這道家常美食結合了Q彈滑順的手工粄條與香氣撲鼻的蔥油，簡單卻充滿濃厚的台式風味

每一口都能讓你感受到手工製作的細膩與滋味

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在用餐前，請先抽取號碼牌，並在指定的登記紙上留下抽單號

服務人員會根據號碼牌的順序依次叫號，為你安排座位

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畫好菜單去櫃檯結帳

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餐具自取

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吃完香噴噴的牛肉麵，還有什麼比來一碗冰涼的免費豆花更令人滿足的呢？

沒錯，大鼎夏荷提供無限供應的免費豆花，讓你餐後也能享受清爽的甜點

豆花滑嫩細緻，搭配上甜而不膩的糖水，每一口都充滿幸福感

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櫃檯也是2組人在結帳

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天啊，剛進這家餐廳就看到滿滿的人潮！大家都是為了那碗超級好吃的牛肉麵而來的

大廳裡座位幾乎都滿了，真的很難想像用餐高峰期這麼擁擠

不過，還好店家座位夠多，所以即使假日來，也能找到位置，只是要有點耐心排隊

如果你打算在繁忙時間來用餐，記得提前來，這樣排隊等位的時間會比較短，讓你能更快地享受美味的牛肉麵

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小菜自取

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在排隊等位的時候，別忘了順便欣賞店家的戶外環境

這裡的戶外區域充滿了中國風情，有小橋流水的優雅氛圍，讓人彷彿置身於一幅畫中

而且，你還可以在這裡餵餵魚，這些小活動能讓等待的時間變得輕鬆愉快

享受這片迷人的景色，讓排隊的時間也變成一種享受吧

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大鼎夏荷牛肉麵館

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place苗栗縣苑裡鎮四鄰35-1號
4.14 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.14
服務品質
3.93
裝潢氣氛
4.46
CP值
4.07
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