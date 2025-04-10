我曾經以為我會開始自己煮飯是從結婚之後才開始，但仔細想想我從大學外宿後，就會開始自己煮食耶

還記得當時炒青菜我使用的是一個在賣場買大概99元左右的鐵湯鍋

不論是蒸、煮、炒都是使用同一個....現在想想當時真的是太不注重材質了

現在我挑選鍋子，一率只挑選不沾鍋

這支「韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量深炒鍋-28cm(不沾鍋/不挑爐具/IH爐可用鍋/好讚鍋)」就是我今天想要分享給你們的好鍋

韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量深炒鍋-28cm(不沾鍋/不挑爐具/IH爐可用鍋/好讚鍋)

官網：https://lihi.cc/fxj5N

Momo可以買的到：https://lihi.cc/AA3lL

這把不沾輕炒鍋很可愛，它有另外一個名字叫做好讚鍋

為什麼叫做好讚鍋？因為用過的都說讚！幾個很讚的地方，我一定要跟大家分享

之前其實我曾經在全聯社團裡面偶然發表了一篇分享文，當時我儘管知道不沾鍋的塗層已經刮傷受損，但是基於一種"省錢"、"好像還能用"的僥倖心態，被網友們提點了許多

其實....一把好讚鍋也沒有很貴，我當時到底在堅持什麼XD

其實不沾鍋好好保護、仔細使用是可以使用很久，但當表面塗層一旦有刮痕、凹陷之後，就需要做更換

除了影響不沾效果之外，更會將毒素吃進身體裡面，長期累積之下，即使平常吃的多麼健康，病症還是會找上你

所以現在挑鍋子除了好看、價格之外，我還會特別在意塗層的部分

● 鍋身內外8層塗層

韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量深炒鍋-28cm(不沾鍋/不挑爐具/IH爐可用鍋/好讚鍋)的鍋身內外就有8層塗層！除了內外各兩層的的鑽石塗層外，還搭配上各兩層的不沾塗層，裡裡外外都不沾，使用起來更長久

而且內外使用相同塗層，在清潔上更加的便利！

很多鍋子都是內層好清潔，外層容易卡油漬...等等，往往很多人都視而不見，但是當外觀也有油漬、髒污時，去做加熱動作時，產生的油煙也是會影響我們人體的

韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量深炒鍋-28cm(不沾鍋/不挑爐具/IH爐可用鍋/好讚鍋)不僅一體成型無鉚釘，平常好清潔

更方便的是它可以放入洗碗機去做清洗呢，真的是好讚好讚

● 韓國製造原裝進口

韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量深炒鍋-28cm(不沾鍋/不挑爐具/IH爐可用鍋/好讚鍋)不只是韓國原裝製造進口

更是經過國際級認證SGS、以及KTR（韓國化學融合試驗研究）認證，不含有重金屬等物質

絕對不是打著韓國標題、卻從第三國家製作，這也好讚！

●輕量級使用

我們一家三口平常使用我挑選28公分的炒鍋，使用鍋具我最害怕的就是重量很重，特別是炒鍋

好讚鍋就是讚~大容量外，鍋身內膽還使用鋁合金製造，維持住不沾的好、大大減少整把鍋子的重量~

韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量深炒鍋-28cm(不沾鍋/不挑爐具/IH爐可用鍋/好讚鍋)對我來說可以說是輕量化級的鍋子

單手拿起來也no problem！

不然想到之前在婆家婆婆的重重炒鍋，每次炒好菜要盛盤，真的是把鍋子當重訓在使用...實在不是女孩友善

搭配上符合人體工學的握把，好握不易滑動~實在是好讚

● 不挑爐具IH爐適用

韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量深炒鍋-28cm(不沾鍋/不挑爐具/IH爐可用鍋/好讚鍋)只求伯樂注意到它，它本身是不挑爐具使用！

鍋內底部採用無弧度平面設計，不管家中是瓦斯爐、IH爐、電陶爐、黑金爐、還是鹵素爐，通通都可以用！比小孩還不盧呢

像我現在使用IH爐，在鍋具挑選上就要特別注意

好險！這支韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量深炒鍋-28cm(不沾鍋/不挑爐具/IH爐可用鍋/好讚鍋)陪伴我在IH爐上大展廚藝的每個時光

● 導熱迅速且平均受熱

很多人都說用不習慣IH爐，我想它肯定是沒遇到好鍋！

IH爐的加熱速度非常快，搭配上韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量深炒鍋-28cm(不沾鍋/不挑爐具/IH爐可用鍋/好讚鍋)它的導熱迅速與平均受熱

不論是在煎蛋、煎牛排，甚至炒肉片上，它的受熱不沾上都深得我心

而且我覺得在油的使用上，也很省油呢！更讚

韓國Kassel 鑽石超導熱不沾輕量深炒鍋-28cm(不沾鍋/不挑爐具/IH爐可用鍋/好讚鍋)不只在外觀上好看、深具質感，在使用上更是事半功倍、煮菜炒肉起來油煙減少許多

價格也很親民，讓我不再委屈自己！

跟大家分享

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