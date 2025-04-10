到沖繩不只可以看海，還能深入地底探險！位於南城市的「沖繩世界文化王國・玉泉洞」，是沖繩最大的鐘乳石洞，也是日本第三大鐘乳石洞，長達5公里的地底世界經過30萬年天然雕琢，其中約900公尺對外開放參觀，展現了神秘壯麗的自然景致。除了壯觀的鐘乳石，園區內還可體驗琉球王朝時代的城下町文化，欣賞傳統工藝，深入了解當地的風俗與生態，是自然與文化完美交融的旅遊景點~

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玉泉洞｜地理位置

繩的玉泉洞是日本沖繩縣內最著名的自然景觀之一，位於南城市的沖繩世界文化王國內，堪稱自然奇觀的代表～從那霸機場出發約30分鐘車程即可抵達。交通方便，也非常適合安排與知念岬、齋場御嶽等周邊景點一起規劃成半日或一日遊行程～

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沖繩世界文化王國玉泉洞門票：|

走進玉泉洞，彷彿進入了一個神秘的地下世界，玉泉洞的溫度常年維持在21℃左右，讓人即使在炎熱的夏季，也能享受到洞內涼爽的氣息，玉泉洞內溫度較低建議穿薄外套，且偶爾會有水滴滴落，可戴帽子避免滴濕唷～

玉泉洞內的鐘乳石經過長時間的水流侵蝕與沉澱，形成了各種奇特的形狀，這些鐘乳石有的如劍如塔，有的如垂落的簾幕，開放的區域全長約900公尺，走完全程約需30～40分鐘

鐘乳石洞是由雨水滲透石灰岩層，經過數十萬年的化學反應與時間的淬鍊所形成的地底奇景，真的非常殺記憶卡啊！！

洞內最吸睛的莫過於各種形態各異的鐘乳石與石筍，像是「金龍之泉」、「銀柱」、「青之泉」等經典地標，在燈光映照下彷彿置身奇幻世界

地底水流潺潺流動，反射石壁光影，如夢似幻，是攝影迷的天堂

洞內地形曲折蜿蜒，步道鋪設完善，設有扶手與燈光照明，安全又富有探險感。

除了鐘乳石之外，玉泉洞的地下河也是一大亮點。洞內河水清澈見底，河流在石壁間蜿蜒而過，水面倒映著洞內的鐘乳石，增添了一份靜謐與神秘的氛圍

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燈光照射下，洞內的鐘乳石閃耀著迷人的光芒，令人驚歎大自然的藝術創作。這裡的鐘乳石數量眾多且形狀多樣，讓人不禁讚嘆自然的鬼斧神工

遊客行走在鋪設好的步道上，可以近距離觀賞這片地下河的美麗景象。河水的潺潺聲與周圍寧靜的環境，讓人仿佛進入了另一個時空

鐘乳石的奇幻景觀，還是地下河的靜謐美景，玉泉洞都能讓人流連忘返~~對於喜愛自然景觀和冒險探索的遊客來說，玉泉洞絕對是一次充滿驚喜的旅程!!

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