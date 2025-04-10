來台南只知道吃美食就太可惜啦！

到安平陶坊體驗手拉坏活動，把臺南市精選的十大「特有種」之一的手拉坏手作作品帶回家～

大喊我也是”台南通”

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安平陶坊就位在台南安平知名的延平街裡～

體驗手拉坏後，再到附近吃一輪台南小吃，怎麼玩都好玩！

安平陶坊在哪裡：

地址：台南市安平區延平街５３號

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很多人都不知道到台南還有正統的手拉坏可以玩！

從小就在鶯歌習陶的宋健誠負責人，在陶藝的薰陶下長大！

從教小朋友玩陶，到代客燒陶、宅配，現已在安平開設了三家店面！

只要來安平遊玩的旅客，都會忍不住停下腳步，一探究竟！

想要學陶藝當然不能花拳秀腿！

六款造型陶藝可以挑選一種做起來！

一定讓你美美帶回家～

不管是否決定好喜歡的樣式！

所有的款式都能在手拉坏的過程中一一體驗到～

有趣的手拉坏過程看這裡：

https://youtube.com/shorts/o0v8u3hu93A?si=0iYtq7Nlt1iVwE-U

用手指開洞

把杯口撐開

用手固定塑型

每一個技巧都能體驗到！

在手拉坏的過程中老師也會教導如何變化成品的外觀～

想要杯口有愛心造型或花瓣都隨心所欲～

把老師超過30年的真功夫一次學會！

真的沒有想像中的難～（很敢講）

安平陶坊結合安平特色的劍獅文化，讓手拉坏富有台南在地特色！

在裝飾陶土的過程中，還能壓上台南在地的劍獅圖案，讓作品更有台南味～

利用台南特色劍獅壓模，簡單又有趣～

仔細揉捏再用力一壓就超完美～

無論大人小孩都好玩！

一個小時內作品就完成啦～

還沒燒窯就覺得自己的手藝只有精湛啦！（一整個好自信）

燒窯的色系也可以直接決定～

讓成品更符合自己的想像～好期待吶～

（照片待補）

經過約三～四周，成品就會燒製完成～

回到安平領取或寄送回家都可以喔！

快期待屎蛋一家的成品啦！

在安平陶坊不只可以學陶藝！

還能把擁有象徵平安的劍獅一起帶回家！

讓全家人平平安安，一生都好運～

結束後別忘了參加安平陶坊的尋劍獅活動，獲得神秘小禮物～

找到安平其中九個劍獅，再拍上照片核對就能領獎啦！

說什麼都要參加去！

屎蛋一秒就找到第一個劍獅啦～

是不是好簡單啦！

得到陶土製作的陶笛～

也太讚了啦～

有趣的手拉坏手作體驗有在地的師傅手把手教學～

把三十年的功夫一次學會，實在太酷啦～

一管怎麼樣，現在就計劃到安平出遊去吧！

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