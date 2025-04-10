來台南只知道吃美食就太可惜啦！
到安平陶坊體驗手拉坏活動，把臺南市精選的十大「特有種」之一的手拉坏手作作品帶回家～
大喊我也是”台南通”
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安平陶坊就位在台南安平知名的延平街裡～
體驗手拉坏後，再到附近吃一輪台南小吃，怎麼玩都好玩！
安平陶坊在哪裡：
地址：台南市安平區延平街５３號
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很多人都不知道到台南還有正統的手拉坏可以玩！
從小就在鶯歌習陶的宋健誠負責人，在陶藝的薰陶下長大！
從教小朋友玩陶，到代客燒陶、宅配，現已在安平開設了三家店面！
只要來安平遊玩的旅客，都會忍不住停下腳步，一探究竟！
想要學陶藝當然不能花拳秀腿！
六款造型陶藝可以挑選一種做起來！
一定讓你美美帶回家～
不管是否決定好喜歡的樣式！
所有的款式都能在手拉坏的過程中一一體驗到～
有趣的手拉坏過程看這裡：
https://youtube.com/shorts/o0v8u3hu93A?si=0iYtq7Nlt1iVwE-U
用手指開洞
把杯口撐開
用手固定塑型
每一個技巧都能體驗到！
在手拉坏的過程中老師也會教導如何變化成品的外觀～
想要杯口有愛心造型或花瓣都隨心所欲～
把老師超過30年的真功夫一次學會！
真的沒有想像中的難～（很敢講）
安平陶坊結合安平特色的劍獅文化，讓手拉坏富有台南在地特色！
在裝飾陶土的過程中，還能壓上台南在地的劍獅圖案，讓作品更有台南味～
利用台南特色劍獅壓模，簡單又有趣～
仔細揉捏再用力一壓就超完美～
無論大人小孩都好玩！
一個小時內作品就完成啦～
還沒燒窯就覺得自己的手藝只有精湛啦！（一整個好自信）
燒窯的色系也可以直接決定～
讓成品更符合自己的想像～好期待吶～
（照片待補）
經過約三～四周，成品就會燒製完成～
回到安平領取或寄送回家都可以喔！
快期待屎蛋一家的成品啦！
在安平陶坊不只可以學陶藝！
還能把擁有象徵平安的劍獅一起帶回家！
讓全家人平平安安，一生都好運～
結束後別忘了參加安平陶坊的尋劍獅活動，獲得神秘小禮物～
找到安平其中九個劍獅，再拍上照片核對就能領獎啦！
說什麼都要參加去！
屎蛋一秒就找到第一個劍獅啦～
是不是好簡單啦！
得到陶土製作的陶笛～
也太讚了啦～
有趣的手拉坏手作體驗有在地的師傅手把手教學～
把三十年的功夫一次學會，實在太酷啦～
一管怎麼樣，現在就計劃到安平出遊去吧！
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