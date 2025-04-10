「鹿港桂花巷藝術村」位在彰化鹿港小鎮，2010年起開放第一屆駐村藝術家進駐，漸漸將老舊日式宿舍搖身變成一座彩繪藝術村，超好拍的空間也是鹿港必遊景點哦。來到鹿港桂花巷藝術村園區有哪些超人氣的拍照地點呢？今年桂花巷藝術村點亮鹿港夜空，2025過年元宵節來彰化走春，可別錯過這個超好拍的鹿港景點哦！

重點整理： Toggle

鹿港桂花巷藝術村｜從舊魚寮變成藝術村

桂花巷藝術村所在地原本其實是早年漁民捕撈烏魚的作業地，俗稱「烏魚寮」，日治時期將此地填起來，在昭和年間興建了日式宿舍群，隨後由國民政府接管後，一度成為了閒置空間。在2009年由鹿港鎮公所向中央申請補助，將其重新修建，並開放各方藝術家進駐，終於搖身一變成為充滿日式風情的「桂花巷藝術村」。而清領時期是這裡主要為貿易河道，並在沿岸種滿了桂花，因此名為「桂花巷」。

鹿港桂花巷藝術村｜日式老房舍與藝術職人的結合

座落在離鹿港老街不遠的「鹿港桂花巷藝術村」於2009年整建完成後，成為了工藝職人們的工作室與展演場地，整條街以老舊房舍為底，加上彩繪藝術、植物等井然有序的規劃後充滿了日式文青風，雖說佔地不大，但成為純樸都市中的一個新亮點。

仔細看鹿港桂花巷古色古香的建築，不難發現有巴洛克的風格與閩南建築的影子，結合台灣傳統職人們的工藝進駐後別有一番文化融合的風味。包含書法、傳統獅頭、手工扇子等，現場還可以親手DIY喔。適合排個1～2小時在這邊慢慢體驗與拍照。

鹿港桂花巷藝術村｜必拍景點

「鹿港桂花巷藝術村」白天有藝術、彩繪、老房舍等元素，相機隨手拍都超有味道。桂花巷藝術村以燈籠點綴鹿港夜空，與白天的美互相較勁。來到桂花巷藝術村要怎麼拍，或有哪些必拍的景點呢？跟著小編來走一趟就對了：

藝術彩繪牆

藝術村裡底片殺手之一，就是那在建築物的外牆上根據凹凸的形狀漆上七彩繽紛的顏色，包含水管、小水井、民宅窗戶變成公車車窗等創意十足，隔一段時間去還有機會發現有更新的畫作喔！

老房舍與特色商家

由舊房舍組成的藝術村，不難發現每棟房樓都有他的不一樣的特色，包含石燈籠、石階梯、古色古香的木造商店窗口配上書法藝術等，充滿昭和氣息。

摸乳巷

以前的摸乳巷其實舊是現代的防火巷，來摸乳巷挑戰看看你能不能正面通過呢？

節慶限定燈飾

每到元宵節、端午節、春節等特殊節慶時，園區會將藝術村布置不同主題的燈飾，像是元宵節的日式竹編燈籠、端午節則換上夏日的七彩絲帶，入夜後點燈頓時將園區變成鹿港小鎮最浪漫的一條小巷。

鹿港桂花巷藝術村裡共進駐了十位左右的藝術家在這裡，來這裡除了拍照當網美以外，別忘了可以走進店家裡欣賞一下台灣職人們的藝術創作，有空的話也不妨自己親自DIY體驗一下這些傳統工藝與藝術創作的迷人魅力吧！

鹿港桂花巷藝術村｜景點資訊

地址：彰化縣鹿港鎮桂花巷505號

粉專：鹿港桂花巷藝術村Facebook

鹿港桂花巷藝術村｜交通方式

【自行開車】Google Map「鹿港桂花巷藝術村」快速連結

【搭乘交通運輸工具】

台鐵彰化車站搭乘『 6900 』『 6909 』『 6933 』 至「合作社」站下車步行約四分鐘。

桂花巷藝術村設有 Youbibe 租借站 ，亦可騎自行車前往。

來彰化住一晚：彰化住宿推薦