為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮

彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮

2025-04-10 16:45:06 文字：好好玩 FUNIT
share
好好玩 FUNIT

好好玩 FUNIT

鹿港桂花巷藝術村」位在彰化鹿港小鎮，2010年起開放第一屆駐村藝術家進駐，漸漸將老舊日式宿舍搖身變成一座彩繪藝術村，超好拍的空間也是鹿港必遊景點哦。來到鹿港桂花巷藝術村園區有哪些超人氣的拍照地點呢？今年桂花巷藝術村點亮鹿港夜空，2025過年元宵節來彰化走春，可別錯過這個超好拍的鹿港景點哦！

重點整理：

鹿港桂花巷藝術村｜從舊魚寮變成藝術村

桂花巷藝術村所在地原本其實是早年漁民捕撈烏魚的作業地，俗稱「烏魚寮」，日治時期將此地填起來，在昭和年間興建了日式宿舍群，隨後由國民政府接管後，一度成為了閒置空間。在2009年由鹿港鎮公所向中央申請補助，將其重新修建，並開放各方藝術家進駐，終於搖身一變成為充滿日式風情的「桂花巷藝術村」。而清領時期是這裡主要為貿易河道，並在沿岸種滿了桂花，因此名為「桂花巷」。

彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG＠linsuewei

鹿港桂花巷藝術村｜日式老房舍與藝術職人的結合

座落在離鹿港老街不遠的「鹿港桂花巷藝術村」於2009年整建完成後，成為了工藝職人們的工作室與展演場地，整條街以老舊房舍為底，加上彩繪藝術、植物等井然有序的規劃後充滿了日式文青風，雖說佔地不大，但成為純樸都市中的一個新亮點。

彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG＠bobo9840

仔細看鹿港桂花巷古色古香的建築，不難發現有巴洛克的風格與閩南建築的影子，結合台灣傳統職人們的工藝進駐後別有一番文化融合的風味。包含書法、傳統獅頭、手工扇子等，現場還可以親手DIY喔。適合排個12小時在這邊慢慢體驗與拍照。

彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG @chi_hsu1120

鹿港桂花巷藝術村｜必拍景點

「鹿港桂花巷藝術村」白天有藝術、彩繪、老房舍等元素，相機隨手拍都超有味道。桂花巷藝術村以燈籠點綴鹿港夜空，與白天的美互相較勁。來到桂花巷藝術村要怎麼拍，或有哪些必拍的景點呢？跟著小編來走一趟就對了：

藝術彩繪牆

藝術村裡底片殺手之一，就是那在建築物的外牆上根據凹凸的形狀漆上七彩繽紛的顏色，包含水管、小水井、民宅窗戶變成公車車窗等創意十足，隔一段時間去還有機會發現有更新的畫作喔！

彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG＠cindy_w1122
彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG ＠ting.0815

老房舍與特色商家

由舊房舍組成的藝術村，不難發現每棟房樓都有他的不一樣的特色，包含石燈籠、石階梯、古色古香的木造商店窗口配上書法藝術等，充滿昭和氣息。

彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG @vicky09_16
彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG @mulderfeng
彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
▲吳肇勳的書法館 (圖片授權：IG＠ting__1)

摸乳巷

以前的摸乳巷其實舊是現代的防火巷，來摸乳巷挑戰看看你能不能正面通過呢？

彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG @roro_0521 
彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG @y_chun_1002

節慶限定燈飾

每到元宵節、端午節、春節等特殊節慶時，園區會將藝術村布置不同主題的燈飾，像是元宵節的日式竹編燈籠、端午節則換上夏日的七彩絲帶，入夜後點燈頓時將園區變成鹿港小鎮最浪漫的一條小巷。

彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG@sunlightbai
彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG @r_1119_
彰化縣鹿港鎮鹿港桂花巷藝術村｜舊魚寮變身日式彩繪藝術村，日式燈籠點亮鹿港小鎮
圖片授權：IG  @taiwan_explorer2019

鹿港桂花巷藝術村裡共進駐了十位左右的藝術家在這裡，來這裡除了拍照當網美以外，別忘了可以走進店家裡欣賞一下台灣職人們的藝術創作，有空的話也不妨自己親自DIY體驗一下這些傳統工藝與藝術創作的迷人魅力吧！

鹿港桂花巷藝術村｜景點資訊

地址：彰化縣鹿港鎮桂花巷505號
粉專：鹿港桂花巷藝術村Facebook

鹿港桂花巷藝術村｜交通方式

【自行開車】Google Map「鹿港桂花巷藝術村」快速連結

【搭乘交通運輸工具】

  • 台鐵彰化車站搭乘『6900』『6909』『6933 至「合作社」站下車步行約四分鐘。
  • 桂花巷藝術村設有Youbibe租借站，亦可騎自行車前往。
彰化景點 彰化美食
永靖景點
田尾景點
鹿港景點
員林景點
溪湖景點
彰化日式景點
彰化登山步道
彰化觀光工廠 		彰化早午餐
彰化下午茶
彰化景觀餐廳
彰化甜點
彰化月餅
彰化伴手禮
鹿港美食
精誠夜市美食

來彰化住一晚：彰化住宿推薦

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
彰化縣永靖鄉成美文化園｜來一趟台版兼六園，享受日式庭園、百年古厝、落羽松秘境的優美｜彰化永靖
 好好玩 FUNIT
彰化縣鹿港鎮台灣玻璃館｜繽紛控必訪！全臺灣唯一玻璃媽祖廟＆宇宙塔＆黃金隧道玻璃迷宮
 好好玩 FUNIT
台南樸宿民宿｜老屋改建日式文青風住宿推薦 近藍晒圖文創園區
 SISI人妻
苗栗苑裡親子景點！綠意山莊粉紅風車 3D彩繪，一日輕旅行首選。
 饅頭弟
苗栗縣公館鄉苗栗公館【茅鄉亭黃金小鎮休閒農業區】公館市場採買食材「當慶Hakka好味緒－遊貓裏玩廚藝‧共下來尞」感受濃
 Fresa芙芮莎
推薦商品
keyboard_arrow_up