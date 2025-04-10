吃心絕對 2024 年 9 月 25 日 在〈南華商圈走讀漫伴拍：從傳統到現代的文化之旅 x 發現高雄的手工藝與美味小吃〉中留言功能已關閉

位於捷運美麗島旁的南華商圈，不時會舉辦走讀活動，這天星期六就跟女兒來參加活動豐富的「商圈走讀漫伴拍」活動哦，詳情可以追蹤「南華觀光商圈-新興夜市」粉絲團哦！

「南華商圈走讀漫伴拍」是一個結合歷史文化探索與現代趣味的活動，旨在讓參與者深入了解高雄南華商圈的歷史背景、特色店家和美食文化。

活動會帶領參與者走訪南華商圈內的老店和歷史建築，聽取專業導覽老師的講解，了解商圈的發展歷史和背後的故事。

參與者可以欣賞商圈內色彩鮮豔的彩繪藝術牆，這些壁畫不僅美化了環境，還成為了熱門的打卡景點。

關於南華商圈的兩三事

歷史悠久的市場：南華商圈原本是新興區的市場集中地，隨著區域擴展到南華路，才更名為南華觀光商圈。這裡的市場已有數十年的歷史，許多老店鋪至今仍在營業，保留了濃厚的傳統氛圍。 女人街與美業街：南華商圈被稱為「女人街」和「美業街」，因為這裡聚集了大量專賣女性用品和提供美容服務的店家。無論是購買服飾、鞋包，還是進行美容護理，這裡都能滿足女性消費者的需求。 四修街道：商圈內有四條專門提供修理服務的街道，分別是修改衣服一條街、挽臉一條街、修理皮鞋一條街和修理鐘錶一條街。這些街道不僅提供實用的修理服務，也保留了許多傳統技藝。 美食天堂：南華商圈內有許多經營多年的小吃老店，如鹽水意麵、綠豆湯、愛玉冰等。這些美食不僅是當地人的回憶，也是遊客們必嘗的美味。 彩繪藝術牆：商圈內的大港埔紅鯉魚彩繪牆是著名的打卡景點，色彩豐富且充滿歷史意涵。這些彩繪牆不僅美化了環境，也成為了商圈的一大特色。



▲今天的走讀帶路大哥為我們解講南華商圈的特色。



▲▼出發前來張大合照，好歡樂的氣氛！

南華商圈四大修理服務

南華商圈的「四修」指的是這裡有眾多提供四種修理服務的店家。

修改衣服

這裡的店家專門提供衣服修改服務，無論是換拉鍊、調整尺寸還是修補破洞，都能在這裡找到專業的裁縫師傅¹。

修修臉

這條街道上的店家提供傳統的挽臉服務，這是一種利用細線去除臉部細毛和角質的美容技術，非常受當地人和遊客的歡迎。

修理皮鞋

這裡的店家專門修理各種皮鞋，從換底、修補到清潔保養，技術精湛。

修理行李箱

這裡也提供很多修理行李箱的店家，除了有修理服務外，還有各種行李箱販售，滿足不同顧客需求。

修理手機

隨著時代的進步，目前也有修理手機的服務進駐了呢！

南華商圈女人街

南華商圈被稱為「女人街」的原因主要是因為這裡的商店以女性用品和服飾為主。商圈內有許多專賣女性服飾、鞋包、內衣、飾品等的店鋪，滿足了女性消費者的各種需求。此外，這裡還有許多提供修改衣服、挽臉等服務的店家，進一步強化了「女人街」的形象。

南華商圈美業街

南華商圈被稱為「美業街」的原因是這裡聚集了許多與美容、美體相關的店家。這些店家提供各種美容服務，如挽臉、美甲、美髮、皮膚護理等，滿足了消費者對美麗和健康的需求²³。

這些美容店家的集中，使得南華商圈成為一個專門提供美業服務的區域，吸引了大量愛美人士前來消費和體驗。因此，南華商圈除了被稱為「女人街」外，也因其豐富的美容服務而被稱為「美業街」。

南華商圈走讀漫伴拍

萬龍修理鞋部

第一站來到萬龍修理鞋部，位於高雄市新興區球庭路，春成銀樓對面，是一家專門提供鞋子修理服務的老字號店鋪。這家店由廖平師傅經營，擁有豐富的修鞋經驗，提供各類鞋子的修理服務，包括皮鞋、運動鞋、高跟鞋等。無論是鞋底脫膠、換鞋底、換鞋跟，還是修補鞋面，這裡的師傅都能提供專業的服務。

廖平師傅以其精湛的技術和細心的服務著稱，許多顧客都是慕名而來，甚至有忠實顧客來自高雄各區。而且，店內修鞋價格合理，報價透明，讓顧客能夠以實惠的價格享受到高品質的修鞋服務。

萬箱之王 – 長興皮件

第二站來到長興皮件，位於高雄市新興市場內，是一家專門從事皮件修理和訂製的老字號店鋪。這家店以其精湛的手工技藝和優質的服務聞名，深受當地居民和遊客的喜愛。

大鵬漫畫小說專賣店

大鵬漫畫小說專賣店位於高雄市新興區球庭路91號，位於長興皮件旁，路過沒有進去逛，是當地知名的書店。這家店已經經營超過一甲子，深受書迷們的喜愛。



大鵬漫畫小說專賣店不僅是購書的好地方，也是體驗高雄在地文化的一部分。這裡的書籍種類豐富，價格實惠，還有專業的服務，讓每位書迷都能找到心儀的書籍。

壽山宮



▲▼今天走讀人帶我們走進南華市華的大街小巷中。

來到壽山宮，位於高雄市新興區林森一路161巷，是一座歷史悠久的廟宇。這座廟宇主要供奉天上聖母（媽祖），並且陪祀土地公、觀世音菩薩、註生娘娘、文昌帝君和太歲星君。



▲壽山宮位於林森一路161巷，這裡的地磚設計成「步步高昇」的意象，所以要多來這裡走一走呀！

三泉冰淇淋

走累了來吃個冰吧，三泉冰淇淋工廠位於高雄市新興區林森一路141號，是一家擁有超過80年歷史的老字號冰店。這家店自1941年創立以來，一直以其古早味冰品深受當地人和遊客的喜愛。

三泉冰淇淋提供多種口味的古早味冰淇淋，包括牛奶、紅豆、芋頭、桂圓、花生、鳳梨、酸梅、草莓、百香果和巧克力等¹²。此外，還有紅茶冰淇淋、紅茶雪泥和各種口味的冰棒，如香蕉、紅豆和酸梅等。

後記

走讀完後，再跟女兒逛個商圈，雖然有下雨，但因為有天篷，所以不怕刮風下雨大太陽，可以安心的逛街。



▲▼回程順便幫小女兒買雙鞋子回家。



▲可愛的童鞋。



▲▼今天剛好商圈有活動，消費滿額送面膜。



▲▼今天活動現場還提供很多古早童玩供試玩，沒有販售，女兒玩的很開心呢，串連起老爸的回憶，與女兒的新體驗。

計畫名稱：2024南華商圈採買好穿搭×50老店嚐經典