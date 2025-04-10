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高雄市阿蓮區大崗山觀光草莓園/台南高雄也能採草莓~這裡還能採棗子

2025-04-10 16:50:13 文字：進食的巨鼠
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進食的巨鼠

進食的巨鼠

大崗山觀光草莓園/台南高雄也能採草莓~這裡還能採棗子

高雄市阿蓮區大崗山觀光草莓園/台南高雄也能採草莓~這裡還能採棗子

大崗山觀光草莓園｜離台南超近的高雄草莓園.冬天就是要採草莓~

每年2月底就是外婆的生日
全家族團聚慶祝
每年固定行程
>田莊香雞城：點這看美食開箱文
>大崗山超峰寺

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上圖左：大崗山超峰寺景色

今年新增採草莓行程
大崗山超峰寺 很近
回程大約2分鐘的距離就看到了

高雄市阿蓮區大崗山觀光草莓園/台南高雄也能採草莓~這裡還能採棗子

今天去的是 大崗山觀光草莓園
園區不算小
有部分是高架式的草莓
像有些長輩不適合蹲採草莓的
就很方便!

高雄市阿蓮區大崗山觀光草莓園/台南高雄也能採草莓~這裡還能採棗子
高雄市阿蓮區大崗山觀光草莓園/台南高雄也能採草莓~這裡還能採棗子

入園後 往左邊走，就會看到 櫃台
櫃檯上有準備籃子&剪刀
自己拿取後，就能開採草莓啦!!!

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一斤$500
我們大概採了一些
趣味一下就好!

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太小的朋友 不要拿剪刀喔!
我們都有在旁邊陪伴 一起採草莓
讓5歲姪子 也能享受採草莓的樂趣!!!

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現場 大小果實都有~
因為是秤重賣
我們選擇 顏色鮮紅的 比較甜^^

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採完草莓
直接提回櫃台 秤重結帳即可

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表妹們超厲害!!
還有發現草莓王~
超大一顆!

結帳後，趕快現場清洗，來好好嘗鮮!!!
第一次吃到現採草莓，
姪子超滿意~ ^^

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再來個草莓冰淇淋
一個只要$35元
滿好吃的!
還能吃到草莓的果實~

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草莓季差不多到3月底
把握草莓收成的末期
大家也能去玩玩、走走哦哦~

可以跟著我們的行程，
就是悠閒的午餐&飯後午間時光^^

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每周 草莓生長狀況
草莓園區開放時間
都能留意店家官網的公告~
(也能出發前.先打電話確認 ^^)

店家資訊｜大崗山觀光草莓園

大崗山觀光草莓園官網連結
地址：高雄市阿蓮區崗山營段2112號
聯絡電話：07 633 3611 / 0932 973 980
營業時間：08:00-17:00
備註：草莓季開放採果日，請隨時關注店家粉絲頁公告。

店家粉絲團：連結
店家IG：https://www.instagram.com/a0932973980/

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進食的巨鼠Giant Mouse 吃喝玩樂小天地

台南在地女子/部落客/作者/食尚玩家駐站部落客

一個分享我所聞所見所食所行的小天地！
我吃故我在！
我旅遊，才了解生命的意義！
我記錄，才在未來回想起那段遙遠的記憶！

評分者：進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地
評論分數
5.0
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