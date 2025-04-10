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上圖左：大崗山超峰寺景色

今年新增採草莓行程

離大崗山超峰寺 很近

回程大約2分鐘的距離就看到了

今天去的是 大崗山觀光草莓園

園區不算小

有部分是高架式的草莓

像有些長輩不適合蹲採草莓的

就很方便!

入園後 往左邊走，就會看到 櫃台

櫃檯上有準備籃子&剪刀

自己拿取後，就能開採草莓啦!!!

一斤$500

我們大概採了一些

趣味一下就好!

太小的朋友 不要拿剪刀喔!

我們都有在旁邊陪伴 一起採草莓

讓5歲姪子 也能享受採草莓的樂趣!!!

現場 大小果實都有~

因為是秤重賣

我們選擇 顏色鮮紅的 比較甜^^

採完草莓

直接提回櫃台 秤重結帳即可

表妹們超厲害!!

還有發現草莓王~

超大一顆!

結帳後，趕快現場清洗，來好好嘗鮮!!!

第一次吃到現採草莓，

姪子超滿意~ ^^

再來個草莓冰淇淋

一個只要$35元

滿好吃的!

還能吃到草莓的果實~

草莓季差不多到3月底

把握草莓收成的末期

大家也能去玩玩、走走哦哦~



可以跟著我們的行程，

就是悠閒的午餐&飯後午間時光^^

每周 草莓生長狀況

草莓園區開放時間

都能留意店家官網的公告~

(也能出發前.先打電話確認 ^^)

店家資訊｜大崗山觀光草莓園 大崗山觀光草莓園｜官網連結

地址：高雄市阿蓮區崗山營段2112號

聯絡電話：07 633 3611 / 0932 973 980

營業時間：08:00-17:00

備註：草莓季開放採果日，請隨時關注店家粉絲頁公告。



店家粉絲團：連結

店家IG：https://www.instagram.com/a0932973980/ 附近美食推薦：

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