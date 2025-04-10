大崗山觀光草莓園/台南高雄也能採草莓~這裡還能採棗子
大崗山觀光草莓園｜離台南超近的高雄草莓園.冬天就是要採草莓~
每年2月底就是外婆的生日
全家族團聚慶祝
每年固定行程
>田莊香雞城：點這看美食開箱文
>大崗山超峰寺
今年新增採草莓行程
離大崗山超峰寺 很近
回程大約2分鐘的距離就看到了
今天去的是 大崗山觀光草莓園
園區不算小
有部分是高架式的草莓
像有些長輩不適合蹲採草莓的
就很方便!
入園後 往左邊走，就會看到 櫃台
櫃檯上有準備籃子&剪刀
自己拿取後，就能開採草莓啦!!!
一斤$500
我們大概採了一些
趣味一下就好!
太小的朋友 不要拿剪刀喔!
我們都有在旁邊陪伴 一起採草莓
讓5歲姪子 也能享受採草莓的樂趣!!!
現場 大小果實都有~
因為是秤重賣
我們選擇 顏色鮮紅的 比較甜^^
採完草莓
直接提回櫃台 秤重結帳即可
表妹們超厲害!!
還有發現草莓王~
超大一顆!
結帳後，趕快現場清洗，來好好嘗鮮!!!
第一次吃到現採草莓，
姪子超滿意~ ^^
再來個草莓冰淇淋
一個只要$35元
滿好吃的!
還能吃到草莓的果實~
草莓季差不多到3月底
把握草莓收成的末期
大家也能去玩玩、走走哦哦~
可以跟著我們的行程，
就是悠閒的午餐&飯後午間時光^^
每周 草莓生長狀況
草莓園區開放時間
都能留意店家官網的公告~
(也能出發前.先打電話確認 ^^)
店家資訊｜大崗山觀光草莓園
大崗山觀光草莓園｜官網連結
地址：高雄市阿蓮區崗山營段2112號
聯絡電話：07 633 3611 / 0932 973 980
營業時間：08:00-17:00
備註：草莓季開放採果日，請隨時關注店家粉絲頁公告。
店家粉絲團：連結
店家IG：https://www.instagram.com/a0932973980/
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台南在地女子/部落客/作者/食尚玩家駐站部落客
一個分享我所聞所見所食所行的小天地！
我吃故我在！
我旅遊，才了解生命的意義！
我記錄，才在未來回想起那段遙遠的記憶！
感謝大家賞文~
以上內容純屬個人觀感，跟大家分享～～
文章有時效性，任何異動以店家最新公告為準
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大家快來找巨鼠玩吧！