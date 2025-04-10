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【台中親子館】台中麗寶Fun樂星球-占地超大，超高溜滑梯衝進球池海，刺激度爆表，超多關卡絕對玩掉走不出來-麗寶樂園福容大飯店｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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2025-04-10 17:29:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

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台中麗寶 Fun 樂星球 就位於麗寶樂園福容大飯店的 L2，

佔地廣闊設施豐富，為了這魔鬼溜滑梯，

Ruby 特地帶孩子來台中遊玩的。

但該設施有身高限制，要達 110 公分以上才能玩。

【台中親子館】台中麗寶Fun樂星球-占地超大，超高溜滑梯衝進

Ruby 的門票是這個平台購買，一大一小全日暢玩票價只要 $230，

第二位以上家長陪同票價為 $99/人（原價 $149）

需於現場購票。兩歲以下嬰幼兒持寶寶手冊可免費入場，

詳細票價與優惠資訊可參考此網站

【台中親子館】台中麗寶Fun樂星球-占地超大，超高溜滑梯衝進

 

A區 【太空夢幻星球】

這區設有繩網迷宮，內含豐富的闖關遊戲，如翻山越嶺、

障礙區、獨木橋、沙包區等，讓孩子們挑戰體能與勇氣。

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B區 【VR 蹦床星球】

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超大蹦床區

讓孩子們盡情彈跳、釋放活力。

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海綿 VR 魔法大作戰

孩子們使用海綿打擊怪獸，進行趣味得分遊戲。

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驚奇球樂堡

透過水管輸送球池的球，展開趣味大作戰。

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C區 【星際農場星球】

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這一區較適合年幼孩童，特色設施包括

童趣稻穀場

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仿玉米粒設計，提供孩子們安全的觸感體驗，

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並寓教於樂，讓孩子了解農作收成的辛勞。

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滑草夢想山丘

適合較小年齡層孩童，配有安全海綿墊，讓孩子安心滑行。

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蜂巢滑梯

小型溜滑梯，讓幼兒也能體驗滑行的樂趣。

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魔法小屋

孩子們的秘密小天地

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金屬小汽車與滑行軌道車

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家長休息區

設有軟墊沙發區，提供舒適的放鬆空間。

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D區 【泡泡星球】

超長隧道滑梯

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 720 度滾筒大滑梯

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帶來極致滑行樂趣

高射砲台

讓孩子們並肩作戰，攻擊爸媽，

增添親子互動樂趣（需注意安全，避免對準眼睛）。

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旋轉木馬

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百萬大球池

內含柔軟球球，孩子們可以安全地互相投擲。

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超大香蕉船

這是讓家長們跑得氣喘吁吁的設施，

但孩子們的開心笑容讓一切值得。

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E區 【魔鬼挑戰星球】

魔鬼溜滑梯

假日限定開放（13:0013:30 / 17:0017:30）

需身高 110 公分以上。

幾乎 90 度的滑道直衝球池，刺激感十足。

【台中親子館】台中麗寶Fun樂星球-占地超大，超高溜滑梯衝進

甜甜圈滑雪大挑戰

當天速度較慢，導致孩子興致缺缺，只短暫體驗。

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F區 【探索冒險星球】

【台中親子館】台中麗寶Fun樂星球-占地超大，超高溜滑梯衝進

開放時間僅假日 14:00~17:00

，需提前 40 分鐘排隊。

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裝備服務人員都穿的很仔細，

建議要提前40分鐘來排隊，不然人真的好多。

【台中親子館】台中麗寶Fun樂星球-占地超大，超高溜滑梯衝進

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場地設有兩層樓高的關卡挑戰，

如飛簷走壁、獨步天下、曲折人生、

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時空隧道、極限衝擊、無敵滾筒等。

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大膽的孩子可挑戰第二層樓，

每一關都考驗孩子的體能與膽量。

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身高不足或較害怕的孩子

則可在網子遊樂設施區遊玩。

【台中親子館】台中麗寶Fun樂星球-占地超大，超高溜滑梯衝進

 

Ruby 覺得麗寶 Fun 樂星球的佔地比一般親子館大很多，

非常適合安排整天遊玩，中間也可在麗寶園區outlet 內用餐。

設施多樣，包含多種挑戰與親子互動遊戲，

讓孩子盡情探索與挑戰，絕對是假日親子出遊的好選擇，分享給大家。

 

【店家資訊】
👉 追風奇幻島-麗寶樂園-Fun樂星球園
🌏 FB官方粉絲團請點此  / 線上購票請點此
🏠 台中后里福容路88號（麗寶樂園福容大飯店-麗寶休息站L2)
☎️0900-720383
⏰AM10:30-~PM18:30

 

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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