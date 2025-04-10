台中麗寶 Fun 樂星球 就位於麗寶樂園福容大飯店的 L2，

佔地廣闊設施豐富，為了這魔鬼溜滑梯，

Ruby 特地帶孩子來台中遊玩的。

但該設施有身高限制，要達 110 公分以上才能玩。

Ruby 的門票是這個平台購買，一大一小全日暢玩票價只要 $230，

第二位以上家長陪同票價為 $99/人（原價 $149），

需於現場購票。兩歲以下嬰幼兒持寶寶手冊可免費入場，

詳細票價與優惠資訊可參考此網站。

A區 【太空夢幻星球】

這區設有繩網迷宮，內含豐富的闖關遊戲，如翻山越嶺、

障礙區、獨木橋、沙包區等，讓孩子們挑戰體能與勇氣。

B區 【VR 蹦床星球】

超大蹦床區

讓孩子們盡情彈跳、釋放活力。

海綿 VR 魔法大作戰

孩子們使用海綿打擊怪獸，進行趣味得分遊戲。

驚奇球樂堡

透過水管輸送球池的球，展開趣味大作戰。

C區 【星際農場星球】

這一區較適合年幼孩童，特色設施包括

童趣稻穀場

仿玉米粒設計，提供孩子們安全的觸感體驗，

並寓教於樂，讓孩子了解農作收成的辛勞。

滑草夢想山丘

適合較小年齡層孩童，配有安全海綿墊，讓孩子安心滑行。

蜂巢滑梯

小型溜滑梯，讓幼兒也能體驗滑行的樂趣。

魔法小屋

孩子們的秘密小天地

金屬小汽車與滑行軌道車

家長休息區

設有軟墊沙發區，提供舒適的放鬆空間。

D區 【泡泡星球】

超長隧道滑梯

720 度滾筒大滑梯

帶來極致滑行樂趣

高射砲台

讓孩子們並肩作戰，攻擊爸媽，

增添親子互動樂趣（需注意安全，避免對準眼睛）。

旋轉木馬

百萬大球池

內含柔軟球球，孩子們可以安全地互相投擲。

超大香蕉船

這是讓家長們跑得氣喘吁吁的設施，

但孩子們的開心笑容讓一切值得。

E區 【魔鬼挑戰星球】

魔鬼溜滑梯

假日限定開放（13:0013:30 / 17:0017:30）

需身高 110 公分以上。

幾乎 90 度的滑道直衝球池，刺激感十足。

甜甜圈滑雪大挑戰

當天速度較慢，導致孩子興致缺缺，只短暫體驗。

F區 【探索冒險星球】

開放時間僅假日 14:00~17:00

，需提前 40 分鐘排隊。

裝備服務人員都穿的很仔細，

建議要提前40分鐘來排隊，不然人真的好多。

場地設有兩層樓高的關卡挑戰，

如飛簷走壁、獨步天下、曲折人生、

時空隧道、極限衝擊、無敵滾筒等。

大膽的孩子可挑戰第二層樓，

每一關都考驗孩子的體能與膽量。

身高不足或較害怕的孩子

則可在網子遊樂設施區遊玩。

Ruby 覺得麗寶 Fun 樂星球的佔地比一般親子館大很多，

非常適合安排整天遊玩，中間也可在麗寶園區 outlet 內用餐。

設施多樣，包含多種挑戰與親子互動遊戲，

讓孩子盡情探索與挑戰，絕對是假日親子出遊的好選擇，分享給大家。

【店家資訊】

👉 追風奇幻島-麗寶樂園-Fun樂星球園

🌏 FB官方粉絲團請點此 / 線上購票請點此

🏠 台中后里福容路88號（麗寶樂園福容大飯店-麗寶休息站L2)

☎️0900-720383

⏰AM10:30-~PM18:30

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





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