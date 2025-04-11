今天要帶大家來去屏東東港大口吃海鮮！說到東港，大家第一個想到的肯定是黑鮪魚季對不對？每到那個時候，東港華僑市場真的是擠爆了，但如果不是黑鮪魚季來，面對這麼多間賣東港生魚片的店，到底該怎麼選咧？最近在IG上超火紅的就是這家「東港魚莊生魚片專賣店」，原本想說可能就是生魚片新鮮、厚切這樣，沒想到一吃直接嚇到我，這根本是隱藏在華僑市場裡的超強日本料理店吧！竟然還有媲美無菜單料理的豪華握壽司拼盤！

東港魚莊生魚片專賣店｜交通方式、停車資訊

東港魚莊生魚片專賣店就在東港華僑市場的212攤位喔，華僑市場裡面其實有很多有名的店，跟那些上過電視的店家比起來，「東港魚莊生魚片專賣店」可能比較低調一點，但是聽吃過的朋友說，他們家的生魚片水準完全不會輸，而且料理的功夫跟擺盤的精緻度，根本就像高級日本料理店一樣厲害！

一到店裡，就會看到冷藏櫃裡面滿滿的生魚片，我們去的時候雖然已經不是黑鮪魚季了，但是攤位前面還是有新鮮的鮪魚，但多半是黃鰭鮪或大目鮪，也有之前急速冷凍的黑鮪魚。老闆說其實鮪魚這種東西很看季節，選對季節，不管是什麼種類的鮪魚都一樣好吃！而且他們家的生魚片都是客人點了之後，才會從冷藏櫃裡面拿出來現切的，保證新鮮。

東港魚莊生魚片專賣店｜菜單

店員很親切地帶我們坐到吧台的位置，雖然是在市場裡面，但是他們的座位區非常乾淨整潔，椅子坐起來也很舒服，菜單也是圖文並茂，除了部分季節性的漁獲是時價之外，大部分的價格都標示得很清楚，而且不會很貴，他們家的握壽司真的很厲害，第一次來的朋友，我超級推薦你們一定要點綜合握壽司系列，因為裡面的食材都是很頂級的！

點完餐之後，師傅就會開始現場製作，整個製作的過程都看得到，超級安心，我們這次點的是雙人豪華綜合握壽司，這個在IG上真的是紅到不行，它不只是單純的握壽司而已喔，師傅會根據不同的魚種，用不同的方式調味或是料理呈現，說它是握壽司界的無菜單料理也不為過！

東港魚莊生魚片專賣店｜雙人豪華綜合握

會點這個雙人豪華綜合握壽司，完全就是在IG上看到有人分享，看起來實在是太誘人了啦！但又怕照片是不是修太大，點之前我們還偷偷看一下別人點的樣子，結果一上桌，實物跟照片真的是一模一樣耶！這個擺盤的配色也太美了吧，就算放到高級的日本料理店賣也完全可以，而且食材用料都非常高級，像是海膽、鮪魚大腹、鮭魚卵等等，都是一流的食材！

這樣一套雙人豪華綜合握壽司是1490元，裡面總共有20貫握壽司，然後還附上一碗滿滿都是魚肉的魚肉味增湯！（欸…我忘記能不能續湯了啦！）這一套綜合握壽司真的是把他們家的精華都放進去了！

我第一眼就看到那個海膽，真的是給得超級大方，一般外面都是用軍艦卷裝，他們家是直接用小碟子裝著醋飯跟一大坨海膽，吃進嘴裡完全沒有海苔的味道干擾，滿滿都是海膽的鮮甜味！

鮭魚卵也是沒在跟你客氣，同樣也是堆得滿滿的，這樣的份量如果在日本料理店，少說也要150元吧，還有那個鮪魚大腹，上面竟然還放了一堆鮭魚卵，一放進嘴裡，豐潤的油脂直接在你口中化開，還來不及感受大腹魚肉軟嫩的口感，就被那鮮甜甘美的油脂融化了，有夠厲害！

還有生食級的大干貝握壽司，那個干貝也是XXL等級的，一口咬下，鮮美的干貝肉汁直接在嘴裡大爆發，加上QQ的醋飯，口感層次非常豐富！

鮭魚親子握壽司的鮭魚切得非常大片又厚實，油脂感非常豐富，再加上鮭魚卵的鮮味，真的是握壽司界的不敗經典款！味道比較清爽的鮪魚赤身，主廚很用心地搭配了柚子胡椒，不僅可以降低赤身的鐵質味道，還可以提升魚肉的甜度和鮮味，超級好吃。

除了這些厲害的，其他還有炙燒的比目魚鰭邊肉、星鰻、海鱱魚等等生魚片的經典款握壽司，表現也都非常出色，新鮮度夠，怎麼料理都好吃，原本還想說一個人吃十貫會不會不夠，沒想到整套吃下來真的超飽！CP值真的很高啦！

而且他們家打卡還送超大隻的甜蝦，送的也是誠意滿滿，甜蝦很大隻，吃起來就是鮮甜。

「東港魚莊生魚片專賣店」真的是非常厲害，雖然在網路上好像比較少人提到，但他們家的生魚片水準，應該是我近期吃過數一數二厲害的，而且握壽司也讓人非常驚艷，加上不少師傅的巧思跟創意，讓握壽司有了更活潑的新生命！下次有機會來東港華僑市場，我超級強烈推薦大家一定要來試試看「東港魚莊生魚片專賣店」。

店家/景點資訊

店家名稱： 東港魚莊生魚片專賣店

所在地址：臺灣屏東縣東港鎮朝隆路39號

營業時間：日 一 三 四 五 六 10:00-18:00

店家電話：0937 684 630

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊